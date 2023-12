Ve spolupráci s projektem #kryjemevamzada připravilo PENNY pro své zaměstnance bezplatné kursy první pomoci.

PENNY cítí zodpovědnost, jak za své zaměstnance, tak za své zákazníky, a protože na prodejnách někdy dojde k situaci, kdy někoho postihne zdravotní indispozice, rozhodlo se proškolit své zaměstnance nad rámec běžného školení. „Máme 7 000 zaměstnanců na více než 410 prodejnách, kde se pořád něco děje. Stávají se případy, kdy někoho na prodejně postihne nevolnost nebo zkolabuje. Bohužel, takový je život, a proto jsme se rozhodli dát našim lidem příležitost naučit se základy chování v takových situacích. Co řešit, co ne, jak se chovat a jak postupovat, a to bez rozdílu všem zaměstnancům zdarma,“ popisuje cíl projektu Michal Batelka, vedoucí HR oddělení PENNY a Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY, dodává: „Oslovili jsme lékaře letecké záchranné služby Marka Dvořáka s jeho projektem #kryjemevamzada, zda by připravil kurs pro naše zaměstnance. Když jsme se potkali, ukázalo se, že to, jak věci děláme, nás vzájemně baví.“

Díky tomu může od podzimu každý zaměstnanec PENNY absolvovat 10tidílný videokurs první pomoci v rámci projektu #kryjemevamzada zdarma. „I z videa lze získat alespoň základní informace o tom, jak poskytnout pomoc. Určitě je to možné alespoň do té míry, která je potřeba k tomu, abyste dotyčného pacienta udržel při životě po dobu těch osmi, devíti minut, než přijede záchranka. Jakákoliv první pomoc je lepší než žádná první pomoc a může, a měl by, ji poskytnout skutečně každý. Můžu opravdu s čistým svědomím říct, že jsem do toho videa dal úplně všechno, co umím a jak nejlépe to umím. Jsem rád, že se díky PENNY dostane k tisícům dalších lidí, a kdyby to zachránilo jeden jediný lidský život, má to smysl,“ říká Marek Dvořák ke svému videokursu. Všichni zaměstnanci tak mají možnost po zadání svého kódu absolvovat celý videokurs z pohodlí domova ve zvoleném čase zdarma.

Bezprostředně po absolvování kursu a setkání s Markem Dvořákem, zachránila lidský život oblastní vedoucí Lucie Drabinová na prodejně ve Šternberku. „Na parkovišti u naší prodejny zkolaboval jeden pán. Díky kursu jsem nechtěla být ta, co jen přihlíží a spoléhat na to, že Někdo pomůže. Kurs mi dodal odvahu vystoupit z mé komfortní zóny, a když jsem viděla, co se děje a jak jsou lidé bezradní, začala jsem krok po kroku, tedy od záklonu hlavy přes kontrolu dýchání až po masáž srdce poskytovat první pomoc. Pomáhala mi dispečerka záchranné služby na telefonu a zvládla jsem to až do příjezdu sanitky. Jsem vděčná za to, že mi Marek Dvořák, kterého na sleduji na Instagramu, a jeho kursy dodaly odvahu a děkuji mu za to, co a jak dělá, protože to dává smysl.“

Spolupráce s Markem Dvořákem je dlouhodobá a PENNY chce v budoucnu prostřednictvím kursu poskytnutému i zákazníkům přispívat k povědomí o poskytování první pomoci obecně.