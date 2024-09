Budu bránit tradiční hodnoty a bojovat proti nesmyslům, co lidem komplikují a zdražují život.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Chci nadále pomáhat svému regionu, lidem, kteří se na mě obracejí, hájit zájmy občanů a pomáhat regionálním firmám. Bránit zdravý selský rozum, tradiční hodnoty a bojovat proti nesmyslům, které lidem jen komplikují a znepříjemňují život. V poslední době je to třeba nesmyslně přísně nastavený green deal.



Také chci pokračovat v podpoře vytváření akceschopné, dobře vybavené armády a policie, což je pro náš příhraniční region, který je ohrožen nelegální migrací, velmi důležité.

Dále se chci zasadit o co nejrychlejší dostavbu D55 i D49 ve Zlínském kraji, dlouho odkládanou elektrifikaci Vlárské dráhy, výstavbu vodní nádrže Vlachovice nebo o záchranu hřebčína Napajedla.

Vyjmenujte nám tři důvody, proč by vás lidé měli volit?

Zaprvé mám bohaté zkušenosti z komunální i parlamentní politiky. Díky častému kontaktu s voliči a cestám po mém senátním obvodu mám dobré znalosti regionu. Vím, co je kde potřeba, kde tlačí bota. Zadruhé nemám za sebou žádné lobbisty ani zájmové skupiny, mohu se zcela svobodně rozhodovat. Jsem spolehlivý, pokud něco slíbím, tak to dodržím. A konečně zatřetí – mohu se naplno věnovat výkonu mého senátního mandátu, protože nemám žádné další placené funkce.



Proč je Senát důležitý? Proč by lidé měli jít k volbám a vybrat si svého senátora?

Jako horní komora Parlamentu ČR má nezastupitelnou roli ve dvojí kontrole projednávané legislativy a zejména při schvalování ústavních zákonů a ratifikací mezinárodních smluv, kdy Senát nemůže být Poslaneckou sněmovnou přehlasován, jako např. když jsme v Senátu nedávno i díky mému hlasu odmítli ratifikaci tzv. „Istanbulské úmluvy“. Díky odlišnému volebnímu systému je důležitou pojistkou demokracie a vyváženosti změn politických nálad ve společnosti. A konečně, každý senátor zastupuje především svůj region a je zodpovědný zejména svým voličům víc než v případě poslanců. Každý, kdo zasedne v Senátu, musí ve volbách zvítězit sám za sebe. V případě ztráty mandátu z jakéhokoliv důvodu musí být nové volby, žádný náhradník jej nemůže nahradit (na rozdíl od sněmovny).



Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu?

Určitě odpovědnou a bezchybnou prací na legislativě a její kontrole, důsledném hájení zájmů občanů a řešení všech problémů a požadavků, se kterými se občané nebo instituce na svého senátora obracejí.



Jaké heslo jste si vybral do senátorské kampaně a proč?

Úspěšný starosta – zkušený senátor. Chci poukázat na svoji osmiletou zkušenost starosty města Uherský Brod, kdy jsme do rozvoje města investovali více než 1 mld. Kč, což se výrazně projevilo v rámci celého města a v celé řadě klíčových investic. S ohledem na desetiletou práci senátora upozorňuji voliče, že nejsem žádný nováček bez minulosti – práce v Senátu i v regionu je za mnou vidět.



V čem jste jiný než politici jiných stran, nebo čím se chcete vymezit?

Neřeším stranickou disciplínu, vždy jsem hlasoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Občas mi to je spolustraníky vyčítáno, ale pro mě je důležitější, že se nemusím bát přijít mezi lidi a podívat se jim i sobě do očí. Vždy jsem hájil tradiční hodnoty a zdravý selský rozum.



Jako senátor musíte spolupracovat s prezidentem republiky (např. při schvalování návrhů na ústavní soudce). Jak jste osobně zatím spokojen s výkonem jeho funkce?

Prezident Petr Pavel je člověk na svém místě. Svým uvážlivým projevem a názory spojuje společnost, což je v této době velmi důležité.

Jak to vypadá v Uherském Brodě po komunálních volbách?

Kromě pár drobností se bohužel investiční život ve městě zastavil. Co jsme my připravili, stávající koalice stopla, a žádné zásadní nové investice nebyly dosud navrženy, ani předloženy. Z úřadu odešla celá řada odborníků a některé odbory jsou téměř paralyzovány. Je to škoda, protože znovu všechny procesy nastartovat a získat kvalitní pracovníky potrvá roky.



Jaká místa ve svém kraji máte rád a která byste doporučil navštívit?

Krásná krajina Bílých Karpat učaruje každému. Stejně jako nádherné Luhačovice s Jurkovičovými stavbami nebo malebné okolí turisticky atraktivního Baťova kanálu. Míst, která stojí za to navštívit, je celá řada – hodně jsem jich představil ve svých cestopisných videích. Proto neváhejte a navštivte můj facebook.com/PatrikKunčar.



