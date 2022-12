Kdo z nás rád nedostane sem tam kytičku pestrobarevných voňavých kvítků? Ženy a květiny k sobě patří už od nepaměti, ani muži jimi ale často nepohrdnou. Když už ale pěknou kytici dostaneme, chceme se z ní také dlouho radovat. Jenže řezané květiny nevydrží věčnost, hodilo by se tedy vědět, jak jejich život prodloužit na maximální možnou dobu. A přesně to vám řekneme!

I malá kytička vyčaruje na tváři velký úsměv

Květiny jsou zdrojem radosti, každý z nás je nejen rád dostává, ale většinou i dává. Není nutné sahat hned po ohromném pugétu, jiskřičky v očích vyčaruje i malá kytička, která je darovaná z lásky. Co si budeme povídat, v dnešní době se květiny dávají jen k narozeninám, promoci, případně k nějakému výročí, přitom je příležitostí mnohem víc.

Než kytici předáte obdarované(mu)

Když už zajdete do květinářství a nějakou tu kytici koupíte, měli byste vědět, jak se o ni postarat do okamžiku, kdy ji předáte tomu, komu je určená. Jen ji držet v ruce nestačí, jistě ji máte zabalenou v papíře. Po celou dobu se ji snažte mít v chladu, pokud jedete autem, klidně ji dejte do vody. Necestujte s ní dlouhé hodiny po městě, to jí nesvědčí. Těsně před tím, než ji předáte do ruky příjemce, ji rozbalte z papíru, abyste dostáli květinové etiketě.

Jak o ni pečovat dál?

Jakmile ji předáte, už není péče vaše starost. Jasně. Ale co když příště dostanete kytici vy? Víte, jak se o ni postarat, aby na stole nebo tam, kam ji postavíte, dlouho vydržela?

Nejprve ji vybalte z papíru

Možná ten, kdo vám ji daroval, nedodržel předchozí krok a kytici vám předal zabalenou. Nejprve ji tedy rozbalte, přivoňte k ní a pokochejte se její krásou.

Připravte si vázu

Vázu, do které chcete květiny umístit, důkladně umyjte a vyčistěte. Klidně můžete použít i nějakou dezinfekci nebo Savo, abyste se zbavili veškerých bakterií.

Jakmile máte vázu připravenou, napusťte do ní vodu. Ta by měla být vlažná, aby květinám chladem nezpůsobila nepříjemný šok. No a pokud by byla teplá, to byste zase nahrávali množení bakterií. Nejlepší je odstátá voda pokojové teploty, která sahá asi do jedné třetiny vázy.

Víte, že ve vodě můžete rozmíchat i výživu na květiny, která se k nim běžně v květinářství přikládá? Jde o speciální výživu, díky které budou květiny déle čerstvé a pěkné, navíc obsahuje i desinfekci, která květinám nevadí, zabrání ale množení bakterií ve vodě.

Seřízněte stonky

Než květiny vložíte do vázy, je na místě jim seříznout stonek šikmým řezem pod úhlem asi 45 °, nejlépe pod vodou, aby se k řezu nedostal vzduch a rostlina ihned nasála vodu. Ze stonku také odstraňte přebytečné listy, které by byly ponořené ve vodě, rozkládaly se v ní a mohly ji i znečistit.

Stonek by měl být ve vodě ponořený asi do výšky 4 cm, vodu každý druhý den vyměňte za novou, opět nejlépe odstátou pokojové teploty.

Najděte váze místo

Čím lepší místo vyberete, tím déle vám květiny vydrží. Mějte na paměti, že řezané květiny nemají rády přímé slunce, průvan, cigaretový kouř ani ústřední topení. Do blízkosti vázy nedávejte mísu s ovocem, hlavně s jablky. Ovoce uvolňuje etylen, který květinám nesvědčí a rychle uvadají.