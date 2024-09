Na dotazy čtenářů Deníku odpovídal v on-line rozhovoru Pavel Šotola, kandidát na hejtmana Pardubického kraje za Koalici pro Pardubický kraj.

Pavel Šotola, kandidát na hejtmana Pardubického kraje | Foto: Zadavatel

Všechny otázky čtenářů a odpovědi Pavla Šotoly naleznete na webových stránkách www.denik.cz.

Jak hodláte řešit dopravu v kraji? Všude jsou uzavírky a na menších silnicích je obrovský nápor aut.

Některé opravy nejdou udělat tak, že se jen vymění asfalt, ale musí se udělat pořádně, a to určitou dobu trvá. Kraj se stará o více než tři tisíce kilometrů silnic, a není možné opravit všechny najednou. Za poslední 4 roky jsme do silnic investovali 9 miliard korun a opravili více než 600 kilometrů. A to přes to, že dostáváme ze státního rozpočtu zhruba o miliardu korun ročně méně než srovnatelně velké kraje. Nyní se jedná o spravedlivém narovnání rozpočtového určení daní pro kraje a věřím, že kraj díky tomu získá zhruba o miliardu ročně více a část těchto peněz právě použijeme na opravy a rekonstrukce krajských silnic včetně mostů.

Věnujete se sociální péči. Proč se chcete stát hejtmanem?

V krajské a komunální politice se pohybuji přes 20 let. Byl jsem místostarostou Hlinska, kde jsem měl díky svému technickému vzdělání na starosti městské investice. Posledních 12 let se na kraji intenzivně věnuji sociální péči a neziskovému sektoru, a za tu dobu jsme se stali vzorem i pro ostatní kraje. Více než polovina dětí z dětských domovů už u nás žije mimo ústavy, tedy v klasických bytech či domcích. Stejně tak lidé se zdravotním či duševním postižením, kteří by jinde byli odkázaní na život v ústavech, u nás žijí v komunitním bydlení, které je blízké běžné domácnosti. Chci, abychom se obdobně a s odvahou rozvíjeli i v dalších oblastech. Proto nabízím svoje zkušenosti a schopnost měnit věci, o kterých jiní říkají, že změnit nejdou. Znám v kraji velmi dobře potřeby lidí, umím naslouchat, dívat se na věci s nadhledem a nastavovat potřebné a zároveň udržitelné změny systému.

Kraj má pět nemocnic, ale na speciální vyšetření se čeká týdny.

Plánujeme propojení informačních systémů všech zdravotnických zařízení v kraji. Chceme vytvořit také databázi čekacích dob u klíčových vyšetření a zkrátit tím čekací doby. Důležité pro nás je vytvořit v nemocnicích pro všechny také přátelskou atmosféru, a to jak pro pacienty, tak i zdravotnický personál, prostřednictvím programu Přátelská nemocnice.

Oceňuji, že v kraji vznikla centra duševního zdraví. Kdy ale bude něco dostupného také pro naše děti?

Jsem velmi rád, že se nám podařilo podpořit vznik center duševního zdraví pro dospělé. V tom jsme jedineční v rámci celé republiky. Mým cílem je zřídit alespoň jedno, nejlépe dvě, centra duševního zdraví pro děti. V současné době již působí tzv. Multidisciplinární tým včasné intervence pro oblast Chrudim a Pardubice. Od příštího roku by měl zahájit svoji činnost obdobný tým při Charitě Polička. Tyto týmy by mohly být dobrým základem pro vznik center duševního zdraví pro děti, a to zhruba do čtyř let.

Zadavatel: Koalice pro Pardubický kraj,zhotovitel: VLM