Ruku na srdce. Vysávání asi nepatří k činnostem, kterými si rádi krátíte volnou chvíli. Přesto je vysavač jeden z nejzákladnějších domácích spotřebičů. Prostě se bez něj těžko objedete. Zvlášť pokud máte doma chlupatá zvířata nebo malé děti, je vysavač naprosto nepostradatelný pomocník. Přečtěte si, jaké výhody nabízí tyčový vysavač a proč už jste ho dávno měli mít doma.

Foto: Electro World s.r.o.

Tyčový vysavač si poradí i se zvířecími chlupy

Výběr vysavače rozhodně nechcete podcenit. Zapnete ho několikrát týdně, možná i několikrát denně, takže si při jeho pořízení dáte opravdu záležet.

Máte doma zvířecí mazlíky, kteří v létě vypadají, že se chtějí zbavit veškeré své srsti? Možná máte to „štěstí“, že vám psí kamarád líná dokonce po celý rok.

A to abyste pak vysavač ani neschovávali, protože je pořád co uklízet. A právě v takovém případě se hodí tyčový vysavač.

Výhody tyčového vysavače(nejen) pro majitele chlupatých mazlíků:

Je neustále připravený k použití – stačí ho postavit na vhodné místo a máte k němu snadný přístup kdykoli potřebujete.

– stačí ho postavit na vhodné místo a máte k němu snadný přístup kdykoli potřebujete. Nabízí dostatečný výkon – poradí si se všemi typy povrchů a zanechá vaše podlahy bez jediného smítka a chlupu.

– poradí si se všemi typy povrchů a zanechá vaše podlahy bez jediného smítka a chlupu. Snadno se čistí – psí chlupy a další nečistoty dokážou zaplnit sáčkový vysavač už po pár použitích. S tyčovým vysavačem dokupování sáčků neřešíte.

– psí chlupy a další nečistoty dokážou zaplnit sáčkový vysavač už po pár použitích. S tyčovým vysavačem dokupování sáčků neřešíte. Účinně filtruje a nevíří prach v místnosti – díky hygienickým filtrům se nemusíte bát, že se nadýcháte prachu během vysávání.

Máte malé děti? Tyčový vysavač je vždycky po ruce

Domácnosti s dětmi si užívají jejich veselou energii, kreativitu a všeobecnou živelnost. S tou jdou ale ruku v ruce také sem tam převržený květináč při divoké hře nebo vysypaná rýže při prvním experimentování s vařením.

A každou takovou situaci hravě vyřeší tyčové vysavače. Nechat děti se vyřádit a zároveň udržet obývací pokoj v reprezentativním stavu není boj s větnými mlýny. Stačí k tomu mít šikovného pomocníka. Výhoda tyčového vysavače je, že se vejde do každého, i toho nejmenšího bytu.

Stačí mu najít příhodný roh nebo výklenek, kde ho zaparkujete a necháte nabíjet. A pak ho máte kdykoli po ruce. Představte si, že kvůli drobnému smítku vytahujete koště, smetáček a lopatku. Na to můžete s klidem zapomenout. I na ty nejmenší drobky stačí vzít tyčový vysavač a v mžiku máte podlahy, stůl nebo pohovku zase čisté.

Většina modelů tyčových vysavačů zvládne na plné nabití vysávat až 1 hodinu. Což je dostatečně dlouhá doba pro úklid celého bytu. Výhodou tyčového vysavače je hlavně jeho kompaktnost, menší hmotnost a nízká hlučnost v rozmezí 70–80 dB.

Nedosáhne vám kabel? S tyčovým vysavačem žádný problém

Určitě to znáte. Zapojíte vysavač v jedné místnost. V klidu vysáváte. Až do chvíle, kdy vám do další místnost nedosáhne kabel. Chvilku s vysavačem vztekle cloumáte. Nakonec boj vzdáte, jdete kabel vypojit a hledáte novou bližší zásuvku.

Tak tohle s tyčovým vysavačem nehrozí. Během vysávání vás žádný otravný kabel nelimituje a vy můžete v klidu prošmejdit celý byt a každý kout.

Tyčový vysavač díky zabudovanému akumulátoru využijete i tam, kde třeba ani zásuvky nemáte.

Tyčové vysavače Eta nabízí dokonce modely s vyměnitelným akumulátorem. Takže v pohodě zvládnete vysávat i tam, kde vůbec není přívod elektřiny.

Potřebujete i vytřít? Zkuste vysavač s mopem

Velkým hitem poslední doby, který vám při úklidu ušetří soustu času a nervů, jsou vysavače s mopem. Jak takový pomocník funguje? Stačí před úklidem naplnit nádobku na vodu a pak už vysavač zvládne v jednom tahu vysávat i vytírat zároveň. O dokonale čistou podlahu se totiž postarají podložky z jemného mikrovlákna.

A co když během vysávání potřebujete zajet na koberec? Žádný problém. Nádobku s vodou jednoduše odpojíte a zůstane vám jen sací kartáč.

Praktický pomocník: Tyčový i ruční vysavač v jednom

Některé modely tyčových vysavačů v sobě skrývají nejen mop, ale ještě i ruční vysavač. Tenhle praktický pomocník se pak hodí na bleskový úklid, pokud potřebujete jen vysát pár drobků. Zbavit pohovku zvířecích chlupů nebo se chystáte rychle vysát auto.

Stačí vycvaknout vrchní část tyčového vysavače a dostanete kompaktní ruční vysavač, který můžete vzít kamkoli. Díky příslušenství a různým nástavcům si vysavač poradí i s úzkými prostory. Takže v klidu vysajete třeba menší přihrádky v autě nebo těžko dostupné škvíry za nábytkem.