Rok se s rokem sešel a v Pardubicích opět začíná akce Advent s vůní perníku, díky které budou místní kavárny a cukrárny ve městě provoněné touto tradiční pochutinou.

Oblíbená událost začíná během první adventní neděle, která letos připadá na 27. listopadu. Po celý předvánoční čas tak opět můžete do místních cukráren a kaváren chodit ochutnávat perníkové speciality. V letošním roce se zapojilo 22 podniků a v nabídce bude na 40 perníkových specialit. Každá provozovna si pro vás připravila něco originálního. V nabídce nebude chybět perníkový cheesecake, rumové perníčky, perníkový nanuk, Porter dort a mnoho dalších perníkových dezertů. Z nápojů určitě ochutnejte kávu a horkou čokoládu s perníkovým kořením nebo perníkovým likérem či netradiční a o to více lahodný Gin-gin bread. Kavárny, které se do akce zapojily, určitě poznáte podle vylepeného označení „Advent s vůní perníku“ na dveřích. Věříme, že si provoněnou předvánoční atmosféru v Pardubicích užijete. Zkusíte přijmout naši výzvu a obejdete během adventu všechny podniky, které se do projektu zapojily? Jedině tak poznáte, zač je v Pardubicích perník! Více informací naleznete na www.adventsvuniperniku.cz

Proč ale zůstat jen u perníkových dobrot? Během návštěvy v Pardubicích rozhodně zavítejte i na Zelenou bránu (www.zelenabrana.eu), vyhlídkovou věž, která bývala součástí opevnění města. Ač je Zelená brána dáma velká, na Vánoce se těší jako malá. Nejenže okrášlila svůj interiér dle tradiční vánoční módy, ale pro své návštěvníky připravila také bohatý doprovodný program. Kromě zdobení papírových vánočních ozdob a dalších aktivit, bude stejně jako minulý rok vyhlášena výzva o nejdelší papírový řetěz. Každý návštěvník bude mít příležitost připojit na řetěz jedno kolečko a zanechat na něm své jméno s krátkým vánočním vzkazem. Myslíte, že překonáme délku loňského řetězu, který měřil skvělých 32 metrů? Po návštěvě dílniček v předbraní pak můžete vystoupat na věž a zklidnit mysl pohledem na vánoční Pardubice a trhy na Pernštýnském náměstí, které nabízí návštěvníkům bohatý kulturní program po celé adventní období.

Ti zlobivější mohou na témže náměstí zavítat na Peklíčko s čertíky do sklepení výstavního prostoru Mázhaus. Pokud tam zamíříte, zjistíte jako to v takovém správném pekle vypadá. Nemusíte se ale bát, naše pardubické peklíčko je spravedlivé a nikoho hodného si nenechá. Tvořivé duše jistě potěší zpráva, že tradice adventních dílniček v Mázhausu pokračuje i tento rok. Každý víkend, v sobotu i neděli, zde mezi 15. a 18. hodinou budou tematicky laděné dílničky. Začínáme drátkováním, pak si nazdobíme perník, namalujeme dřevěné ozdoby a nakonec ozdobíme keramiku s vánoční tematikou.

Bohatý kulturní program na vánoční období je také připraven na pardubickém zámku. Hned 3. prosince ho rozzáří a provoní Sladké Vánoce – netradiční jarmark, kde si nakoupíte vánoční dárky a prožijete příjemné vánoční chvilky. Pro děti jsou připraveny vánoční pohádky brněnského Divadla Koráb ve Společenském sále. Zkrátka, kdykoliv během adventu navštívíte Pardubice, určitě získáte tu správnou vánoční náladu.

Přehled všech akcí naleznete na https://pardubice.eu/kalendar-akci

