Jaké konkrétní kroky plánujete podniknout pro zlepšení dopravní infrastruktury v kraji?

Je třeba se snažit zvyšovat finance na opravy a rekonstrukce komunikací druhých a třetích tříd. Na druhou stranu je velmi důležitá příprava a koordinace s městy a obcemi. Musí se vždy najít strop, abychom neparalyzovali vlastní dopravu v kraji objížďkami. Zároveň nesmí vítězit kvantita nad kvalitou, čehož jsme bohužel někdy svědky.

Startovací byty pro mladé lidi v obcích a městech nejsou. Co s tím?

K tomu by mělo hlavně napomoci ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a jeho ministr. Ten po svém nástupu zastavil všechny programy, např. program výstavba pro mladé a také pro obce. Jeho program Dostupné bydlení dopadá zatím jako digitalizace stavebního zákona. Katastrofou. Nyní ani pan Bartoš neví, zda dostane slíbené peníze ze státního rozpočtu. Zároveň není paradoxně schválen zákon o podpoře bydlení, bez kterého tento program nelze realizovat! Zrušil bych MMR, které za tři roky pro města a obce neudělalo nic, i když to má přímo ve svém názvu. Z ušetřených peněz by se hned dalo stavět.

Co je podle vašeho názoru největším problémem v Královéhradeckém kraji?

Nemyslím si, že náš kraj má zásadní problém. Pokud bych měl přesto vybrat jednu z oblastí, tak zdravotnictví. Je dobře, že se investuje do krajských zařízení, budov, moderních přístrojů a vybavení nemocnic. Na druhou stranu současnému vedení chybí dost odvahy na to, aby začalo dělat kroky, které nemusí být populární, ale občanům by přinesly určitě lepší péči na specializovaných odborných pracovištích. Problematika zdravotnictví a dalších gescí je na obsáhlou diskusi s našimi gestory na zdravotnictví, kterými jsou poslanec a doktor Jiří Mašek a manažer inženýr Jan Kříž.

Co lidem tato vláda vzala a co chcete lidem vrátit?

To je na delší diskusi. Vzala jim například důvěru v politiky, pokud nedrží své sliby. Tato vláda bere všem, a to nejen lidem, ale i krajům, městům a obcím. Jako starosta nemohu souhlasit například s tím, že obce a města mají platit ve školách nepedagogický personál, kuchařky, školníky, uklízečky, a pak nám nezbudou finance na rekonstrukce škol. Mojí prioritou je, aby naši občané pocítili konkrétní výhody a úlevy, které můžeme z krajské úrovně nabídnout. Například studentům a důchodcům poskytnout slevy na všechny druhy jízdného, příspěvky pro děti na sport a kroužky apod.

Jaké budou vaše první kroky, až uspějete?

Důležité bude najít koaličního partnera, se kterým bychom měli programovou shodu, a určit priority pro volební období. K tomu je třeba získat od voličů silný mandát, aby se už nemohlo stát, že nás „tradiční strany“, nyní tedy spíše seskupení, nemohly obejít. Určitě v prvních měsících bude důležité zjistit, v jakém stavu, finanční kondici a s jakými riziky jsme kraj převzali.

