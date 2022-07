Jste-li majitelem domu, u kterého je připojena pergola, vězte, že cena takové nemovitosti je na současném trhu s realitami vyšší, než byste si mysleli. Záleží však na kvalitě samotné pergoly.

Foto: Guttashop.cz

Mnoho majitelů, kteří uvažují o prodeji své nemovitosti, především rodinných domů, by za ni rádi dostali co možná nejlepší cenu. Tomu lze snadno pomoci přístavbou pergoly, která tvoří nejen příjemnou ochranu před deštěm nebo sluncem, ale dokáže zvýšit hodnotu samotné nemovitosti až o statisíce.

„Máme zákazníky potvrzeno, že pergoly dokáží zvednout hodnotu prodávaného domu řádově až o 200 tisíc korun. Lidé totiž vnímají zastřešení u domu jako bonus, takové prodloužení obývacího pokoje až na zahradu, a díky tomu jsou ochotni připlatit vyšší sumy při pořízení domu. Především pak proto, že pak již nemusí nic podobného řešit,“ říká Martin Šinkovský – manažer ve společnosti Gutta. „Záleží však na tom, jak moc je takové zastřešení kvalitní,“ dodává.

Zdroj: Guttashop.cz

Pergoly Terrassendach, které společnost Gutta dodává, jsou zárukou kvality i jednoduchého, elegantního stylu.



Vyráběny jsou ze silného hliníku, ale zároveň jsou dostatečně pevné natolik, že dokáží odolat i extrémním povětrnostním podmínkám nebo přívalům sněhu. A je to především dlouholetým vývojem samotné konstrukce, která díky speciálnímu profilování jednotlivých sloupků a příčníků je natolik pevná, že ji nezničí ani velké zatížení namrzlým sněhem nebo orkán.



Konstrukce je sama o sobě poměrně lehká a je opatřena antikorozním nástřikem. Není tedy nutné řešit jakékoliv ošetření vůči plísním či mechu, nebo blednutí barvy, jako u dřevěných konstrukcí.

Společnost Gutta nabízí tyto prémiové pergoly ve dvou variantách:



Terrassendach Original a Terrassendach Premium.

Zdroj: Youtube

Rozdíl mezi nimi je především v zastřešení samotných pergol, kdy Original nabízí komůrkový polykarbonát o síle 10 mm (čirý nebo bronzový) a Premium je osazena komůrkovým polykarbonátem o síle 16 mm. Vybrat si ale můžete mezi více barvami polykarbonátu, jako výplň střechy pergoly ale můžete také zvolit akrylové sklo či bezpečnostní VSG sklo. Oba modely se dodávají ve dvou barvách konstrukce – antracitové a bílé.

Záruka je u Typu Original 10 let, u typu Premium je záruka 10 let na střešní polykarbonátové panely a na samotnou konstrukci pak celých 15 let.

Zdroj: Guttashop.cz