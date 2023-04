Pardubický kraj zná své nejzdařilejší dopravní stavby

Komerční sdělení

Modernizace silnice ze Seče do Třemošnice, první úsek modernizace silnice v Hlinsku, rekonstrukce mostu v obci Veská a průtah obcí Morašice. To jsou vítězové letošního ročníku prestižní soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství Pardubického kraje. Pro zasloužená ocenění si stavaři přišli do golf resortu v Dřítči u Pardubic, kde se výsledky tradičně vyhlašují. Letos o úspěch bojovaly stavby z období let 2021 a 2022.

Foto: Správa a údržba silnic Pardubického kraje