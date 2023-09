I když je jeho práce časově velmi náročná, dělá ji rád, protože ho baví. O věcech mluví rychle a se zápalem. Šestačtyřicetiletý starosta ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus rozhodně nepatří do škatulky „nudných úředníků“.

Starosta ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus ve své kanceláři. | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky má svou radnici na ulici Přemyslovců. Starosta Patrik Hujdus nás tam přijal ve své kanceláři, kterou si pro radost vyzdobil soukromou sbírkou nástěnných hodin.V ní jsme si povídali o tom, co práce starosty velkého ostravského obvodu obnáší.

Jak Patrik Hujdus říká, v pracovních dnech vstává v šest hodin ráno, protože chce být v práci nejpozději o půl osmé. „Nejenom já, ale i kolegové místostarostové to máme nastavené tak, že se snažíme pracovní den vytěžit maximálně. A v podstatě nám nestačí být tady jenom osm hodin v pracovní době. Když chcete řešit věci dobře a mít představu o všem, co se děje, tak na to bychom potřebovali s nadsázkou 48 hodin denně,“ přiznává.

Soukromá sbírka nástěnných hodin v kanceláři Patrika Hujduse.Zdroj: Deník/Radim ŠlezingrDEN ZAČÍNÁ

Na začátku týdne v osm hodin ráno ho zpravidla čeká porada s vedoucími odborů a tajemníkem úřadu. Na ní si vyjasní pracovní úkoly. Potom následuje porada s vedoucími pracovníky úřadu a pak se rozjíždí každodenní série schůzek. Někdy je jich až dvacet za den.

„Nejčastěji se scházím se svými kolegy místostarosty. Setkávám se také s vedoucími odborů napříč úřadem, protože jim dávám podněty, co je třeba řešit,“ vysvětluje Patrik Hujdus. Během dne zvládne také schůzky třeba na magistrátu, setkání s dalšími starosty nebo zástupci městské a státní policie. „Třeba včera byla schůze rady. Na těchto jednáních schvalujeme změny rozpočtu, žádosti o dotace, nejrůznější typy smluv a další záležitosti, které spadají do kompetence radních. Zabýváme se také dalšími tématy, jako je plánování investičních a rozvojových akcí, projednáváme nejrůznější typy žádostí a podpory, ať už finanční, nebo materiální, schvalujeme pronájmy pozemků, zahrádek za domem a další. Radních je pět a vždy rozhoduje většina. Málokdy se nám ale stává, že bychom se neshodli. Řešíme i přidělování bytů,“ vyjmenovává starosta některé body, kterými se rada zabývá. A právě přidělování bytů se členové rady věnují velmi pečlivě a posuzují jednotlivě situaci každého žadatele.

NEZBYTNÝ MOBIL

Přes den Patrik Hujdus pracuje s mobilem v ruce, u počítače tráví času málo. I jeho asistentka vidí do jeho online kalendáře, takže může lépe naplánovat schůzky. Papírový kalendář už na stole Patrik Hujdus nemá. Všechno řeší přes mobilní telefon.

A co když mu někdo zavolá? „Zvednu všechna čísla. Pokud nemám schůzku, tak hovor vyřídím. Málokdy si ale dovolím kvůli hovoru přerušit schůzku. Když mi někdo volá a já telefon nezvednu, zpravidla odpovím – pošlete zprávu. A když skončí pracovní den, snažím se všechny hovory vyřizovat, takže volám zpátky. Ze sta procent volám na všechny zmeškané hovory,“ tvrdí starosta s tím, že komunikace s občany je pro něj důležitá. Jeho mobilní telefonní číslo je proto veřejně přístupné.

Stejně tak se snaží reagovat na všechny e-maily osobně. Denně jich dostává až desítky. „Někdy neodpovím v ten den, protože když je v práci hodně schůzek, tak se k poště dostanu až doma večer. Anebo až druhý den. Prodleva na reakci opravdu může být den dva, protože se snažím vyřizovat poštu poctivě a musím vybírat, na co odpovím hned. Někdy také odpovím z telefonu,“ doplňuje starosta.

AKCE PRO VEŘEJNOST

Když přijde řeč na akce pro veřejnost, rozhoří se Patriku Hujdusovi oči. Dokáže o nich se zápalem mluvit dlouho. „Pořádáme různé společenské akce. Děláme třeba vlastní rodinný hudební festival Folková Dolina. Dospělí mohou poslouchat hudbu, pro děti je připraveno navlékání korálků a spousta vyžití. Je to akce pro místní rodiny a nadšence, oni tam různě korzují, večer si mohou přijít opéct párek, který jim dáváme k dispozici,“ popisuje jednu z nich. Na podzim podle něj úřad připravuje akci nazvanou Putování se strašidly. Pro děti bude připravena venkovní trasa zakončená na radnici, kde na ně budou čekat úředníci převlečení za strašidla.

Úspěšný byl podle něj také slet čarodějnic, na kterém se na místním náměstí setkal největší počet čarodějnic letících přes oheň v České republice. „Děláme také různé sportovní akce a příměstské tábory, organizujeme adaptační pobyty v Chorvatsku nebo soutěž o nejsympatičtějšího psa a ostatní zvířata,“ vyjmenovává s úsměvem Patrik Hujdus a jedním dechem dodává: „Já vždycky říkám, že úřad nemá být jenom o té nudě, kdy člověk přijde na úřad, dostane razítko a jde pryč. My jsme tady od toho, abychom lidem vytvářeli podmínky, aby se jim v obvodu dobře žilo. Nejenom co do kvality – ve smyslu opravený byt a opravený chodník, ale i co do vyžití.“ Radnice je podle něj veřejnosti otevřena, i když nejsou úřední hodiny.

Radnice Mariánských Hor a Hulváků na ulici Přemyslovců.Zdroj: Deník/Radim Šlezingr

RADOST Z PRÁCE

A co udělalo mariánskohorskému starostovi v poslední době radost? „Radost mi dělá, když se nám daří dělat věci, které se povedou. Z toho jsem nadšený. Teď je to třeba velký projekt Domovník-preventista. Máme spolupracovníky v patnácti lokalitách, kteří nám pomáhají kontrolovat stav bytových domů, bezpečnost v jejich okolí a veřejný prostor. Je to velmi pozitivní projekt, kdy jsou lidé v terénu a my každý den dostáváme podněty, co zlepšit,“ dodává starosta Hujdus.

Patrik Hujdus je český politik, v letech 2012 až 2016 zastupitel Moravskoslezského kraje, od roku 2022 zastupitel města Ostravy, od listopadu 2018 do listopadu 2020 a opět od června 2021 starosta městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky. Od dubna 2017 předseda hnutí NEZÁVISLÍ. Vystudoval obchodní akademii v Ostravě se zaměřením na ekonomiku a marketing, v letech 2009 až 2013 absolvoval obor sociální a mediální komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Má čtyři děti.