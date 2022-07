Získejte pasivní příjem pomocí investování

Foto: BONDSTER Marketplace s.r.o.

Jak je možné získat pasivní příjem pomocí investování? V tomto článku vám představíme, co je to pasivní příjem a jak začít.

Co je pasivní příjem

Pasivním příjmem je takový příjem, který se obejde bez práce. Je to tedy stav, při kterém vyděláváte peníze, aniž byste vynaložili na tento příjem práci. Mnoho z nás touží po odpočinku, kdy jenom sledujeme, jak nám peníze přistávají na účtu. Zcela bez práce to však zřejmě není reálné, nicméně pojďme se podívat na to, jak si mnoho lidí úspěšně vytváří polo-pasivní příjmy v podobě stroje na peníze.

Pasivní příjem je v dnešní době prakticky neomezený. Čím dříve jej začnete vytvářet, tím dříve váš pasivní příjem může překonat ten aktivní. Ale jak začít s pasivním příjmem? V zásadě se dají peníze získat, nebo investovat.

Pasivní příjem z investic

Investice je jednou z možností, jak dosáhnout pasivního příjmu. Ještě než začnete investovat, je ale důležité zjistit si něco o diverzifikaci a o dobrém rozložení portfolia. To by se mělo skládat primárně z konzervativní strategie. Pouze část je vhodné vložit do rizikovějších produktů. Bohatí lidé rozkládají své investiční portfolio následujícím způsobem:

38 % akcie + alternativní (například P2P platformy)

16 % dluhopisy

27 % hotovost a spořící účty

19 % reality

Z hlediska konzervativní strategie si můžete vytvořit žebříček produktů z termínovaných vkladů. Hlavním cílem této strategie je maximalizace úrokové sazby, a to bez podmínky si dlouhodobě svazovat peníze. Termínované vklady si nastavíte takovým způsobem, aby končily v jiných, ale v pravidelných termínech.

Tímto způsobem získáte vyšší úrokové sazby a budete mít přitom peníze k dispozici každý rok na cokoliv – buďto na reinvestici, případně na vlastní potřebu.

25 000 Kč termínovaný účet na 1 rok

25 000 Kč termínovaný účet na 2 roky

25 000 Kč termínovaný účet na 3 roky

25 000 Kč termínovaný účet na 4 roky

Zdroj: BONDSTER Marketplace s.r.o.

Již rizikovější možností je investování na P2P platformě jako je Bondster. Investovat je možné do půjček, které poskytují různé nebankovní společnosti po celém světě. Jedná se o trh, který propojuje lidi, tedy vás jako investory s nebankovními společnostmi a institucemi, které půjčují lidem.

Na Bondsteru můžete investovat v eurech od 5 € nebo v korunách od 100 Kč. Výnosy se pohybují mezi 7 a 17 % p.a. velkou výhodou je, že 99 % půjček je zajištěných zpětným odkupem, kdy vám daná nebankovní společnost garantuje, že v případě potíží vám dlužnou sumu dorovná za svého klienta sama.

Vyzkoušejte si Bondster a získejte CASHBACK za investování v prvních třech měsících.