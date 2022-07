Dřevní pelety vám ušetří čas, námahu i peníze, proto je letos zájem o kotle a kamna pětkrát vyšší.

Foto: DEPI/Česká peleta

Chcete vyměnit plyn, elektřinu nebo uhlí za pelety? Skvělý nápad! Investice do nového kotle se vyplatí, protože pelety pocházejí z domácích zdrojů a nezdražují se tolik, jako plyn a elektřina. „Nejlevněji teď vychází dřevo, ale lidem se nechce pořád přikládat. Hned další v seznamu levných topidel jsou pelety,“ vysvětluje Vladimír Stupavský z národní asociace Česká peleta.

Pelety se vyrábějí z našeho, českého dřeva, proto zůstanou cenově dostupné i v následujících letech. České peletárny nyní vyrábějí až čtyřikrát více topiva, než se u nás spotřebuje, a jsou připraveny na nárůst domácí poptávky. Jen letos vzrostl zájem o kotle na pelety pětkrát. České peletárny by mohly zásobovat dalších sto tisíc kotlů.

Automatický kotel na pelety se ovládá jednoduše přes mobil nebo pokojový termostat. A pokud vyměňujete starý uhelný kotel, novou kotelnu vám z větší části proplatí stát. Stačí zažádat o Kotlíkovou dotaci nebo Novou zelenou úsporám. Zřídit si doma peletovou kotelnu přitom není těžké, šikovný topenář vymyslí řešení pro každý dům.

Zdroj: DEPI/Česká peleta

Právě topenáři jsou teď ovšem nejvíc vytížení, takže neváhejte s domlouváním termínů. Čekat můžete i několik měsíců. Kontakt na topenáře ve vašem regionu najdete v databázi Topenari-dotace.cz. Ještě než ho poprvé oslovíte, zodpovězte si těchto pět otázek:

1. Kam dáte kotel?

Peletový kotel se vejde do každého domu, ať už máte kotelnu, nebo jen technickou místnost. Kotel může klidně stát vedle pračky, tak čisté je peletové vytápění. Navíc existují i velmi malé, kompaktní verze kotlů, které se vejdou opravdu všude. Oblíbená jsou i peletová kamna do interiéru, která vytopí menší rodinný dům nebo byt, zatímco se díváte do plamenů.

2. Kde bude sklad pelet?

Možností je hodně. Kotel si vždy přikládá sám, a to přímo ze skladu, nebo ze zásobníku, kam se pelety dosypávají v intervalu několika dní. Ale třeba ze starého uhelného skladu můžete vybudovat velký zásobník, kam se vejdou pelety na celou sezonu, a přikládat nemusíte vůbec. Stejně dobře však fungují pelety v sáčcích po 15 kg, které uskladníte i venku, pokud na ně neprší.

3. Jaký máte komín?

Komín, to je základ. Pokud je v dobrém stavu, určitě můžete bez problémů připojit peletový kotel. Nový komín nebývá potřeba. Důležité je, aby bezpečnost zkontroloval zkušený kominík. Ještě lépe bude, když necháte starý komín vyvložkovat, aby se v něm nezačala kondenzovat vlhkost. Moderní kotle mají totiž nižší teplotu spalování a tím i vyšší účinnost.

4. Chcete spalovat i dřevo?

Kombinované kotle umožňují střídání paliva, takže můžete spalovat dřevo i pelety. To je ideální řešení, když si chcete nechat všechny možnosti otevřené. Možná dřevo máte, nebo vám občas někdo přiveze dřevo za výhodnou cenu, jindy si zase dopřejete komfort automatického vytápění peletami. S kombinovaným kotlem zůstáváte flexibilní.

5. Máte v okolí peletárnu?

Peletáren je u nás přes čtyřicet, najdete je ve všech regionech České republiky. Poblíž každé větší pily dnes stojí peletárna, protože dává velký smysl zpracovávat pilinu, která vždy vzniká jako odpad při pořezu kulatiny. Která peletárna nebo distributor je nejblíž vašeho bydliště, to si zjistíte nejrychleji přes národní databázi KoupitPelety.cz. Pelety vám prodejci dovezou až do domu.

6. Jak poznáte kvalitní pelety?

Při objednávce pelet si dejte pozor jen na to, abyste kupovali kvalitní pelety třídy A1, které jsou označené kulatým razítkem „ENplus“. Certifikované pelety mají vysokou výhřevnost, málo popele, nedrolí se a neničí váš hořák. S kvalitními peletami tedy ušetříte, protože jich spálíte méně. Zároveň vám kotel déle vydrží.

7. Máte šanci na dotaci?

Určitě už jste slyšeli o kotlíkových dotacích od státu. Dobrá zpráva je, že stále máte šanci dotaci získat a financovat můžete nejen kotel, ale také stavební úpravy v kotelně. Nárok ovšem mají jen ti, kteří vyměňují starý, neekologický uhelný kotel za nový, na pelety nebo dřevo. Výměnu kotle vám stát proplatí zpětně, a to až do částky 130.000 Kč.

Zdroj: SFŽP ČR