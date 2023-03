V 90. letech jsme naše zahrádky opouštěli a teď se k pěstování (často v nových podobách) zase vracíme.

Rajče tyčkové Gallant F1 | Foto: MORAVOSEED CZ a.s.

Zájem o pěstování zeleniny a ovoce prošel v posledních 35 letech velkými změnami. Do 90. let 20. stolení bylo samozřejmé, že se většina obyvatel snažila mít nějakou zahrádku nebo políčko, kde by si vypěstovala vlastní vitamíny nebo prodejem výpěstků přispěla do rodinného rozpočtu. S příchodem možností podnikání a široké nabídky v supermarketech jsme však zahrádky začali opouštět. Nyní se situace zase obrací a už několikátým rokem roste počet lidí, kteří doslova touží „něco si vypěstovat“. Ať už je důvodem zájem o zdravé potraviny, aktivní odpočinek nebo (v poslední době opět) úspora financí, je jen logické, že tento trend je znát i na poptávce po semínkách zelenin.

Semena si ovšem vybíráme podle toho, jaké vlastnosti a přínos čekáme od vypěstovaných plodů a dalších konzumních částí zeleniny. Nositeli těchto vlastností jsou odrůdy, které byly během staletí vyšlechtěné z původních druhů rostlin z volné přírody. Společnost MORAVOSEED CZ a.s. je šlechtitelská firma, která se už přes 30 let zabývá šlechtěním nových i udržováním starších, dosud populárních odrůd. Aby tyto „tradiční“ odrůdy měly své opodstatnění a udržely se v nabídce, musí vyhovovat měnícím se klimatickým a pěstebním podmínkám. Nutno však uvést, že většina starších odrůd začíná svůj boj s čím dál tím většími výkyvy počasí, nerovnoměrnými srážkami, vysokými teplotami a novými chorobami prohrávat.

Proto je velmi důležité soustředit se na šlechtění moderních odrůd a hybridů, které budou proti těmto negativním vlivům odolné. Důkazem, že se to daří, je fakt, že si pod značkou MoravoSeed můžete už v současné době pořídit osiva řady takových odrůd. Nejlepším příkladem mohou být rajčata. Nové odrůdy skvěle nahrazují desítky let staré odrůdy jako Sláva Porýní, Stupické polní rané nebo Start S F1. Například hybrid GALLANT F1, jehož plody jsou podobného typu i velikosti, ale především lépe snáší výkyvy počasí, méně mu vadí vysoké letní teploty, ale také je odolný proti virům rajčatové mozaiky, fuzarióze i verticiliovému vadnutí.

Další výhodou nových odrůd rajčat je větší výběr podle velikosti, tvarů, barev i chuti. Už nejsme odkázaní na klasické „červené kulaté“ střední velikosti. Můžeme si vybrat například balkónové odrůdy, které mají plody červené, žluté nebo oranžové, rybízové rajče, cherry rajčata s plody o hmotnosti 20–30 gramů, 40 gramová koktejlová rajčata, rajčata kulatá, datlová nebo BRUTUS s obrovskými masitými až 2 kg plody.

Rajčata jsou však jenom jedním ze zeleninových druhů, jejichž šlechtěním a výrobou osiv se MoravoSeed zabývá. Pro další informace o odrůdách plodové, kořenové, košťálové a listové zeleniny můžete navštívit www.moravoseed.cz. V e-shopu, který je součástí webu si vyberete z kompletního sortimentu osiv garantované kvality.

Zdroj: MORAVOSEED CZ a.s.