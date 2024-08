Nový salon krásy pro ženy i muže na Poštovní ulici nedaleko Kuřího rynku v centru Ostravy si zakládá především na preciznosti a kvalitě. Láska Beauty Studio nabízí pro své klientky a klienty širokou škálu služeb od manikúry, pedikúry, laserové epilace až po úpravu řas či obočí.

Nové Láska Beauty Studio v centru Ostravy, 13. srpna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zakladatelka Kateryna Honcharova se svými specialistkami sází na preciznost, čistotu a kvalitní služby, což není často u salónů samozřejmostí. „Zákazníci na Ukrajině jsou mnohem náročnější, než v Česku. Proto u nás v salonu dbáme na preciznost a kvalitní zákaznický servis. Trénujeme i podání ruky klientkám a klientům,“ vysvětluje majitelka Láska Beauty Studio.

Majitelka salónu Láska Beauty Studio Kateryna Honcharova si původně chtěla otevřít studio s laserovou epilací, ke které se dostala po práci v marketingu a studiu vysoké školy. Brzy si ale uvědomila, že v Ostravě nemůže najít kvalitní salon, kde si může zajít na pedikúru, manikúru nebo úpravu obočí. „Jsem náročná na kvalitu a jak se říká, nikdo to nemůže udělat lépe než ty sám, takže jsem se rozhodla nabízet širší spektrum služeb a hledat prostory nejen pro laserovou epilaci, ale i pro další služby,“ vysvětluje Honcharova, která následně prošla kurzem i manikérky a pedikérky, aby rozuměla všem odvětvím a mohla tak vybrat kvalitní specialistky do svého studia.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Sama pochází z Ukrajiny, kde jsou tyto služby na vysoké úrovni. To samé chtěla se svými specialistkami dosáhnout i v Ostravě, kde její studio funguje od května. „Na Ukrajině dbají děvčata na to, aby měla vše perfektní. Od nehtů až po vlasy. I zákazníci jsou tam mnohem náročnější, protože všechny postupy už z poloviny znají a na různé věci se ptají. Navíc jsou zkoušky pro tyto profese na Ukrajině mnohem těžší a složitější, proto často jezdí mé specialistky na povýšení kvalifikace právě tam. Nároky jsou na Ukrajině mnohem vyšší,“ řekla majitelka studia Láska.

Zákazníci zde mají k dispozici například pedikúru, laserovou epilaci nebo manikúru, což navštěvují i muži. „Často dáváme na sociálních sítích fotografie i mužů, kteří salon navštívili, protože i ti si k nám mohou zajít využít naše služby,“ konstatuje Honcharova, která se specializuje právě na laserovou epilaci, která si v Ostravě teprve získává svou oblibu. Jde o dlouhodobé odstranění chloupků na těle. „V podstatě každou službu jsme udělali unikátní. Například k laserové epilaci máme k dispozici diodový laser nové generace se silným ochlazovacím systémem, který zatím v Ostravě nikde není,“ vysvětlila.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Oblíbenou službou, která je běžná například v zahraničí nebo v Praze je služba čtyř rukou, což je možnost během dvou hodin navštívit zároveň manikúru a pedikúru nebo pedikúru a úpravu obočí. „Je to obrovská úspora času a výhoda pro naše klienty. Zejména maminky, které mají doma děti, nebo ženy, které jsou časově zaneprázdněné ocení, když se vše stihne během dvou hodin, proto jsme tuto službu vytvořili i přes to, že to pro samotné specialistky není jednoduché,“ řekla majitelka salonu. Všechny pomůcky projdou před použitím sterilizací, což jinde stále není v dnešní době běžným krokem.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

S výběrem specialistek pro své studio byla Kateryna pečlivá a soustředí se i na precizní zákaznický servis. „Klademe důraz na kvalitu i na servis a komunikaci. Protože ne každý je schopen správně komunikovat, takže i tady si to jednou za měsíc cvičíme a i když to zní blbě, tak je dobré si potrénovat, jak správně podat ruku při příchodu klienta. Jsme pak totiž rády jak za pozitivní zpětnou vazbu, tak i za konstruktivní kritiku, protože ta nás může nasměrovat směrem, který potřebujeme zlepšit,“ vysvětluje s úsměvem zakladatelka Beauty Studia Láska. Nedílnou součástí návštěvy každého klienta v Láska Beauty Studiu je i káva, čaj, limonáda, voda nebo prosecco zdarma pro zpříjemnění času ve studiu.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Kromě běžných služeb, zde mohou zákazníci navštívit i prodloužení řas, laminaci obočí, laserovou epilaci nebo i podologické služby, které často doporučují klientům na pedikúře. „Čas od času si u pedikúry všimneme, že mají někteří zákazníci různé infekce nebo plísně. V tomto případě je pak musíme odmítnout i za cenu toho, že klient není spokojen. Ale je důležité nejdříve problémy vyléčit a pak až například pokrýt nehty gelem,“ vysvětluje Honcharova.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Přes to, že salon funguje se všemi službami teprve od června, tak už majitelka plánuje otevření další pobočky. „V současné době hledáme další prostor, ale vše je na delší dobu. Všechny schvalovací procesy, potvrzení a schválení od úřadu trvá dlouho. V Praze je beauty salónů víc, a tak schvalování funguje rychleji a za měsíc může člověk otevřít novou pobočku. V Ostravě to tak rychlé zatím není,“ dodala majitelka studia, které je otevřeno každý den od pondělí do neděle a po dvou a půl měsících od otevření salonu se rezervační systém rychle plní. Termíny návštěv si mohou klienti vybrat podle svých možností v online rezervačním systému.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň