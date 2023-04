Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a neziskovou organizací Laxus spustila pilotní projekt Pronájem s garancí zprostředkující bydlení držitelům dočasné ochrany.

Japonský velvyslanec v Pardubicích. | Foto: IOM – Anna Šolcová

Projekt získal finanční podporu japonské vlády, což ukazuje významnou angažovanost zahraničních partnerů v řešení bezprecedentní migrační situace. Dlouhodobým cílem projektu je aktivovat potenciál nevyužitých bytů, a celkově tak zvýšit dostupnost nájemního bydlení v České republice. V této souvislosti navštívil japonský velvyslanec v ČR Hideo Suzuki Pardubice, na jejichž území stejně jako ještě v Hradci Králové pilotní projekt probíhá.

Podle výzkumu provedeného Ministerstvem pro místní rozvoj v říjnu 2022 mají majitelé volných bytů různé důvody, proč je neposkytují k pronájmu. Mezi ty nejčastější patří obavy z rizik spojených s pronájmem či skutečnost, že nikdy předtím byt nepronajímali. Výzkum však zároveň ukázal, že až 50 % majitelů zvažuje pronajmout byt uprchlíkům z Ukrajiny či lidem v bytové nouzi, pokud by takový pronájem byl spojen s garancí či jistotou.

Z tohoto důvodu vznikl na území Pardubic a Hradce Králové pilotní projekt Pronájem s garancí, který motivuje majitele neobydlených bytů k jejich dlouhodobému pronajmutí. V rámci tohoto projektu dostanou majitelé za pronájem bytu finanční bonus 30 000 korun. O celkovou správu nájmu včetně potřebné administrativy a obsazení bytu nájemníky se navíc stará specializovaná společnost. Nájemníci budou mít zároveň ulehčeno počáteční období pronájmu díky již uhrazené kauci. Hladké fungování celého procesu bydlení i případné komunikace potřeb pak zajišťuje nezisková organizace poskytující sociální služby. Tento pilotní projekt, který byl finančně podpořen japonskou vládou, představila Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a spolupracuje na něm s Ministerstvem pro místní rozvoj, neziskovou organizací ADRA a Laxus a společností Tvůj správce.

„Motivujeme a pomáháme majitelům nabízet neobydlené byty na volném nájemním trhu a propojujeme tuto nabídku s potřebami rodin uprchlíků, kteří se potřebují přestěhovat z ubytoven a hotelů do standardního bydlení,“ vysvětluje Petr Čáp, vedoucí české kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Podle něj by takto zpřístupněné byty měly sloužit jak uprchlíkům, tak všem potřebným občanům České republiky.

O projekt má zájem také Ministerstvo pro místní rozvoj, nedostatek bytových jednotek je totiž celorepublikovým problémem. „Data a zkušenosti z pilotního projektu v Pardubicích a Hradci Králové analyzujeme a využijeme pro nastavení podpory obecního dostupného nájemního bydlení pro všechny občany České republiky,“ uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj Lukáš Černohorský.

Pilotní bytový projekt je realizován díky podpoře japonské vlády, která tak pomáhá České republice se situací s nejvyšším pohybem uprchlíků v Evropě od druhé světové války. Hideo Suzuki, japonský velvyslanec v ČR, v pátek 24. 3. spolu s ředitelem české kanceláře IOM Petrem Čápem a náměstkem MMR Lukášem Černohorským navštívil Pardubice, kde se setkal s primátorem Janem Nadrchalem a vedením města.

„Jsem moc rád, že si k nám pan velvyslanec opět našel cestu, a jak sám zmiňoval, je to již počtvrté, co se do Pardubic vrátil. Snažíme se běžencům a ukrajinskému státu pomáhat, jak je v našich silách, například tento týden posíláme do Žytomyru na 60 lůžek a 60 spacáků,” říká k návštěvě japonského velvyslance primátor Pardubic Jan Nadrchal a dodává: „Chápeme však, že ukrajinský lid potřebuje podporu mnohem větší. Vítáme proto iniciativu japonské vlády v rámci projektu IOM a MMR, jehož cílem je pomoci s obsazováním neobydlených bytů v soukromém vlastnictví, jelikož kapacita městských bytů není nevyčerpatelná.“

Návštěva japonského velvyslance byla zakončena v pardubickém komunitním centru Kalyna, které dlouhodobě pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny na Pardubicku a ve kterém Japonsko skrze IOM podpoří důležitou práci komunitních pracovníků.