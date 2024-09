Osvědčený starosta Vejprnic Pavel Karpíšek pracuje i jako senátor pro náš obvod příkladně.

„Zkušený a osvědčený starosta a prospěšný senátor Pavel Karpíšek“ | Foto: Pavel Karpíšek

Doma ve Vejprnicích, kde Pavla Karpíška a jeho práci občané znají doslova z první ruky, ho zvolili starostou již sedmkrát. Vejprnice při tom nejsou malou vesničkou, ale obcí s více než 4 tisíci obyvatel, kde se starosta musí opravdu otáčet.

Právě díky své starostenské zkušenosti Pavel Karpíšek dobře ví, co nejvíce tíží obyvatele severního Plzeňska, Rokycanska a části Berounska. Proto ve všech svých veřejných aktivitách jako starosta a senátor všemožně podporuje vše, co pomáhá dostupnosti služeb, zdravotnictví, školství, kultury a sportu na venkově. „Za službami na venkově musíme často jezdit, takže za zcela klíčovou považuji kvalitu silnic a dostupnou dopravu,“ vysvětluje Pavel Karpíšek.

Umí pomáhat

Právě oblast dopravy patří ke sférám, kde Pavel Karpíšek díky svým zkušenostem v práci pro občany dokázal konkrétně pomoci našemu regionu. Jako senátor se totiž neostýchal tak dlouho obíhat pražské ministry, až pro severní Plzeňsko a Rokycansko pomohl zařídit provedení či nastartování řady důležitých projektů. V dopravě se zasadil například o to, aby se začalo budovat napojení severního Rokycanska na dálnici či o to, že se bude konečně stavět obchvat Plas. Jindy zase tak dlouho senátorsky „otravoval“ vedení železnic, až dokázal zařídit, že v Dýšině bude vybudována nová vlaková zastávka, kterou obec potřebuje. Podobně stojí třeba za budováním cyklostezky z Chrástu do Plzně.

Pavel Karpíšek se ovšem zdaleka neomezoval jen na dopravu. Řadu pozitivních „záseků“ udělal i třeba ve zdravotnictví. Pomohl s financováním rekonstrukcí zdravotnických středisek v Tlučné či Plasích, zasadil se o vybudování nových výjezdových míst záchranky, ale hlavně připravil projekt a financování pro modernizaci Rokycanské nemocnice, kterou ale současná krajská koalice ANO, STAN a pirátů odmítla zrealizovat. „Provedení potřebné modernizace nemocnice v Rokycanech přesto zůstává jedním z mých hlavních cílů pro další senátorské období,“ má jasno Pavel Karpíšek.

Vždy na straně obcí

To, že stojí vždy na straně obcí a jejich občanů Pavel Karpíšek dokázal i v případě Gigafactory, kdy nepodlehl jednoduchému dělení na její zastánce a odpůrce a vždy stál za starosty dotčených obcí. Silně se při tom angažoval například v boji za zachování letiště v Líních.

Kdo chce, aby senátor nadále fungoval jako platný vyslanec našeho regionu v Praze, ten volí jedničku – Pavla Karpíška. Ten se nebude muset v Senátu dlouhé měsíce rozkoukávat a bude dál pomáhat našemu venkovskému kraji.

„Pavel Karpíšek umí pomáhat našemu regionu“Zdroj: Pavel Karpíšek

Zadavatel: ODS, TOP 09, Občané patrioti, Koruna Česká, zpracovatel: VLM a.s.