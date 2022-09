On-line rozhovor s kandidátkou na primátorku Statutárního města Hradce Králové za koalici HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých patriotů a LES Pavlínou Springerovou, která odpovídala na dotazy čtenářů.

Pavlína Springerová, kandidátka na primátorku Statutárního města Hradce Králové za koalici HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých patriotů a LES | Foto: Zadavatel.

DOTAZ: Krásný den, paní doktorko, prosím o Váš názor na fotbalový stadión. Není jeho stavba příliš finančně náročná? A když jsme u sportu – nezasloužil by si Hradec i novou hokejovou arénu? Případně další sportoviště? Děkuju, pěkný den.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, všechny vítám u dnešního on-line chatu a děkuji za první otázku, hned pěkně na tělo :-) Stavba je to finančně extrémně náročná. Je tragédií pro město, že se současnému vedení nepodařilo získat tak potřebnou dotaci u Národní sportovní agentury. Stadion se samozřejmě musí dostavět, nicméně ty chybějící dotační stamiliony budeme postrádat v oblasti kultury, sportu či životního prostředí. A to mě moc mrzí. Kasa města bude hodně prázdná. Novou hokejovou arénu nepotřebujeme, co by ale naši zejména menší hokejisté jistě ocenili je další ledová plocha, kde by se dalo trénovat, a především také lepší zázemí, především šatny, pro naše dorůstající hokejové talenty. To je téma, které bude muset budoucí vedení města řešit.

DOTAZ: Dobrý den. Myslím, že lidi dnes nejvíc děsí hlavně neúnosné drahé účty za energie, za teplo. S tím přece město nic udělat nemůže… Děkuji za odpověď, Elsner.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pane Elsnere, jde opravdu o velice závažný problém. Město ale lidem pomoci může. Máme připravenou celou řadu řešení, jak lidem v Hradci pomoci. Současná radnice s tím ale moc neudělala. Můžeme využít zisk městské společnosti Tepelné hospodářství HK na kompenzaci vysokých cen energií pro nejpotřebnější. Chceme, aby rodiny s dětmi nemusely šetřit na volnočasových aktivitách dětí. Město může nabídnout programy, které kroužky či sportování pro děti zlevní či umožní, aby byly zdarma. Město by mělo vybavit městské budovy zařízeními na levnější výrobu energií. Těch kroků je celá řada a je třeba postupovat chytře a komplexně.

DOTAZ: Hradcem se autem skoro nedá projet. Myslím, že zácpy jsou velkým problémem současného Hradce. Co s tím uděláte?

ODPOVĚĎ: Zcela s vámi souhlasím. Radnice nemůže tento problém dál přehlížet. Je potřeba především dostat více lidí do MHD, pohybovat se po městě na kole nebo pěšky. Město není nafukovací. Osobně po Hradci skoro autem nejezdím: můžete mě potkat na ulici na koloběžce (neelektrické) na kole nebo prostě v poklusu :-)… je to samozřejmě složitější problém, který souvisí s osobním přístupem každého z nás. Ale radnice musí pomoci jednak zatraktivněním a zpřístupněním provozu a linek MHD a také smysluplnou nabídkou pro cyklisty. V neposlední řadě musí město spolupracovat na realizaci vnějšího okruhu, tedy na severní tangentě a jižní spojce, pak z města de facto zmizí tranzitní doprava.

DOTAZ: Paní Springerová dobrý den. Čím se živíte, kde pracujete? Děkuji, Jan Hora

ODPOVĚĎ: Dobrý den, od roku 2012 jsem byla sedm let děkankou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, poslední tři roky pracuji jako prorektorka UHK zodpovědná za strategii a rozvoj. Moc mě těší, že se nám podařilo jak naši „fildu“ tak UHK pořádně rozhýbat a posunout do první ligy.

DOTAZ: Proč jste se rozhodla kandidovat na primátorku a jak chcete v případě vítězství sladit svoje angažmá na Univerzitě s funkcí představitelky města?

ODPOVĚĎ: V komunální politice se angažuji přes deset let, ostatně můj táta, emeritní ředitel ZŠ Bezručova, byl také dlouholetým zastupitelem. Takže komunální politika byla taková „věc domácí“ ?. Také jsem dospěla do věku, kdy už mám hodně pracovních, manažerských a zejména lidských zkušeností a zároveň jsem stále ve věku, kdy mám hodně elánu, chuti a energie pracovat pro naše město, pro veřejný zájem. Myslím si, že mám našemu městu co nabídnout.

DOTAZ: Jsou dle vás VŠ pedagogové ohodnoceni tak, aby neodcházeli do privátní sféry?

ODPOVĚĎ: Je to bída, bohužel. U nás má člověk s Ph.D., což jsou čtyři další roky studia nad rámec magisterského či inženýrského titulu, necelých 24 tisíc korun. Tedy, my nejsme konkurenceschopní nejen vůči soukromému sektoru, ale ani vůči základnímu a střednímu školství. A nůžky se stále více rozevírají. Situace dobrá není a UHK srdcaři vše nezachrání.

DOTAZ: Naše Velké náměstí je ostuda, plné aut a to už dlouho. Jak to chcete vyřešit? Děkuji, Jana Louková

ODPOVĚĎ: Dobrý den. Souhlasím s Vámi, je to velká ostuda, že místo krásného veřejného prostoru, máme parkoviště a po náměstí se v podstatě nedá normálně projít, aniž byste nebyla ohrožována vozidly. My přicházíme se zcela novým řešením, navrhujeme směnu Žižkových kasáren s kasárenskými objekty na hradeckém letišti. Je to varianta, na kterou by majitel Žižkových kasáren, tedy ministerstvo obrany, mělo slyšet. V Žižkových kasárnách by pak vzniklo nejen parkoviště, ale také krásný kus našeho starého města s obchody, službami. Naprosto nezbytně nutné je propojit Velké náměstí se severní i jižní stranou bezbariérovým přístupem.

DOTAZ: Dobrý den paní Springerová, v Hradci Králové je strašně drahé bydlení, lidi si to nemůžou dovolit, máte nějaký recept, jak toto změnit? Jana Pavlíčková

ODPOVĚĎ: Dobrý den, paní Pavlíčková, ano, máme na to recept. Je třeba zefektivnit a urychlit přípravu výstavby bytů především na městských pozemcích, zejména je třeba připravovat projekt výstavby v oblasti Severní zóny u Pileťáku. Zásadně také podpoříme zakládání bytových družstev s cílem výstavby levnějšího družstevního bydlení. Proces podpory výstavby bytů je však hodně komplexní téma a zahrnuje několik důležitých kroků. Počínaje prověřením pozemků ve vlastnictví města pro výstavbu bydlení. Dále po přijetí územního plánu je třeba prosadit možnost rozšíření ploch pro další výstavbu a zajistit poskytování výhodných půjček ze strany města pro družstva či investory. A v neposlední řadě je třeba podporovat rozvoj tzv. PPP projektů, které kombinují městské a soukromé investice.

DOTAZ: Dobrý den, je mi 67 let, jsem v důchodu, snažím se pracovat, hodně jezdím po Hradci a budu mít velké výdaje za energie, pomůže mi město nějak? Skopeček, P. (Pouchov)

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pane Skopečku, ano, dokážeme Vám pomoci. Jedním z důležitých bodů je to, že všichni senioři nad 65 let by za roční „lítačku“ měli platit pouze 100 korun ročně. Zároveň chceme rozvinout systém kompenzací pro zranitelné domácnosti, zejména rodiny s dětmi a seniory.

DOTAZ: Mělo by se město pouštět do developerských projektů samo nebo raději vytvářet podmínky pro investory výstavby bytových domů?

ODPOVĚĎ: Město má především připravovat „půdu“ pro investory. Bez dobré spolupráce mezi městem a investory nemůže jakákoli výstavba dobře fungovat. Za mne je také nutné, aby existovala jasná a transparentní pravidla pro developery, kteří musí znát mantinely svého působení ve městě. Nic takového zatím neexistuje.

DOTAZ: Dobrý den, paní Springerová, chci se zeptat, jestli když vyhrajete, budete pořád pracovat na univerzitě? Josef Petráček

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pane Petráčku, myslím si, že je třeba, aby se jak nový primátor či primátorka i náměstci plně věnovali práci pro naše město, protože Hradec skutečně nevzkvétá. Nejsem zastánkyní kumulace funkcí, zejména v této situaci Hradec potřebuje vedení na naprosto plný úvazek. Jinými slovy, budu-li vykonávat funkci primátorky, rezignuji na pozici prorektorky a na fakultě si nechám drobný výukový úvazek, abych úplně nevypadla ze své odbornosti.

DOTAZ: Kdy opravíte Velké náměstí?

ODPOVĚĎ: Já doufám, že co nejdříve. Je to nejen moje srdeční záležitost. Trpím, když vidím lidi kličkující po ploše náměstí mezi zaparkovanými vozy, když vidím lidi škobrtající o vzedmuté kostrbaté chodníky po obou stranách náměstí. Hned po volbách, budeme-li součástí radnice, přistoupíme k zadání dokumentace pro územní rozhodnutí. Její revize či nové vypracování však bude trvat minimálně rok, pak stavební povolení… Inu, nové vedení města bude v následujících čtyřech letech pracovat především na přípravných pracích. Ale i ty musí konečně začít!

DOTAZ: Jsem invaldní důchodce, jezdím do nemocnice autem, ale nemůžu tam zaparkovat. Musíte to řešit.

ODPOVĚĎ: Situace u fakultní nemocnice je opravdu tragická, zejména pro seniory a invalidy. My přicházíme s jedinečným řešením. Plánujeme vybudovat liniový parkovací dům na místě současného parkoviště, které jde podél okruhu a nachází se na straně starého vchodu do FN. Tímto způsobem bychom znásobili počet parkovacích míst. Zásadní součástí řešení problému je součinnost s krajem, který by měl být ideálně koordinátorem celého řešení. Podílet by se měly také spádové obce, které FN svou prací obsluhuje.

DOTAZ: Co se chystáte udělat pro hradecké seniory, když byste vládli?

ODPOVĚĎ: Děkuji za důležitou otázku. Senioři mají právo na aktivní život! Senioři tvoří velkou část naší hradecké populace a my jim musíme nabídnout široké možnosti kulturních, sportovních a dalších aktivit. Město musí podporovat pohybové, vzdělávací a kulturní kroužky seniorů tak, aby naši spoluobčané vedli spokojený a naplněný život. Z mého pohledu je podstatné, aby město – ideálně ve spolupráci s univerzitou – podporovalo také „sebeobranu“ seniorů před všemi typy šmejdů. Za velmi důležitou považuji také internetovou gramotnost a schopnost seniorů pracovat s informacemi. Město by mělo takové kurzy organizovat či zásadně podporovat.

DOTAZ: Jak se postaráte o stárnoucí obyvatelstvo města?

ODPOVĚĎ: Navážu na předchozí odpověď a nad rámec výše uvedeného bych ráda zdůraznila, že chceme, aby se senioři po Hradci mohli pohybovat bez větších překážek, proto prosazujeme roční jízdné za 100 korun pro všechny Hradečáky nad 65 let. A v neposlední řadě plánujeme vystavět v Kuklenách hezký a pohodlný dům pro seniory.

DOTAZ: Dobrý den, jak se mají voliči vyznat v takovém počtu stran kandidujících?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, 15 kandidujících subjektů je skutečně hodně a chápu, že není jednoduché se v celé volební „plachtě“ vyznat. Každopádně nikdo nechce, aby jeho hlas propadl. Aby nedošlo ke zbytečnému roztříštění hlasů, je třeba k volbě přistupovat velmi zodpovědně. Nechce-li volič, aby riskoval, že jeho hlas propadne, musí volit s rozumem a nedávat hlas malým či jiným politickým subjektům, u nichž hrozí, že nepřekonají 5% volební hranici. Naše město si konečně zaslouží silné vedení a silnou koalici!

DOTAZ: Dobrý den, vaší odborností je Jižní Amerika, jaké předkolumbovské stavby máte ráda a kde byste ráda žila?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za nepolitickou otázku. Mám ráda bolívijské Tiahuanaco, které není až tak pompézní jako třeba peruánské památky, ale cítím se tam dobře. Pak mám ráda archeologický komplex Chan Chan na severním pobřeží Peru, je to krásné místo se spoustou symbolů staré doby. Nejraději bych žila v Kolumbii, jsou tam neskutečně milí, krásní a usměvaví lidé. Kromě toho jsou tam vysoké hory, které miluju, a nádherné karibské i pacifické pobřeží. Kolumbie je obrovská země s neskutečným potenciálem rozvoje a vynikající kuchyní, třeba tam můžete zakusit pražené mravence s velkými zadečky (hormiga culona) :-)

DOTAZ: Co se chystáte udělat s Benešovou třídou, vždyť je to ostuda města!? Petrák M.

ODPOVĚĎ: Tak a zpět k politice a tvrdé realitě. Stav na Benešovce je hrozný a neutěšený. Naše koalice určitě nechce dávat žádné chvástavé sliby obyvatelům Benešovky, na to nejsou zvědavi po těch marných mnoha letech. Realisticky… všichni víme, že v roce 2025 ideálně může mít Benešovka stavební povolení, v roce 2026 by se mohl soutěžit zhotovitel a další rok může začít revitalizace. Přesto některé věci musíme řešit průběžně, alespoň části Benešovky, jako je například lávka u Kozlovky, se musí pohnout. Z mého pohledu je zásadní, aby se město připravilo především dotačně na celý projekt a dokázalo pokrýt alespoň část rekonstrukce z externích, tedy dotačních zdrojů. Tyto zejména evropské peníze budou v následujících letech skutečně k dispozici. Musíme je umět využít.

DOTAZ: Chodíte ráda do divadla, do kina?

ODPOVĚĎ: Dobrý den. Když jsem byla mladší vedlo spíše kino, v dospělosti je to určitě divadlo, které dominuje. Je skvělé, že v Hradci máme Klicperák a Drak, protože jejich nabídka je skutečně pestrá a kvalitní. A mimohradecky se každý rok také těším na Smetanovu Litomyšl. naprosto skvělý byl také koncert naší hradecké filharmonie na náplavce před pár týdny. Takhle musí žít naše město!

DOTAZ: V Pardubicích fungují jednotlivé městské obvody. Jaký je váš názor na jejich případné zřízení v našem městě?

ODPOVĚĎ: Dobrý den. Městské obvody ve městech velikosti Hradce či Pardubic jsou funkčním a ekonomickým nesmyslem, zbytečnou zátěží obecních rozpočtů. Na druhou stranu rozumím kritice ze strany komisí místní samosprávy vůči vedení města, které dostatečně nereflektuje problémy jednotlivých městských částí. Já sama jsem místopředsedkyní komise místní samosprávy historický střed a velmi vnímám frustraci, která plyne z nedostatečné komunikace s primátorem či náměstky města. Prosadit cokoli je běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Nicméně byl-li by respektován statut těchto komisí, které jsou poradními orgány rady města, pak by spolupráce ku prospěchu našich spoluobčanů mohla dobře fungovat. Realita je však jiná. Zatím.

DOTAZ: Dobrý den, v Hradci kandiduje 15 subjektů. S kým byste chtěla poskládat koalici a bude vůbec znám nový primátor nebo primátorka do konce roku 2022?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, jsou nám sympatické demokratické strany, které mají blízký program a sdílí společné cíle. Věřím, že do konce roku určitě Hradec bude mít nové vedení, uvidíme, zda i historicky první primátorku. O tom rozhodnou zejména voliči :-)

DOTAZ: Všichni slibujete to stejné, člověk se v tom ztratí, máte něco speciálního v programu?

ODPOVĚĎ: Moc děkuji za otázku, my jsme si dali hodně záležet na programu. Pokud bych měla vypíchnout jedno speciální a opravdu odlišující téma, tak zmíním problematiku domácích mazlíčku, které mnozí z nás po léta s láskou hýčkáme. Pak ale přijde moment, kdy naši mazlíčci odcházejí a lidé z paneláků nemají mnoho příležitostí, jak se se svým pejskem či kočičkou rozloučit. My proto navrhujeme, aby ve městě fungovala služba zvířecího krematoria spolu s urnovým hájem, kde můžeme naše mazlíčky v míru zanechat.

DOTAZ: Dobrý den, paní Springerová, píše se o vás, že hodně sportujete, jste spokojená se stavem sportovišť v Hradci? Děkuji, Karel Oplt

ODPOVĚĎ: Pane Oplte, nejsem spokojená, sportovní zázemí chybí dokonce i na některých základních školách, například ve Svobodných Dvorech. Chceme více sportovních příležitostí pro naše děti, můžeme stavět workoutová hřiště, podporovat sportovní kroužky. Velkým problémem je také stav našich sportovišť, podívejte se například na halu TJ Slavia, na hradecký Sokol. Hrůza. Co vnímám dále jako velký problém, je absence pořádné haly na míčové hry a také atletické haly, vždyť máme skvělé atlety a ti se v zimě musí připravovat v Pardubicích, to je ostuda.

DOTAZ: Paní Springerová, co byste vzkázala občanům města před volbami?

ODPOVĚĎ: Krásná otázka na závěr. Na více již bohužel nezbyde čas. Chtěla bych vzkázat hradeckým voličům, aby měli šťastnou ruku při volbách, aby dali hlas těm, kteří mají jasnou vizi a kteří mají na předních místech kandidátky schopné lidi ochotné pracovat pro dobro našeho krásného města. Věřím, že u nás na kandidátce HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých patriotů a LES máme obojí! :-) Moc děkuji za všechny Vaše otázky. A přeji všem prima den.