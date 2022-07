Na konci minulého roku se v Praze na Černém Mostě v blízkosti stanice metra otevřelo největší P+R parkoviště v Česku. Slouží jako „přestupní stanice“ především motoristům přijíždějícím každý den do hlavního města za povinnostmi.

Foto: Operační program Praha – pól růstu ČR

Parkoviště P+R (z anglického zaparkuj a jeď) pojme více než 880 aut. „Nechybí nabíjecí stanice pro elektromobily, místa pro osoby se sníženou pohyblivostí a rodiny s dětmi a také prostor pro úschovu kol – takzvaný B+R (bike and ride)“ popisuje Petr Hankovec, vedoucí oddělení dopravních staveb MHMP. „Parkovací dům je ideálně umístěný na okraji Prahy v dosahu D10 a D11, a zachytí tak automobilovou dopravu, která by jinak směřovala do centra a ještě více ho zatěžovala,“ pokračuje Hankovec.

Zdroj: Operační program Praha – pól růstu ČR

Denně dorazí do Prahy jedna Plzeň

Praha financovala stavbu parkovacího domu z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. „Objekt stál 527 milionů bez DPH, z čehož 291 milionů pocházelo z evropských fondů,“ upřesňuje Petr Hankovec. Důležitost podobných projektů pro město potvrzuje ředitel sekce infrastruktury Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Marek Zděradička a vysvětluje, že záchytná parkoviště jsou součástí celé škály opatření, která brání náporu dojíždějících. „Počet registrovaných aut v Praze ku počtu obyvatel je jeden z nejvyšších v Evropě. Denně dorazí do Prahy asi dvě stě až tři sta tisíc aut navíc. Je to jako by se sem přesunula celá Plzeň, a ještě jedno okresní město navíc,“ říká s nadsázkou.

Zdroj: Operační program Praha – pól růstu ČR

Méně aut, více místa pro život

„Vzhledem k obrovské přeparkovanosti v Praze je nejlepší takový řidič, který do města vůbec nedorazí. Buď přijede jiným dopravním prostředkem, nebo zaparkuje na periferii,“ doplňuje k tématu Vratislav Filler, dopravní expert z pražské iniciativy Auto*Mat. „Komfortní ulice ovšem neznamená, že v ní nejsou žádná auta. Znamená to, že je tam dostatek prostoru i pro prvky zpříjemňující život, například stromořadí, předzahrádky či bezpečné cyklopruhy,“ uzavírá Filler.

Zdroj: Operační program Praha – pól růstu ČR

Pól růstu pro Pražany

„Rozvoj záchytných parkovišť patří mezi priority města,“ říká Karel Andrle, ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy (Operační program Praha – pól růstu ČR) a připomíná, že finanční podpora z evropských fondů pomáhá Pražanům i v dalších oblastech, jako je věda a výzkum nebo sociální služby. „Do konce května 2022 podpořil pražský operační program už 1 700 projektů, celkové výdaje schválených projektů přesáhly 12,9 miliardy korun,“ dodává Andrle.

Více o tématu si poslechněte v podcastu Peníze pro Prahu, ve kterém jsme mluvili s Markem Zděradičkou a Vratislavem Fillerem o parkování a o udržitelné mobilitě.

Zdroj: Operační program Praha – pól růstu ČR