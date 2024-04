Rodinný den v Parku inspirace ve Velkých Žernosekách na Litoměřicku se nezadržitelně blíží. Na bohatý program se návštěvníci mohou těšit už 11. května. V době od 10. do 16. hodiny je pro ně připraven bohatý a pestrý program, při kterém si moc neodpočinou.

Foto: CS-BETON s.r.o.

Pořadatelé z firmy CS-BETON připravili například hru, která nese jasný, i když delší název: CS-BETON PARK INSPIRACE aneb Na beton to dáme! „Samotná hra startuje u Infocentra Parku inspirace a nese podtitul „Pojďte se s námi podívat, jak se bydlí na hausbotu.“ Co by to bylo za soutěž, kdybychom pro úspěšné hráče neměli připravené odměny,“ podotýká majitel společnosti CS-BETON Ing. Josef Matějka.

Soutěžní otázky se nesou v duchu písmen názvu společnosti CS-BETON. Připravena je Cesta, Soutěž, Bystrost, Energie, Taktika, Odhad a Název. „S tím vším se soutěžící potkají a věřím, že si všichni užijeme báječný den. Více informací lze najít na www.parkinspirace.cz,“ naznačuje Josef Matějka.

Chybět nebude ani kulturní program. Ten začne ve 13 hodin, kdy oblíbené Divadlo Krabice z Teplic zahraje pohádku Jeden rybník a dva vodníci. „Pohádka je vhodná pro všechny dětské věkové kategorie. Věřím ale, že se pobaví i dospělí,“ říká Josef Matějka.

Po celý den bude v parku možné vyrobit si masku a také si vyzkoušet zajímavou práci dráteníka a vyrobit si krásný dárek pro radost. Na programu je i regionální jarmark. Zájemci ochutnají produkty vybraných lokálních výrobců. Své výrobky nabídne PRŠUTÉRIE Chovaneček, ochutnat bude možné sýry z Farmy Držovice, med a medové výrobky z Lovečkovic, kávu z pražírny ZOBAN z Litoměřic, Andělské vločky a Šemíkovy sváteční koblihy. Své krásné barevné květiny představí Zahradnictví Michlová.

Zdroj: CS-BETON s.r.o.

Právě Josef Matějka, majitel rodinné firmy CS-BETON, vysvětluje, jaké okamžiky stály za zrodem Parku inspirace: „Před časem jsme získali prostor u Žernoseckého jezera. Debaty a myšlenky, jak jej využít, co vytvořit, nebraly konce. A napadlo nás, že naše firma vyrábí zajímavé produkty, ale vlastně nemá vzorkovnu. S kolegy jsme se shodli, že nechceme klasickou místnost s vystavenou dlažbou a podobně. Shodli jsme se na tom, že chceme něco lepšího.

Měli jsme před sebou dva cíle. Ten první, že chceme zkulturnit prostředí. A ten druhý, že chceme a toužíme zákazníkovi ukázat, jak vypadá náš výrobek použitý v konkrétním chodníku, opěrce, terase… A tak se zrodil Park inspirace. Návštěvnost je opravdu vysoká, zejména v létě máme pořád plno. O víkendu k nám dorazí klidně i osm stovek lidí. Vznik Parku inspirace nebyl rychlý ani jednoduchý, stojí za tím spousta přemýšlení, debat a třeba i kontroverzních myšlenek. Ale ten výsledek stojí za to a my jsme nadšení, že ho máme.“