Dlouholetý a úspěšný starosta Vejprnic Pavel Karpíšek patří mezi velmi aktivní senátory v našem kraji.

Zkušený a osvědčený starosta a prospěšný senátor Pavel Karpíšek. | Foto: Pavel Karpíšek

V Senátu zastupuje okresy Plzeň-sever, Rokycany a část Berounska. V horní komoře parlamentu se Pavel Karpíšek řídí jednoduchým pravidlem, kdy se snaží všechny zákony posuzovat pohledem člověka, který pochází z menší venkovské obce.

Ač je původním povoláním učitel, nechal se jednou přesvědčit ke kandidatuře v komunálních volbách a od té doby ho občané opakovaně volí do čela obce, která se za jeho starostování zásadně proměnila k lepšímu. Jak přistupuje k řízení své domácí obce, tak pracuje pro občany svého obvodu v Senátu. Není proto divu, že chce v zářijových senátních volbách svůj senátorský mandát obhájit.

Pavel Karpíšek umí pomáhat našemu regionu.Zdroj: Pavel Karpíšek

Vaším heslem je slogan „Starosta a senátor, který pomáhá“. Jak může senátor konkrétně pomáhat lidem?

Jsem jako dlouholetý starosta zvyklý řešit konkrétní problémy. Neslibuju lidem vzdušné zámky a zázračná řešení. Naopak se zaměřuju na to, co mohu opravdu prosadit a co zlepší život lidí v našem regionu. Plzeň-sever, Rokycansko i část Berounska, která patří do našeho obvodu, tvoří oblast, kde převažují menší obce a města. Je to venkovská oblast a já se cítím venkovským starostou a venkovským senátorem. Proto se výrazně zaměřuji na dopravu, která venkov hodně pálí. Konkrétně jsem se proto zasadil například o napojení severního Rokycanska na dálnici D5, pomohl prosadit realizaci obchvatu Plas, nebo jsem tak dlouho z pozice senátora „otravoval“ státní instituce, až se povedlo prosadit právě realizovanou novou vlakovou zastávku v Dýšině.

Lidé na venkově ovšem značně řeší také dostupnost zdravotnictví…

To je pravda a já se už v době, kdy jsem působil ve vedení Plzeňského kraje, zaměřil na nutnou modernizaci Rokycanské nemocnice. Pomohl jsem připravit projekt a zajistil jeho financování. Moji nástupci v čele kraje ho bohužel odložili, ale já i jako senátor neustále prosazuji, aby konečně došlo k jeho realizaci. Stejně tak jsem pomohl s financováním rekonstrukcí několika zdravotních středisek. Zmíním třeba to v Tlučné či v Plasích nebo také přístavbu a modernizaci domu sociálních služeb v Kralovicích. Dostupnost služeb je na venkově přece klíčová.

Je vidět, že máte na rozdíl od „čerstvých“ kandidátů do Senátu tu výhodu, že už jste pro náš region udělal mnoho konkrétního. Senát je ovšem také politické těleso, takže se nabízí otázka, s jakým hlavním politickým postojem kandidujete?

Stojím vždy na straně obcí, protože lidé v nich nejlépe vědí, co jejich vesnice nebo město potřebuje. Senátor nemá politikařit, ale v Praze i v kraji pomáhat svému volebnímu obvodu a lidem v něm. Tím jsem se řídil doteď a budu i dál.

