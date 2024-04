Kariérní cesta v Unicornu může být inspirativní a plná růstu a rozvoje, jak dokazuje příklad Pavla Štěpána.

Foto: Unicorn

Když Pavel Štěpán v roce 2000 nastoupil během studia na ČVUT do společnosti, pravděpodobně netušil, jak velkou cestu zde ujde. Začínal jako servisní analytik na projektu pro Českou spořitelnu. Postupně si uvědomil, že ho mnohem více než technické role přitahuje práce s lidmi.

Jeho schopnost vychovávat nováčky do seniorních pozic mu umožnila stát se klíčovou součástí české společnosti Unicorn. „Rozvíjet juniory, pomáhat jim získávat odborné znalosti a sledovat jejich růst je můj hnací motor. Díky tomu vím, že má moje práce smysl a že ji dělám dobře,” říká Pavel Štěpán, který dnes působí v ostravské pobočce jako Operation Manager a má na starosti zajišťování podmínek pro úspěšnou realizaci projektů.

Zdroj: Unicorn

Příležitosti pro nadané studenty

Společnost úzce spolupracuje s řadou středních a vysokých škol, aby podpořila talentované studenty v získávání praktických zkušeností a lépe se tak připravit na budoucí profesní život. V Ostravě je tomu tak například se SPŠEi Kratochvílova. Unicorn tu například pořádá projektové dny, kde studentům představuje svoje aktivity, popisuje projekty, na kterých se pracuje a rozličné role, které v rámci těchto projektů existují.

Unicorn nabízí ale i další formy podpory jako je možnost účasti na víkendových programech a kurzech v rámci IT akademie WeCanCode pořádané pod hlavičkou vysoké školy Unicorn University. Kurzy jsou určené pro nadané žáky středních škol a vyšších ročníků základních škol a cílí na rozvoj IT dovedností a zvýšení technologické gramotnosti. „Dnešní středoškoláci jsou na tom znalostně lépe než většina vysokoškoláků před pěti lety. Hlad po IT roste a dostupnost materiálů také. Proto se soustředíme hlavně na praktické použití a reagujeme na trendy. Vedle nabídky stáží nám aktuálně běží i kurz zaměřený na Java s využitím AI prvků,” říká Pavel.

Pro SPŠEi Kratochvílova je společnost jedním z klíčových partnerů a svou podporu škole poskytuje nejen formou těchto vzdělávacích programů, ale i finančně. I díky tomu mohla škola nedávno otevřít nové učebny zaměřené na vývoj počítačových her, virtuální realitu, robotiku, počítačové sítě a jazyková multimediální studia.

Není tedy překvapením, že Unicorn je častou volbou IT absolventů, kteří tu nachází své první pracovní uplatnění. Podle Pavla je možnost osobního rozvoje jedním z hlavních výhod, které tato softwarová společnost poskytuje. Díky pestrým projektům nabízí Unicorn možnost najít si ideální pozici, ve které se chce spolupracovník zlepšovat. „Přinášíme obrovskou přidanou hodnotu pro začínající pracovníky a zároveň jim umožňujeme zapojit se do významných projektů pro přední společnosti na trhu," říká Pavel. On sám si prošel různými fázemi kariéry – začínal jako servisní analytik, vyzkoušel si roli vývojáře až se v roce 2004 usadil v sales. Měl na starosti nejen české, ale i zahraniční klienty a realizoval škálu projektů a akvizic sahajících od retailového sektoru až po energetiku.

Zdroj: Unicorn

Významné projekty

V Ostravě se podílí třeba na projektu Lancelot ETRM, což je software pro efektivní řízení a obchodování s energiemi, který umožňuje obchodníkům optimalizovat své rozhodovací procesy a řízení energetických portfolií. Stejně tak spolupracoval na Market Management System (MMS), který je využívá ČEPS pro řízení obchodování v přenosové soustavě. Tento systém průběžně reflektuje změny v elektroenergetice, které jsou důsledkem evropské a národní legislativy.

Aktuálně Pavel pracuje na jednom z nejambicióznějších projektů v oblasti energetiky, jehož hlavním cílem je zajistit spolehlivost elektrické energie ve střední Evropě. „Ostrava má velký potenciál, a proto chceme velkou část vývoje energetiky směrovat právě sem,“ doplňuje.

Unicorn se v průběhu let vyprofiloval jako společnost, která si udržuje neformální atmosféru a současně si udržuje výrazný tah na branku. I když prošla obdobím růstu a etablovala se do předních pozic v technologickém a obchodním sektoru, stále si zachovává svou jedinečnou firemní kulturu. „Unicorn mi ukázal, že tým netvoří pouze skupina lidí pracujících společně, ale především ti, kteří si vzájemně důvěřují.”

Prostředí, kde je možné růst

Unicorn od svých skromných začátků vyrostl v technologického lídra a dnes se může pochlubit s více než 2 500 spolupracovníky, provozuje 26 vývojových center v šesti evropských zemích a má zastoupení v 19 městech napříč Evropou. „Unicorn se i po letech udržuje na nejvyšších příčkách, a zároveň nabízí prostor pro osobní i profesní růst,” doplňuje Pavel. Jeho kariérní cesta svědčí o tom, že tato společnost není jen místem práce, ale i prostředím, kde může každý růst společně s ní.

