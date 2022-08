Pardubická společnost JUSDA Europe slaví 21 let

Komerční sdělení

Společnost JUSDA Europe s.r.o. slaví 21 let své existence. Firma se zabývá především logistikou a skladováním na americkém a euroasijském trhu. Kromě velkých zásilek přepraví i náročnější zakázky jako například dort do Kataru nebo uskladní mikro součástky do počítačů.

