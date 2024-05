Důležitou roli v době těhotenství, ale také po porodu, hraje pravidelná péče o tělo a duši klientek, která je v krajské karvinské nemocnicí dnes samozřejmostí.

Tu dopřává maminkám v Rodinné porodnici Karviná – Ráj ženská fyzioterapeutka Tereza Sikorová. „Obě fáze jsou nesmírně důležité, před porodem se ženu snažím naučit vnímat a pracovat se svojí břišní stěnou, pánví a svaly pánevního dna a připravovat tak tělo na porod. Po porodu, který je pro tělo náročným okamžikem, pak obnovujeme postupně fyzickou kondici“ sděluje fyzioterapeutka Tereza Sikorová a pokračuje: „My jsme se dohodly s paní primářkou MUDr. Janou Pikońovou, že vytvoříme našim maminkám takové podmínky, aby pro ně bylo období těhotenství příjemné. Mým úkolem je provést maminku celým těhotenstvím tak, aby bylo tělo připraveno na co nejpřirozenější porod s minimálním zásahem personálu. Prostě aby miminko vědělo, že může krásně procházet porodními cestami“.

Každá maminka, která je v péči Rodinné porodnice a rozhodne se využít fyzioterapeutické péče, přichází na první konzultaci k Tereze Sikorové s lékařskou dokumentací, kterou si fyzioterapeutka pozorně prostuduje. S maminkou probere její momentální potíže, vyšetří ji a nastaví postup terapií. Mamince fyzioterapeutka poskytne také rady, jak co nejlépe nosit miminko v bříšku, jak si lehnout, aby nebolela záda a maminčin odpočinek byl příjemný i pro miminko

Tereza Sikorová se věnuje každé mamince s laskavou péči a individuálně. „V Rodinné porodnici věříme, že těhotenství je obdobím radosti bez zbytečných nepříjemností. Proto máme v týmu Terezu, specialistku na péči o pánevní dno a podporu těhotných žen. Její konzultace jsou zážitkem plným pochopení a individuální péče, kde se dozvíte, jak udržovat komfort a podpořit správnou pozici miminka. Tereza je zde, aby vaše těhotenství bylo co nejpohodlnější a vaše příprava na porod co nejlepší, ať už je to vaše první cesta k mateřství, nebo se chystáte tento zázrak prožít opakovaně“ doplňuje primářka Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Karviná – Ráj MUDr. Jana Pikońová.

Péče o maminky však porodem zdaleka nekončí. Naopak, přichází moment, kdy kromě maminek, nabízíme také možnost seznámit se s cennými radami v péči o miminko. Rodičům vysvětluje správné techniky při polohování, nošení, ale také aktivity, které jsou pro psychomotorický vývoj miminka nejlepší, dětská fyzioterapeutka Mgr. Kateřina Dadáková. Personál Rodinné porodnice klade důraz na bezpečí, intimitu a přání obou nastávajících rodičů. Maximálně se snaží podpořit ranou vazbu novorozence s rodiči, ať je to maminka či tatínek. „Od první chvíle je naši maximální snahou podporovat pár, aby zůstal spolu až do narození miminka a také poté v prvních dnech po porodu. Sdílíme potřebu obou partnerů vžít se do nové role rodičů. I z těchto důvodů jsme letos otevřeli předporodní pokoj pro páry, kde mohou již první okamžiky od příjezdu do porodnice až do porodu trávit nerušeně spolu. Po porodu jsou připraveny nadstandardně vybavené rodinné pokoje. Naše rodinná porodnice je klidným, bezpečným a tolerujícím přístavem, kde přicházejí na svět nové životy. Vaše přání a představy jsou pro nás vždy na prvním místě. Bude nám potěšením, když se naše „Rodinná porodnice“ stane průvodcem vašeho rodinného štěstí“ upřesňuje primářka oddělení a už teď plánuje se svým týmem další novinky, díky kterým se maminky v Rodinné porodnici můžou cítit jako doma.

