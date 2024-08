Mezinárodní hudební festival Silberbauerovo hudební Podyjí se uskuteční již popáté. Hudba opět rozezní svatostánky jižní Moravy a Dolního Rakouska, a to převážně nástroji z dílny znojemského varhanáře Josefa Silberbauera a jeho učitele Ignáce Jakoba Floriána Casparida. Festival svými koncerty, mimo jiné, oslaví i letošní Rok české hudby.

Varhany v rakouském městě Unterretzbach | Foto: Opus Organum z.s.

Od poloviny srpna do půlky října se mohou návštěvníci festivalu těšit na celkem devět koncertů. Na jižní Moravě se uskuteční pět z nich. Čtyři další zavítají do míst Dolního Rakouska, do okolí Národního parku Thayatal. Festivalový program zahrnuje vystoupení barokního ansámblu, komorního orchestru, dechového kvintetu, varhanní recitál a koncertní přehlídku talentovaných dětí z českých i rakouských hudebních škol.

Letos poprvé festival zařazuje koncert již v polovině srpna a lze jej považovat za jakýsi prolog celého festivalu. V rámci poutní slavnosti k oslavě Nanebevzetí Panny Marie v kostele v obci Rancířov nedaleko Dešné dne 18. 8. od 15:30, se mohou diváci těšit na vystoupení přední české varhanice Michaely Moc Káčerkové se sopranistkou Terezou Švarcovou a violoncellistou Tomášem Strašilem. Zahajovací koncert s názvem Polská inspirace pak pozve posluchače do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Dne 24. 8. od 19 hodin zde vystoupí renomovaný polský varhaník Filip Presseisen, vítěz několika soutěží zaměřených na improvizaci a interpretaci hudby období baroka. Varhany se zde prolnou spolu s tóny barokní flétny krakovské umělkyně Katarzyny Czubek.

Třetí koncert se uskuteční v neděli 15. 9. od 15 hodin v kostele rakouského kláštera Geras a bude připomínkou 100. výročí úmrtí blahoslaveného Jakuba Kerna, který zde působil několik let jako premonstrát a stal se významnou osobností nejen katolické obce. Za varhany usedne Jan Gottwald, regenschori u premonstrátů na Svatém Kopečku v Olomouci. Spolu s ním na koncertě vystoupí první trumpetista Hradní stráže Pavel Hromádka.

Dne 21. 9. od 16 hodin oslavíme v Jevišovicích koncertem pod širým nebem 130. výročí jevišovické přehrady. Během odpoledne zazní slavné árie z oper Bedřicha Smetany a také Antonína Dvořáka, jehož 9. symfonie „Z nového světa“, celý koncert uzavře. Mimořádným hostem odpoledne v Jevišovicích bude brněnská sopranistka Ivana Pavlů, kterou pod taktovkou švýcarského dirigenta Sébastiena Bagnouda doprovodí festivalový komorní orchestr Thayatal. O den později, v neděli 22. 9. od 16 hodin, zazní tentýž program také v prostorách před domem Národního parku Thayatal nacházejícího se mezi rakouskými městy Merkersdorf a Hardegg. Tento koncert bude zároveň připomínkou letošního Roku české hudby.

Zářijový blok uzavře páteční Svatováclavský koncert při svíčkách 27. 9. v 19 hodin, kdy varhany klášterního kostela v Louce u Znojma rozezní rakouský varhaník, improvizátor a performer působící na univerzitách v Lübecku a v Londýně, Franz Danksagmüller.

První říjnová sobota 5. 10. v 17 hodin bude patřit souboru Capella Ornamentata pod vedením Richarda Šedy, hráče na historický dechový nástroj zvaný cink, a jeho kolegům trombonistovi Jakubovi Zívalíkovi a brněnskému varhaníkovi Ondřeji Múčkovi. Na koncertě uvedou renesanční a raně barokní hudbu slunné Itálie. Koncert se bude konat v kostele sv. Jakuba v Unterretzbachu.

Tradiční koncert s názvem Děti a hudba se uskuteční již po čtvrté a jeho cílem je představit a podpořit mladé nadané hudebníky z českých a rakouských ZUŠ a nabídnout jim možnost prezentovat svůj talent před posluchači mezinárodního festivalu. Svou účast přislíbili žáci ZUŠ Mikulov, Pohořelice, Hrušovany nad Jevišovkou, Veselá škola Praha 1 a studenti z rakouské hudební školy Alberta Reitera z Waidhofenu an der Thaya. Koncert se koná 11. 10. od 18 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Drnholci.

Belfiato QuintetZdroj: Opus Organum z.s.

Závěrečný koncert je koncipovaný jako pocta velikánům české hudby a symbióza dechových nástrojů s barevností varhanních rejstříků. Proběhne v neděli 13. 10. v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše v rakouském Röschitz a vystoupí na něm pražské dechové kvinteto Belfiato Quintet, s varhanicí a ředitelkou festivalu Kateřinou Málkovou. Na objednávku festivalu budou v rámci odpoledne ve světových premiérách uvedeny také nejnovější kompozice současných skladatelů Lukáše Sommera a Roberta Fuchse.

Kateřina Málková, ředitelka festivaluZdroj: Opus Organum z.s.

