Přesně v polovině srpna odstartuje HC VÍTKOVICE RIDERA prodej permanentních vstupenek na novou extraligovou sezonu.

Foto: HC Vítkovice Ridera.

S posíleným kádrem v čele s nejproduktivnějším a nejlepším cizincem Peterem Muellerem chtějí atakovat čelní týmy. Zároveň ale lákají na jedno z nejlevnějších vstupných tuzemské nejvyšší soutěže vůbec.

Pondělí 15. srpna je ten den, kdy hokejové Vítkovice odstartují prodej permic na novou extraligovou sezonu. Sice později, než je obvyklé, ale zato rázněji a optimističtěji. V modro-bílém klubu po uplynulé sezoně usilovně pracovali na tom, aby bylo mužstvo ještě konkurenceschopnější.

Čtvrtfinalista posledního ročníku extraligy obměnil kádr. Na jednu stranu ukončil bohatou kariéru dosavadní kapitán Roman Polák. Na druhé straně ale Vítkovičtí značně posílili. Největším lákadlem bude přítomnost nejproduktivnějšího hráče ligy sezony 2020/2021 a nejlepšího cizince tuzemské soutěže Petera Muellera, kterého Ostravané přivedli z Brna. Kromě něj bude nově vítkovický dres oblékat například slovenský reprezentant a účastník mistrovství světa Mário Grman, nebo dosavadní asistent kapitána Pardubic Juraj Mikuš. Novými tvářemi jsou i američtí legionáři Peter Krieger a Willie Raskob, kteří v minulé sezoně patřili k nejlepším ve slovenské nejvyšší soutěži a byli v hledáčku nejednoho českého klubu.

Nejen v klubu se ale chystají na novou sezonu. Dočkat se nemůžou ani věrní fanoušci.

PŘESTUPOVÁ BOMBA. Americký útočník Peter Mueller je nejproduktivnějším cizincem české extraligy. Od nové sezony bude hlavní útočnou zbraní hokejových Vítkovic.Zdroj: HC Vítkovice Ridera

Fandové nadšení z ceny permice

Val na Vítky! Chytlavé a úderné heslo, se kterým se Vítkovičtí vytasili před minulou sezonou bude hlavním motivem i v nadcházejícím ročníku. Všichni věří, že doba omezení je již minulostí. Modro-bílí chtějí naplnit tribuny vítkovického paláce. Pomoci jim má nejen slibně vyhlížející kádr, ale také tradičně jedno z nejlevnějších sezonních vstupných.

Permice na Vítkovice se začnou prodávat v pondělí 15. srpna. Fandové si mohou vybrat ze dvou variant – o něco levnější permice s platností jen na základní část, nebo celosezonní, která v sobě má všechny utkání včetně play off bez nutnosti jakýchkoli pozdějších doplatků nebo rezervací. Tradičně také vítkovický klub zvýhodňuje věrnost, majitelé permic z minulé sezony mají oproti novým zájemcům značnou slevu.

Celosezonní karta pro stávající permanentkáře stojí 5 490 korun. Nový zájemce za ní zaplatí 5 990 Kč. Permanentka s platností pouze na základní část bude stát permanentkáře z minulé sezony4 990 Kč, nové zájemce 5 490 Kč. Dětská permanentka platí na celou sezonu, tedy včetně play off, a stojí pouze 949 Kč. Nárok na 50% slevu ze základní ceny mají držitelé karet ZTP/P. Vstupenky na jednotlivé zápasy budou stát 259 Kč.

„Super cena. Snad bude i super hokej, mužstvo na to máme,“ míní na oficiálním klubovém profilu na Facebooku fanoušek Petr Matěj. „Cena není vůbec špatná, čekal jsem mnohem vyšší navýšení,“ přidává se do diskuze fanda Radim Venglař. Jedna z nejlevnějších cen permic láká zpět i příznivce, kteří v posledních letech nepatřili mezi permanentkáře. „Cena řekl bych velmi slušná. Když jsem naposledy kupoval permanentku, tak jsme došli do finále. Nezlobil bych se, kdyby se to zopakovalo,“ přemítá na vítkovickém facebooku Lukáš Kučera.

PLNÉ TRIBUNY A PODPORA. Vítkovičtí fandové jsou plní očekávání, ostravský klub se na ně chce spolehnout, také proto nastavil velmi přijatelnou cenovou hladinu permic i vstupenek.Zdroj: HC Vítkovice Ridera.

Legendy Šimíček a Holaň věří v zájem fanoušků

Vítkovičtí si přejí, aby v nové sezoně měli na tribunách domácí arény co největší oporu. „Hokej hrajeme pro lidi, pro naše fanoušky a chceme a potřebujeme doma co největší podporu. Za sebe i celou kabinu si přeji, aby permanentkářů na Vítkovice bylo v nové sezoně co nejvíce. Cesta na tribuny je po dlouhé době otevřená bez omezení, a tak se nabízí co nejlepší příležitost ukázat, že hokej v Ostravě táhne a že Vítkovice mají silnou fanouškovskou základnu. Já myslím, že klubové heslo Val na Vítky je jednoznačně pokynem směrem ke všem věrným fandům,“ vyzývá hlavní trenér Miloš Holaň. Jeho slova doplňuje další někdejší vynikající hokejista a v současnosti sportovní ředitel klubu Roman Šimíček: „Permanentka je podle mě základní výbavou každého správného fandy Vítkovic! Neustále všichni pracujeme na tom, abychom byli v nové sezoně úspěšní a věřím, že fanoušci naši snahu a naše úsilí ocení tím, že si koupí permici na novou sezonu. Čímž si nejen zajistí své místo na domácích zápasech, ale nezapomínejme, že nákupem permanentky se každý fanoušek aktivně podílí na podpoře našeho modro-bílého klubu.“

Permice na Vítkovice jdou do prodeje v pondělí 15. srpna od 10:00 hodin.

V prodeji budou buď na pokladně OSTRAVAR ARÉNY (každé pondělí, středa a čtvrtek, vždy od 10 do 17 hodin) nebo online v síti Ticketportal.cz.

Více k prodeji permanentek na Vítkovice:



https://hc-vitkovice.cz/vstupenky/klubove-karty/

Zdroj: HC Vítkovice Ridera