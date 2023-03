V 90. letech jsme zahrádky postupně opouštěli a teď se k pěstování (nejen) okurek zase vracíme.

Okurka salátová Politana F1 | Foto: MORAVOSEED CZ a.s.

Zájem o pěstování zeleniny a ovoce prošlo v posledních 35 letech velkými změnami. Zatímco do 90. let 20. stolení bylo samozřejmé, že se většina obyvatel snažila mít nějakou zahrádku nebo políčko, kde by si vypěstovala vlastní vitamíny nebo prodejem výpěstků přispěla do rodinného rozpočtu, s příchodem možností podnikání i široké nabídky v supermarketech jsme zahrádky začali opouštět. Nyní se situace zase obrací a už několikátým rokem roste počet lidí, kteří doslova touží si „něco vypěstovat“. Ať už je důvodem zájem o zdravé potraviny, aktivní odpočinek nebo (v poslední době opět) úspora financí, je jen logické, že tento zvýšený zájem o pěstování je znát i na poptávce po semínkách zelenin.

Semena si však vybíráme podle toho, jaké vlastnosti a přínos čekáme od vypěstovaných plodů a dalších konzumních částí zeleniny. Nositeli těchto vlastností jsou odrůdy, které byly během staletí vyšlechtěné z původních druhů rostlin z volné přírody. MORAVOSEED CZ a.s. je šlechtitelská firma, která se už přes 30 let zabývá šlechtěním nových i udržováním starších odrůd. Aby se tyto „tradiční“ odrůdy udržely se v nabídce, musí vyhovovat měnícím se klimatickým a pěstebním podmínkám, ale i novým požadavkům. Faktem však je, že většina starších odrůd svůj boj s čím dál tím většími výkyvy počasí, nerovnoměrnými srážkami a chorobami prohrává.

Proto je velmi důležité soustředit se na šlechtění moderních odrůd a hybridů, které budou proti těmto negativním vlivům odolné. Pod značkou MoravoSeed si můžete pořídit osiva řady takových odrůd.

Jedním z druhů, které s nepřízní změny podnebí bojují jsou i okurky. Na jejich růst a vývoj má špatný vliv kolísání počasí, střídání horkých a chladných dní, nepravidelné srážky, ale také ubývající množství hmyzu, který je pro opylení starších odrůd bezpodmínečně nutný. Šlechtění se tedy zaměřilo na „vývoj“ odrůd, které nebudou opylovače potřebovat. To jsou tzv. partenokarpické odrůdy, které tvoří plody i bez opylení. V důsledku toho plod tvoří méně, nebo žádná semena, což je dalším přínosem. K odrůdám, které mají tuto výhodu patří letošní novinky nakládaček APALOSA F1 (jemnoostná) a HERMINA F1 (řídce bradavičnatá). Oba tyto hybridy tvoří úzké, tmavě zelené, geneticky nehořké plody. Zaujmou také další skvělou vlastností - schopností nasazení více plodů za jedním nodem (uzlinou). Tím výrazně zvyšují úrodu.

Novinky se letos dočkali i příznivci polních salátových okurek. Odrůda POLITANA F1 má plody o délce 22–26 cm a navíc je tolerantní k plísni okurkové.

Okurky jsou však jenom jedním ze zeleninových druhů, jejichž šlechtěním a výrobou osiv se MoravoSeed zabývá. Pro další informace o odrůdách plodové, kořenové, košťálové a listové zeleniny můžete navštívit www.moravoseed.cz. V e-shopu, který je součástí webu si vyberete z kompletního sortimentu osiv garantované kvality.

Zdroj: MORAVOSEED CZ a.s.