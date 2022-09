Ředitelka Domova pro seniory v Kyjově. Kandidátka do Senátu, nestraník s podporou ANO.

PhDr. Ladislava Brančíková | Foto: L. Brančíková/osobní archiv

Paní ředitelko, proč jste přijala kandidaturu do Senátu?

Hlavním impulzem bylo velké zklamání z naší vlády. Začalo to pro mě nepochopitelným prodejem naší vody těžařům v polském Turowě. Potom propukla válka. Pomoc válečným uprchlíkům byla nezbytná. Jenže vládní strany ponechaly veškerou organizaci na neziskovém sektoru, na obcích a na krajích. Obrazně řečeno, vláda od té chvíle hasí požár, až když ji donutí krajní okolnosti.

A potom přišlo zdražování?

Nutno připomenout, že mírná inflace tu byla již před válkou. Petr Fiala v novoročním projevu dokonce vyhlásil boj s inflací jako jednu z priorit. Ale zůstalo jen u slov.

Jak to myslíte?

Vláda zdražila na dvojnásobek ceny jízdného pro děti, studenty a seniory. Tak si představuje boj s inflací? Na rozdíl od okolních států ignorovala růst cen energií, pohonných hmot a potravin. Dokonce se chlubila, že zvýšila počet lidí pobírajících sociální dávky.

Jak byste situaci řešila?

ČEZ jsme již měli převzít do vlastních rukou. 30% minoritních akcionářů si namastilo kapsu. Jejich podíl měl být ihned odkoupen. Nyní to bude mnohem dražší. Vládní představitelé opakovaně tvrdí, že cílem je naše energetická soběstačnost. Proč tedy neposíláme na lipskou burzu jen její přebytky? Vezměte si Slovensko, které zavedlo strop na ceny energie. Naše firmy se dostávají do pasti. Vyrábí za vyšší náklady než konkurence. A budou čelit oprávněnému tlaku od zaměstnanců na růst mezd, protože domácnostem enormně rostou základní výdaje. Pokud vláda svůj postoj rychle nezmění, čekají nás propouštění a nepokoje.

Zdroj: PhDr. Ladislava Brančíková

A co třeba ceny pohonných hmot?

Vláda může regulovat cenu prostřednictvím firmy Čepro. Ostatní distributory to donutí jít s cenou dolů. Nadnárodních koncernů se nesmíme bát. Stačilo zveřejnit úvahy o zastropování cen elektřiny a ceny na burze okamžitě klesly. Nejedná se o žádné porušování svobody trhu. V oblasti těchto komodit totiž stejně dávno funguje oligopol s mnoha monopolními výsadami.

Svým programem chcete bojovat za mnoho dobrého. Kde na to vzít?

Vláda získává desítky miliard navíc z inflace prostřednictvím DPH. Tak dostala nápad na zakoupení stíhaček F34. Nic proti důležitosti naší obranyschopnosti. Ale bez skutečné odborné a demokratické diskuse to přece nejde. Dalším možným zdrojem jsou zisky ČEZu. Jenže vláda raději „zadlužila naše děti“ tím, že ČEZu poskytla půjčku 74 miliard kvůli ručení na lipské burze.

Vládní pomoc není dostačující?

Přiznám se, že už ani já se v chaotických sděleních od vlády nevyznám. Hmatatelný je pouze příspěvek 5 tisíc na dítě do 18 let. Jenže největší náklady jsou s dětmi na vysoké. Nevím, proč vláda nepodpoří také rodiče studentů. Je to pro mě zcela nelogické, když se dojíždějícím studentům zdraží doprava, ubytování i cena stravy. To budou rodiny jen obtížně zvládat.

Kandidátům do Senátu se často předhazuje, že senátor nic nezmůže. Co na to odpovíte?

Nejdůležitější je aktivita. Budu vidět a slyšet. Nastolovat témata do veřejného prostoru a získávat pro ně podporu. Volby jsou každý rok a hlasu voličů se všichni vládci obávají nejvíc. Dva příklady. Sotva jsem na svém webu zveřejnila článek o snaze obnovit S-centrum, najednou otočilo i vedení kraje a deklaruje, že už budovu nechce prodávat. Nebo když na problém s drahou elektřinou upozornili veřejně zástupci samosprávy, už dokonce premiér vyslal signály, že snad od ledna se něco udělat musí. Vládní selhání jsou důsledkem skutečnosti, že vládní koalice má většinu i v Senátu, ve většině krajských samospráv, ve velkých městech. Proto tyto volby musí dát vládě jasně najevo, že už si nemůže dělat vše, co se jí zamane.

Využijete zákonodárnou iniciativu?

Chtěla bych prosadit schválení ústavního zákona o ochraně vody. Aby celá veřejná správa nepochybně věděla, že voda bude mít vždy přednost před zájmy těžařů. Předložím také návrh na změnu Zákona o financování sociálních služeb. Považuji za svou povinnost odstranit nespravedlnost státu vůči Jihomoravskému kraji v řádech stomilionů ročně.

Jste ředitelka Domova pro seniory. Slyšel jsem názor, že do budoucna by se měly o staré lidi starat rodiny s pomocí terénních služeb. Souhlasíte?

To už se dávno děje. Dokud to soběstačnost umožňuje, je pro všechny lépe, když senior zůstává doma a využívá terénní pečovatelské služby. Soběstačnost se většinou v čase snižuje a úměrně tomu se zvyšuje zátěž pro rodinu. Pak se dojde k okamžiku, kdy je situace pro rodinné pečující již nezvládnutelná. Teorie, že vše vyřeší terénní služby s pomocí rodiny, zůstávají fatou morgánou. Krásnou, ale velmi často nereálnou. Pochopení takové situace vyžaduje buď osobní zkušenost nebo velkou míru empatie. Proto lze snadno uvěřit populistickým frázím, že domovy pro seniory jsou přežitek.

Jste žena mnoha profesí. Působíte také jako pedagožka. Máte v této oblasti také nějaký cíl?

Ano. Chtěla bych prosadit vznik Vyšší odborné školy zdravotnické v Kyjově. Aby nám v Kyjově mohly pokračovat ve studiu absolventky Střední zdravotnické školy a pro získání plnohodnotné kvalifikace nemusely odcházet do Brna nebo do Zlína. Je to nejen finančně náročné, ale navíc si tam často najdou zaměstnání a do našich nemocnic na Slovácku se nevrátí.

Celý svůj osobní i pracovní život jste strávila na Slovácku. Nyní pracujete v kampani opravdu naplno. Na co se nejvíce těšíte, až bude po volbách?

Na procházku se svou dvouletou vnučkou.

Děkuji za rozhovor

