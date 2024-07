Od 8. do 11. srpna 2024 se na letišti v Klatovech koná prestižní soutěž Pink Canopy Piloting Open, zaměřená na fascinující sport "swooping" nebo také "canopy piloting". Tuto akci pořádá Skydive Pink Klatovy ve spolupráci s Leteckým paraklubem Klatovy a přiláká špičkové parašutisty z celého světa.

Swooping: Co to je?



Swooping je jednou z nejnapínavějších disciplín v parašutismu. Parašutisté používají menší a rychlejší padáky, aby dosáhli vysokých rychlostí a předváděli úchvatné manévry těsně nad povrchem země nebo vody. Tento sport vyžaduje extrémní dovednosti, preciznost a odvahu. Soutěžící dosahují rychlostí přes 100 km/h, což vyžaduje nejen technickou zdatnost, ale i značnou odvahu.



Program a Disciplíny



Soutěž Pink Canopy Piloting Open 2024 zahrnuje několik kategorií:

- Přesnost přistání: Parašutisté se snaží přistát co nejblíže určenému bodu.

- Vzdálenost: Cílem je doletět co nejdále těsně nad zemí.

- Rychlost: Slalom mezi brankami s maximální rychlostí.

- Freestyle: Efektní figury a manévry při přistání na vodní hladině.

Disciplíny nemají přesné pořadí, rozhoduje i momentální počasí a směr větru, pouze freestyle je až posledním bodem programu, který se většinou odehrává v sobotu. Chcete li tedy zažít závod, dostavte se v případě dobrého počasí ve čtvrtek ráno (respektive od čtvrtka od rána).

Zdroj: Pink Aviation, spol. s r. o.

Národní Mistrovství



Letošní soutěž přivítá také národní mistrovství čtyř zemí - České republiky, Velké Británie, Německa a Rakouska. Tato mezinárodní účast dodává soutěži prestiž a umožňuje divákům sledovat výkony světové špičky parašutistů.

Co Můžete Očekávat?



Léto je v plném proudu, lidé si užívají volných dní, posezení u vody, grilovaček a dalších letních radovánek. Léto je ale mimo své příjemné stránky i hlavní sezónou pro dobrodruhy, kteří vyskakují z perfektně funkčních letadel, aby padali volným pádem k zemi a poté v bezpečné výšce otevřeli padáky, na kterých se snesou zpět k zemi a přistanou. Mimo běžné parašutisty máme ale mezi námi i nadšence, kteří posouvají laťku tohoto sportu ještě výše a po otevření padáku pro ně ten pravý adrenalin teprve začíná. Organizátorka soutěže, Jana Spěváčková z Leteckého Paraklubu Klatovy, z.s. zve klatovskou veřejnost na tuto úchvatnou podívanou, kterou nám slibuje soutěž Pink Canopy Piloting Open 2024: “Letos očekáváme opět silnou účast světové špičky, soutěž si za léta své existence vytvořila opravdu velké renomé a mnozí ji vidí jako neoficiální mistrovství světa. Těšíme se tedy na známé i nové tváře a uchvacující podívanou, kterou nám přichystají.”



Pro Návštěvníky



Pro návštěvníky je připraven bohatý program. Každý den budou k dispozici tandemové seskoky, které vám umožní zažít volný pád a neuvěřitelný pohled na svět z výšky pod dohledem zkušených instruktorů. Kromě toho si můžete příjemně posedět, dát si něco dobrého na zub a pozorovat profesionální parašutisty při jejich úchvatných výkonech. Při pohybu na závodišti je důležité dodržovat pokyny organizátorů a nevstupovat za ohraničení kvůli bezpečnosti.



Organizace a Podpora



Během akce pořádá Letecký Paraklub Klatovy, z.s. kurz pro rozhodčí této disciplíny pod záštitou FAI – mezinárodní federace, která dohlíží na parašutistické sporty. Přijďte podpořit české parašutisty a užít si nezapomenutelnou podívanou.



Za tým Pink Aviation s.r.o. a Letecký Paraklub Klatovy, z.s. vás srdečně zve Jana Spěváčková.



Více informací o probíhajících akcích a tandemových seskocích najdete na www.pinkskyvan.cz

