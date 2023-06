Ačkoliv jsou Češi léta zvyklí vyrážet na turistické výlety po krásách naší země buď pěšky anebo na kolech, rok od roku roste obliba cestovních koloběžek s velkými koly. Pokud ještě nejste šťastnými majiteli takového stroje, máme pro vás hned pět důvodů, proč to změnit!

Foto: VLTAVA LABE MEDIA

Důvod první: jde o tělu prospěšný pohyb

Jízda na koloběžce je pro tělo velmi zdravá. „Při jízdě na koloběžce dochází k celkové stabilizaci kyčlí a trupu. Zároveň jsou posilovány největší svalové skupiny včetně hlubokého stabilizačního systému páteře, čímž dochází k ovlivnění a kompenzací svalových dysbalancí. A nejen proto je koloběh vhodným kompenzačním cvičením často využívaným i jako poúrazová terapie,“ říká MUDr. Kamil Ramík, specialista na léčebnou a sportovní rehabilitaci.

Důvod druhý: jsou univerzální a pro každého

Koloběžka není kolo. Nevylézáte na ni jako na koně, nemusíte balancovat, než najdete druhou šlapku a nebojujete s rovnováhou, než se rozjedete. Co z toho plyne? Koloběžky mají věkové rozpětí využitelnosti od 4 – 99 let a podle informací českého výrobce koloběžek Kostka jsou velmi častými zákazníky i lidé nad 50 let. Krom toho jsou v podstatě univerzální - když máte doma jednu velkou koloběžku, může na ní jezdit téměř kterýkoliv člen rodiny krom malých dětí, není třeba tak řešit velikost a nastavení, jako u bicyklů. Dá se spíš očekávat, že se o ni brzy začnete hádat a pořídíte druhou.

Důvod třetí: zážitky, zábava i cvičení

Na koloběžce můžete vyrazit vstříc novým zážitkům, stačí si jen vybrat tu správnou. Vyzkoušejte třeba koloběžku KOSTKA Tour Fun, která vás překvapí nejen příznivou cenou, ale také svou univerzálností. Užijete si s ní rychlejší jízdu po asfaltové cestě i dobrodružnější svezení mírným terénem. Pokud byste tápali při hledání nových tras, podívejte se na stránky pruvodce-kolobehem.cz, kde najdete tipy na koloběžkové výlety po celé České republice. Nechybí detailní popis s náročností trasy, mapka a informace, jaké zajímavosti v okolí trasy najdete a kde si můžete odpočinout a občerstvit. Na stránkách najdete dokonce i doporučení k technice jízdy na koloběžce, abyste zapojovali tělo správně a procvičili každý sval.

Důvod čtvrtý: jsou bezpečné

Koloběžky jsou dozajista bezpečnější dopravní prostředek, než již zmiňované kolo. Nesedíte na vysokém sedle a oběma nohama jste v podstatě neustále při zemi. Kvalitní velké koloběžky mají stejně spolehlivé brzdy Shimano jako špičková kola a pokud se nebudete řítit adrenalinovým sjezdem z prudkého kopce bez brždění, v podstatě není způsob, jak spadnout. Každopádně to ale neznamená, že byste měli podceňovat např. riziko srážky a nenosit helmu, i když to není od 18 let povinné.

Důvod pátý: společně s rodinou, přáteli i se psem!

Vše souvisí se vším – z předchozích bodů vyplývá, že jízdu na velkých koloběžkách si můžete užít jak sami, tak s partnerem, rodinou, přáteli. Není problém, aby spolu vyrazili na hezký výlet po rovinatých krásách jižních Čech třeba vnuk s dědou i babičkou, stejně tak jako parta mladých teenagerů. Na koloběžkách můžete kdykoliv hned zastavit, podívat se na krásný strom či kapličku, vyfotit hrad nad řekou nebo si za jízdy povídat. A co víc, s koloběžkami uzpůsobenými na „mushing“ můžete vytáhnout na aktivní výlet i svého psa a užít si další rozměr koloběhu i se čtyřnohými členy rodiny. Tak na co ještě čekáte?

