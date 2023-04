Kolín na participaci občanů, která má letos svou premiéru, vyčlení z rozpočtu 2,5 milionu korun.

Obecně participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Radnice vymezí část peněz z rozpočtu a obyvatelé podávají návrhy, jak je investovat. Vyvrcholením je on-line hlasování občanů o tom, které návrhy má město realizovat.

„Cílem participativního rozpočtu přitom není jen přerozdělit určité množství peněz, ale také hlavně vtáhnout obyvatele Kolína do dialogu o utváření místa, kde žijí, a ukázat jim, že radnice si jejich podnětů váží. Občané totiž často sami nejlépe vědí, co by radnice měla v jejich okolí udělat. A třeba i vy máte nápad, co bychom měli opravit, vybudovat nebo jinak oživit Kolín. To vše můžete změnit návrhem do VYLAĎ KOLÍN,“ uvedl starosta města Kolína Michael Kašpar.

Od 27. 3. do 7. 5. 2023 mohou občané posílat na radnici své návrhy, ze kterých pak v on-line hlasování sami obyvatelé vyberou ty, které má město zrealizovat. Návrh může podat každý občan Kolína včetně dětí (jejich nápady musí podpořit zákonný zástupce).

V pondělí 17. 4. 2023 od 16.30 h se bude konat v konferenčním sále CEROP Kolín (Sokolská 1095) k problematice participativního rozpočtu veřejné setkání, jehož se zúčastní zástupci města i architekt města Kolína David Mateásko. Přijďte se ptát a diskutovat.

Jak se vy osobně můžete do participativního rozpočtu zapojit?

1. Na začátku je vždy nápad.

2. Ověřte si, že váš nápad splňuje podmínky. Návrh se musí týkat úprav prostranství na pozemcích města.

3. Přihlaste svůj návrh do projektu. Pro přihlašování slouží formulář zveřejněný na stránkách www.vyladkolin.cz.

„Náklady na realizaci musí činit max 600 000 Kč na jeden nápad. Minimálně by se tak realizovaly 4 projekty, v praxi jich ale může být více, protože ne každý projekt totiž nutně vyčerpá celou částku. A naopak pokud budou nápady od občanů zajímavé a přitom by se na ně nemělo dostat jen kvůli tomu, že skončí těsně pod čarou, byla by škoda je odložit a nerealizovat,“ dodala místostarostka Iveta Mikšíková.

Radnice návrh zkontroluje z hlediska realizovatelnosti, popřípadě spolu s navrhovateli upraví tak, aby odpovídal všem pravidlům. Na podzim vše vyvrcholí on-line hlasováním obyvatel Kolína. V něm sami lidé vyberou, které nápady má radnice zrealizovat, a naopak které je nepřesvědčily.

A jak zlepšíte naše město vy? Co byste navrhli? Buďte kreativní!

S nápady i jejich podáváním vám poradí koordinátorka Eva Pošíková, eva.posikova@mukolin.cz, tel. +420 724 965 618, www.vyladkolin.cz

