Pořád jen jednají a skutek utek! Tak by se dal shrnout postoj Petra Gawlase, kandidáta do Senátu za volební obvod 73 (Třinecko, Českotěšínsko, Jablunovsko), který náš region v Senátu reprezentoval už v letech 2010–2016. Politici by se podle něj měli poučit například z Polska, kde lidem vláda pomohla rychle.

Petr Gawlas, kandidát do Senátu za volební obvod 73 - Třinecko, Českotěšínsko, Jablunovsko | Foto: NEZÁVISLÍ

„Pokud mě lidi zvolí, hned politikům v Praze vysvětlím, že situace je fakt vážná. A přidám konkrétní návrhy, které je třeba udělat,“ říká Petr Gawlas.

Co by podle vás měla vláda proti drahotě udělat?

Těch receptů je několik, každý den slyšíme návrhy odborníků, kteří ví, o čem mluví. Jenže pak se sejde vláda a ta jen mluví a mluví, jako by ty profíky, kteří se v ekonomice a energetice vyznají, vůbec neposlouchala. Takže můj recept – méně diskutovat a konečně začít něco dělat.

Ale co? Máte nějaký konkrétní recept?

Nemusíme chodit daleko – stačí se podívat, jak pomáhá polská vláda. Dočasné snížení daně na potraviny a benzín pomohlo každému a hned. Když porovnáme ceny u nás a v Polsku, je každém jasné, o čem mluvím.

Jenže senátor není člen vlády – jak byste to chtěl zařídit?

Buďte si jistí, že můj hlas by byl v Praze slyšet! Demonstranty označuje premiér Petr Fiala jako proruské „šváby“, ale copak já jsem nějaký příznivec Putina? Pokud dostanu důvěru voličů, tak se hned první den v Praze objednám u premiéra, abych mu vysvětlil, jak dneska lidé žijí a že obavy o živobytí jejich rodin nejsou žádné konspirační teorie. Navíc dneska vůbec nejde jenom o potraviny nebo o to, kolik zaplatíme za elektřinu. To asi většina z nás zvládne, i když na to padnou úspory, ale jde o to, že se na nás valí mnohem větší katastrofa.

Co máte na mysli?

Nebýt covidu a války, tak se máme dobře. Každý si na něco stěžuje, to už je taková naše česká vlastnost, ale přiznejme si – nikdy dříve jsme si nežili tak dobře jako teď. Naše zdravotnictví, školství, nebo péče o seniory a hendikepované je na úrovni, kterou nám obyvatelé většiny zemí můžou jen závidět. Jenže kvůli současné ekonomické situaci a nerozhodnosti vlády hrozí, že se tyhle naše výdobytky zbortí jako domeček z karet. A to nesmíme dopustit!

Jak toho jako senátor chcete dosáhnout?

Věřím, že se nakonec podaří vymyslet systém, aby stát pomohl lidem. Ale přitom se nesmí zastavit ostatní věci – investice do nemocnic nebo financování škol. Moje žena pracuje jako vedoucí školní družiny a já si vůbec neumím představit, že by se děti při vyučování nebo odpoledne v družině seděly ve svetrech a v bundách. Někdo může namítnout, že se aspoň otuží… Jenže je tady ještě jedna oblast, kde o otužování nemůže být řeč.

Máte na mysli seniory?

Přesně tak. V našem regionu provozuje spoustu domovů pro seniory a hendikepované Slezská diakonie, Charita a další nestátní organizace. A na ty stát nemyslí vůbec! Některým dokonce hrozí, že si budou energie nakupovat na spotovém trhu a to by pro ně znamenalo zvýšení nákladů o stovky procent. Bojují, snaží se, ale nejsou to žádní odborníci na energetiku, oni se hlavně musí starat o lidi, kteří se sami o sebe postarat nedokážou. Takže když už bych se objednal u premiéra, vzal bych s sebou i ředitele těch domovů pro seniory a hendikepované, aby předsedovi vlády vysvětlili, že takhle to nejde.

Máte na závěr našeho rozhovoru i nějaký optimistický vzkaz?

Věřím v selský rozum a vynalézavost našich lidí. Už jsme překonali dost nepříjemných situací, tak snad se vyhrabeme i z covidu, války a energetické krize. Jen nesmíme naletět na laciná politická gesta, ať už by je prohlašoval starosta, premiér nebo kandidát na senátora. Teď není vhodná doba na lacinou politickou kampaň – teď je třeba, abychom začali pracovat pro lidi.

