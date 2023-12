„Aby byl spokojený uživatel, musí být spokojený zaměstnanec“, jest myšlenka, kterou propaguje ředitelka Centra služeb pro seniory Kyjov, paní Ladislava Brančíková.

O kvalitním přístupu a péči, jež v tomto zařízení věnuje personál seniorům, bývá hovořeno či psáno poměrně často. Všichni zaměstnanci, kteří se společně na kvalitě péče podílejí, jsou právem na své dílo hrdi, neboť investují do svého poslání to nejlepší ze sebe sama, zkrátka přesně tak, jak to tato překrásná a současně také fyzicky i duševně velmi náročná práce vyžaduje.

Každý, kdo někdy jakkoliv zakusil tíži přímé či nepřímé péče ví, jak je nutná jistá motivace do další práce a především, jak je důležité umět a mít umožněno relaxovat. V kyjovském Centru služeb pro seniory se daří praktikovat oboje. Zaměstnanci jsou za svou kvalitně odváděnou práci motivováni všemi možnými způsoby, od nahlas vyslovených díků a pochval, až po finanční ohodnocení.

A co se týče relaxace a regenerace, mají všichni možnost během takzvaných „Relaxačních dnů“ ulevit tělu i duši různými nabízenými způsoby.

O co konkrétně se jedná, je nastíněno velmi stručným popisem vstřícné aktivity vůči zaměstnancům napříč všemi úseky. Po tři říjnové dny mohl být kdokoliv z nich součástí procesu uvolnění nashromážděného psychického a tělesného napětí, což by mohlo být kdykoliv případnou příčinou nějakého nežádoucího projevu.

Oblíbená certifikovaná muzikoterapeutka Johanna, která se do zařízení opakovaně vrací, seznámila zájemce s terapeutickými hudebními nástroji, jako jsou například Tibetské mísy, Didgeridoo nebo Šamanské bubny a s empatií sobě vlastní provedla všechny zúčastněné po cestě zvukových vibrací, jež vedou k vědomému životu, zpátky k sobě samému… Prostory určené pro tento způsob odpočinku a regenerace byly plny pozitivní energie a emocionálního uvolnění.

Reakcí na poptávku byla pestrost nabídky, o kterou se postaraly odbornice tzv. zkrášlovací. Svůj um nabízela kadeřnice, kosmetička nebo pedikérka. Očekávaně velký zájem projevili zaměstnanci o různé druhy masáží včetně baňkování či relaxační perličkové koupele.

Jakousi specifickou záležitostí byla možnost hirudoterapie, čili terapie pijavkami, která u odvážlivců bez kontraindikací sklidila velký úspěch. Tento alternativní léčebný přístup mnohé zaujal natolik, že se pro jeho preventivní a detoxikační účinky k němu vracejí i následně.

Co dodat závěrem? Sluší se poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli a s milým úsměvem na rtech ochotně pečovali o pečující. Snad tento záslužný počin nezůstane osamocen a stane se příkladem dobré praxe pro jiná zařízení.