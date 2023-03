Zvažujete koupi nového telefonu a nevíte, pro jaký se rozhodnout? Není divu, nepřeberné množství modelů a parametrů může být matoucí. Ceny smartphonů začínají přibližně na dvou tisících a sahají až k vyšším desetitisícům. Nicméně v případě mobilních telefonů rozhodně neplatí pravidlo, že čím dražší, tím lepší a kvalitnější. Vysokou cenu v tomto případě obvykle platíme za značku, která představuje určitou společenskou prestiž, přitom existuje mnoho důvodů, proč je rozumnější a výhodnější pořídit si telefon v nižší cenové kategorii.

Foto: Aligator

Levnější telefony nabízí minimálně stejnou službu jako ty drahé

Zkuste si schválně porovnat hlavní přednosti telefonu prémiové značky a levnějšího telefonu střední třídy. Začněme například displejem. Mobil za 35 tisíc bude jistě inzerovat nejkvalitnější obrazovku na trhu, kterou pravděpodobně i má, ale když si do ruky vezmete oba telefony, uvidíte rozdíl? Pro laika bude téměř nulový, kdežto rozdíl ceny tak zanedbatelný nebude. Dalším ukazatelem je výkonnost mobilu. Má dražší telefon lepší výkon? Možná ano, ale pro běžného uživatele je výsledek stejný jako u případu s displejem. Neexistuje aplikace, kterou drahý telefon otevře a ten levnější to neumí. U těch nejnáročnějších her bude možná spouštění trvat o vteřinku déle, ale ani to není důvod, proč zaplatit za telefon o desetitisíce víc, než je nutné.

Lepší výdrž baterie

Každý někdy zažil situaci, kdy se baterie telefonu vybila v ten nejméně vhodný okamžik. Jistě, těmto případům lze předcházet tím, že každé ráno odejdeme z domu s plně nabitou baterií, ale ani to není záruka úspěchu. Kromě toho jsou některé dražší značky známé špatnou výdrží baterie. Navíc čím déle telefon vlastníme, tím více se baterie opotřebovává a ztrácí na výkonosti. Na trhu najdeme také telefony, které mají baterii snadno vyměnitelnou. „U telefonů Aligator si zákazník jednoduše a sám vymění baterku, když ta stará přestane sloužit. Není třeba chodit do servisu a platit tisíce za její výměnu nebo dokonce nový telefon,“ uvádí Michael Krejčí, zakladatel společnosti ADART Computers.

Odolnost, kterou u drahých značek nenajdete

Náchylnost vůči prachu nebo kontaktu s vodou je u telefonů zcela klíčová. Nejluxusnější telefony mají často paradoxně tu nejmenší odolnost a i při nepatrných „nehodách“ je třeba navštívit servis. Levnější mobily mají v mnohých případech naopak zvýšenou odolnost a nemusíte se tak mít neustále na pozoru. „V případě, že by telefon přeci jenom přišel k újmě, u nás máme náhradní díly k dispozici v podstatě hned a není nutné na ně čekat dlouhé týdny. Kromě toho jsou za zlomek ceny,“ doplňuje Michael Krejčí.

Zdroj: Aligator

Široký sortiment

Kladete důraz na kvalitu fotoaparátu, velikost úložiště, operační systém nebo třeba rozlišení displeje? Svého favorita určitě najdete a to i mezi modely, které lze pořídit za přijatelnou cenu. Pokud není hlavním kritériem společenská prestiž, snadno si vyberete mezi cenově dostupnými telefony na trhu. A to ať hledáte telefon pro sebe, první mobil pro dítě či jednoduše ovladatelný smartphone pro babičku.

Spotřební zboží, které za pár let vyměníme

Při koupi nového mobilního telefonu nezapomínejte na to, že jde o spotřební zboží, které pravděpodobně během života mnohokrát vyměníte. Zvažte proto, zda je nutné investovat do modelů za desetitisíce. Kromě toho telefony časem nenabývají na hodnotě a výkonnosti, ba právě naopak. Z tohoto důvodu o nich nelze mluvit ani jako o investici, neboť jejich hodnota klesá už v momentě samotné koupě. Při pořizování mějte proto na paměti, že za kvalitní telefon není nutné zaplatit desetitisíce, výkonné a designové mobilní telefony lze pořídit i do pěti tisíc korun.