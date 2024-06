Zemanova cukrárna a kavárna patří mezi nejstarší kavárny v Brně, otevřena je přes 87 let.

Památkově chráněná cukrárna a kavárna v centru Brna na Josefské ulici osladila život již mnoha generacím. Je nejdéle fungující kavárnou v Brně. Před 2. světovou válkou známá jako kavárna U Sedláčka, po válce až do 90. let Kavárna na Josefské a nyní Zemanova kavárna a cukrárna se do dnešních dní dochovala takřka nezměněna.

Mezi onyxovými stěnami této funkcionalistické perly z roku 1937 je ukryto mnoho vzácných vzpomínek a dojemných příběhů a nejen Brňané si je sem dodnes chodí připomínat. Atmosféra první republiky přímo vybízí k ochutnávce dobrého likéru, dlouhému posezení beze spěchu a k melancholickému setkání s přáteli.

Najdete zde výběr z tradičních českých zákusků, pečiva i váženého zboží. Mezi speciality patří pečení draci, kteří se v Brně prodávali už v 60. letech a Zemanova cukrárna je pravděpodobně posledním místem, kde je dodnes seženete. Agarové želé, nápad někdejšího mistra cukráře Adolfa Zemana, pořídíte v několika příchutích i v dárkovém balení. Nejvyhlášenější však zůstává veletržní dort, který nikde jinde neochutnáte. Jeho receptura je starší než sama kavárna, je totiž spjata s otevřením brněnského Výstaviště a prvními konanými veletrhy.

Kávu vám připraví výběrovou z lokálních pražíren včetně filtrované Hario V60. V lístku jsou moravská vína z malých rodinných vinařství, piva z menších pivovarů i limonády v BIO kvalitě. V letní nabídce nechybí affogato, mléčné koktejly a zmrzlinové poháry. Příjemným osvěžením může být i borůvkový nealko spritz nebo americká limonáda, které tu dříve říkali Joe. Milovníci retra jistě ocení šlehačkové poháry.

Pokud byste rádi ochutnali dnes již často zapomenuté prvorepublikové likéry či pálenky, určitě se zastavte na degustační menu. Výběr je z více než 30 druhů výhradně českých nebo slovenských palíren a likérek. Kladen je velký důraz na lokálnost, tradici a příběh. Tím se řídí i nabídka míchaných koktejlů, v nichž jen obtížně najdete zahraniční alkohol. Drinky jako Sufražetka, Rozmarné léto, Prof. Halabala nebo Na pana mistra jsou variacemi na oblíbené koktejly československých hvězd stříbrného plátna.

Při vaší návštěvě doporučujeme prozkoumat obě patra kavárny, která jsou velmi specifická svou architekturou - např. onyxové stěny, mramorová dlažba, dřevěné obložení se zrcadly, která hravě odráží další prvky prostoru. Horní patro může být vhodným místem pro vaše rodinné oslavy, firemní akce a setkání větších skupin. Kapacita kavárny je přes 120 míst k sezení. Několikrát do roka se zde konají swingové tančírny se živou hudbou, retro kávové dny s přípravou kávy starými způsoby nebo dobové módní přehlídky. Výrobnu, nacházející se přímo v budově, dokonce lze výjimečně navštívit v rámci komentovaných prohlídek. Kavárna se pravidelně zapojuje do festivalu Open House Brno a Dnů evropského kulturního dědictví pořádaného Turistickým informačním centrem.