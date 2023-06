Mňága a Žďorp, Jakub Smolík, enDee, Maxíci, regionální potraviny a další program pro všechny.

Pernštýnské náměstí ožije Dnem Pardubického kraje | Foto: Zadavatel

Den Pardubického kraje patří již několik let mezi stálice kulturního programu v Pardubicích. V letošním roce se krajská prezentační akce uskuteční v pátek 9. června od 13 do 21 hodin, a to na Pernštýnském a Komenského náměstí v centru krajského města.

Vystoupí Mňága a Žďorp, Jakub Smolík, Maxicí nebo pardubická kapela enDee.

Návštěvníci ochutnají regionální potraviny, seznámí se s prací složek integrovaného záchranného systému nebo krajských středních škol. Součástí programu bude také dobročinný jarmark sociálních služeb, prohlídky krajského úřadu nebo slavnostní nástup Armády České republiky.

„Stejně jako v předchozích letech jsme připravili kulturní program opravdu pro všechny generace návštěvníků. Ty nejmenší bude určitě zajímat technika a práce složek integrovaného záchranného systému a Armády České republiky nebo hudební vystoupení kapely Maxící. Dále návštěvníci ochutnají oceněné regionální potraviny, seznámí se s prací našich středních škol, budou si moci zakoupit výrobky chráněných dílen sociálních služeb nebo zdarma navštívit expozici "Kdy jste je viděli naposledy" na Zámku Pardubice,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Samozřejmostí je také hudební program na Pernštýnském náměstí, kde kromě Maxíků vystoupí studenti naší Konzervatoře Pardubice, kapela enDee, Jakub Smolík a ve 20 hodin Mňága a Žďorp. Vstup na akci je po celé odpoledne samozřejmě zdarma,“ doplnil hejtman.

Program:

13:00 Banda di feste

13:00 - 18:00 Zámek Pardubice - vstup zdarma do expozice "Kdy jste je viděli naposledy"

14:15 Slavnostní nástup Armády České republiky

15:30 Maxíci

17:00 enDee

18:00 Slavnostní vyhlášení Regionální potraviny

18:30 Jakub Smolík

20:00 Mňága a Žďorp

Na co se dále můžete těšit: