Popularita menstruačního prádla stále roste, přesto se někdy setkáváme s reakcemi, že kalhotky dobře nefungují a protékají.

Menstruační kalhotky Love Luna | Foto: Archiv Maluna

Samozřejmě nejdůležitější je vybrat si správnou velikost a savost prádla a kalhotky dle potřeby pravidelně měnit. Další zásadní věc, která má vliv na funkci kalhotek je to, jak o ně pečujeme. Obrátili jsme se proto na internetový obchod Maluna, který se zaměřuje na hygienické pomůcky a potřeby pro ženy, aby nám se správnou péčí poradil. A jak tedy na to?

Menstruační kalhotky můžou byt i elegantní s krajkou značka MeracusZdroj: Archiv Maluna

Než kalhotky poprvé použijeme, je dobré je vyprat. Jednak z hygienického důvodu, ale také proto, že u některých kalhotek se savá vrstva aktivuje až po prvním vyprání. Po každém použití je potřeba kalhotky přeprat ve studené vodě, dokud nebude voda čistá. Kalhotky za žádnou cenu nedrhneme, savou vrstvu nekartáčujeme ani je při ždímání nekroutíme. Kalhotky vymačkáme a necháme volně uschnout naruby a odložíme do koše s prádlem, kde si počkají na vyprání v pračce.

Pokud je chceme vyprat v pračce hned, tak je stejně před vložením do pračky přepereme ve studené vodě. Do pračky kalhotky vkládáme v ochranném sáčku, a to hlavně ty s krajkou, protože nám pak vydrží déle pěkné. Na praní použijte tekutý prací prostředek a zapomeňte na aviváž! Ta by zapříčinila, že savá vrstva nebude fungovat tak, jak má. Kalhotky nepatří do sušičky ani na topení. Necháváme je uschnout volně, obrácené naruby.

Maluna Ulrich prací gel s mydlícíZdroj: Archiv Maluna

Menstruační prádlo se dá samozřejmě přeprat i v ruce. V tom případě doporučujeme je nejprve vymáchat ve studené vodě a dále pokračovat buď s tekutým pracím prostředkem nebo mýdlem na praní. Na skvrny vám dobře poslouží žlučové mýdlo, ale pozor na kalhotky se savou vrstvu z merino vlny, u nich žlučové mýdlo vhodné není. Na praní kalhotek s merino vrstvou doporučujeme použít olivové či marseillské mýdlo.

Většina výrobců nedoporučuje prát kalhotky v dezinfekčních prostředcích. Pokud byste přesto rády kalhotky nějakým způsobem dezinfikovaly, pak můžeme doporučit přímo dezinfekční máchadlo značky Ulrich, nebo do praní přidat 1 až 2 lžíce octa.

Značka WukaZdroj: Archiv Maluna

"Správná péče o kalhotky se vám vyplatí, protože z vlastní zkušenosti víme, že kalhotky díky ní mohou dobře sloužit i několik let a vyšší investice rozhodně nepřijde vniveč," dodává na závěr Ilona Bittnerová, majitelka obchodu Maluna.

Značka Modibodi nabízí barevné limitované edice menstruačních kalhotekZdroj: Archiv Modibodi

