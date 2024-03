Pečujete, nebo budete v dohledné době pečovat o někoho blízkého a nevíte jak na to? Na otázky odpovídá paní Mgr. Kateřina Kapičková, ředitelka Sociálních služeb města Mimoně.

Foto: Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace

Co přesně znamená „Naučíme Vás postarat se o seniora“?

Mimoň se může pyšnit svým Domovem pro seniory, Pečovatelskou službou a Domácí zdravotní péčí. Všechny tyto tři služby, ať již sociální, či zdravotní, nás zavazují k vysoké profesionalitě a troufám si tak tvrdit, že jsme odborníky na péči o seniora a handicapovaného. Ano, naší cílovou skupinou jsou převážně senioři, ale terénní sestřičky a pečovatelky se věnují nejenom seniorům. Stávalo se nám, že se na nás obracely rodiny, kterým byl do domácího ošetřování propuštěn z nemocnice jejich blízký a nevěděly, jak se o svého nejbližšího správně postarat. Proto jsme přišli s nápadem otevřít naší Konzultační místnost.

Tatínek nechodí, poradíte mi i s péčí o něj?

Jsme organizací, která již přes 40 let provozuje Domov pro seniory v Mimoni a 17 let je naší součástí i terénní pečovatelská služba a domácí zdravotní péče. Poslední dvě zmiňované služby se odehrávají v domácím prostředí klienta, či pacienta. Pečovat o nemohoucí umíme, pravidelně se proškolujeme, zajímáme se o nové trendy. Ano, poradíme vám, a rádi. Často jsme v péči o vaše blízké vašimi partnery, často vaši domácnost navštěvujeme, zajišťujeme péči o vašeho blízkého, když vy nemůžete. Konzultační místnost jsme vybavili, jako by to byl pokoj nemohoucího seniora. Pořídili jsme speciální výcvikovou figurínu, kterou jsme pojmenovali „Adam“. Díky Adamovi vám předvedeme manipulaci na lůžku, poradíme vám s výměnou inko pomůcek, předvedeme vhodné polohování seniora (či osoby blízké), poradíme, jak přesunout osobu z lůžka na toaletní křeslo atd.

Zdroj: Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace

Zdroj: Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace

Vaše služba je opravdu zdarma?

Ano, toto poradenství je pro všechny zájemce zdarma. Vždyť tím posílíme kompetence pečujícího, a třeba pomůžeme zvýšit komfort opečovávaného.

Nebydlíme v Mimoni, mohu se i přesto zajímat o vaši službu?

Primárně, vzhledem k tomu, že jsme organizací zřizovanou městem Mimoň, jsme samozřejmě pro místní obyvatele, nicméně nikoho neodmítneme a pokud projeví zájem o poradenství i obyvatel okolního města, rádi poradíme s péčí o osobu blízkou.

Je vaše služba i pro mladé lidi, které jsou upoutané na lůžko?

Naše služba Konzultační místnost, je pro všechny, kteří se chtějí postarat o osobu blízkou v domácím prostředí a nevědí jak na to, jak začít. My jsme tu od toho, abychom jim pomohli, nasměřovali, poradili, jak si správným přesunem neničit záda. Spousta lidí má odhodlání se o svého blízkého postarat doma, ale neví jak na to. Proto jsme tu my.

Poradíte nám s koupí kompenzačních pomůcek?

Nejenom že vám s případnou koupí kompenzační pomůcky poradíme, pomůcky vám i předvedeme a dokonce, vzhledem k tomu, že provozujeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek, vám některé z pomůcek můžeme i zapůjčit. Sortiment naší půjčovny neustále obměňujeme, modernizujeme, zajímáme se o nové trendy.

Nabízíte i jiné služby?

Naše Konzultační místnost je veřejnosti otevřena 2x v týdnu, nicméně, po předchozí domluvě i mimo předem stanovenou dobu. Pracovnice tohoto kontaktního pracovitě může zájemcům poskytnout komplexní informace o naší organizaci, nasměřuje na takovou sociální či zdravotní službu, která pomůže zmírnit dopady jeho nepříznivé sociální situace, předá kontakty na kompetentní pracovníky. Může také předat informace o námi vyzkoušené speciální kosmetice, určené primárně pro seniory. Doporučíme speciální nádobí, polohovací pomůcky, předvedeme polohovací lůžko, které je součástí této Konzultační místnosti. Břímě péče o osobu blízkou nemusí být jen na rodině samotné, 7 dní v týdnu, v době od 7 do 19 jsou tu naše pečovatelky, které (na základě uzavřené smlouvy), s péčí o vašeho blízkého, pomohou. Nemohu ale nezmínit naše terénní zdravotní sestřičky, které, v rámci Domácí zdravotní péče, poskytují zdravotní péči indikovanou lékařem, v domácím prostředí pacienta. Devizou naší organizace je provázanost jednotlivých služeb.

Díky Konzultační místnosti získáte přehled o službách, přehled a informace o možných kompenzačních pomůckách. Pomůžeme vám ulehčit péči, nebojte se na nás s důvěrou obrátit.

Co nabízíme: ✓ Informace o Sociálních službách města Mimoně, včetně kontaktů na naše pracovníky ✓ Pro neformální pečující nabízíme po předchozí domluvě konzultace a ukázky správných manipulací při péči o osobu blízkou (např. přesouvání z lůžka, výměna inko. pomůcek, celkovou koupel na lůžku, základní polohování na lůžku atd.) ✓ Informace o kompenzačních pomůckách a možnosti jejich zapůjčení ✓ Seznámíme Vás s vhodnou kosmetikou pro seniory ✓ Ukážeme vám optimální vybavení pokoje pro seniora, když dojde ke ztrátě soběstačnosti

Konzultace jsou zcela zdarma, probíhají po předchozí domluvě i mimo otevírací dobu kanceláře!

Kontakt:

Bc. Kristina Vindušková, půjčovna kompenzačních pomůcek Tel: 725 308 842,

email: pujcovna@ddmimon.cz

Mgr. Veronika Palusková,MBA vedoucí terénních služeb Tel: 606 464 353,

email: socialnips@ddmimon.cz

Sociální služby města Mimoň

Nádražní 29, 47124 Mimoň

www.ddmimon.cz

Zdroj: Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace