Česko je v nedostupném bydlení na špici. Řešení není daleko.

Bydlení nesmí být luxus. Stát musí podat pomocnou ruku | Foto: Česká pirátská strana

Nedostupné bydlení je obrovský problém, který trápí občany všech věkových skupin, napříč regiony i socioekonomickými vrstvami. Mladé lidi, rodiny, seniory a obecně hlavně střední třídu. Stát jim v tomto ohledu může podat pomocnou ruku. Spousta jednání v uplynulých několika letech se totiž zúročila a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v čele s Ivanem Bartošem představilo program, který dostupné nájemní bydlení pomůže postavit. Schválila ho také vláda.

Jaký je tedy aktuální stav? MMR pomocí přesných dat nabízí řešení pro neutěšenou situaci s bydlením v Česku. Předchůdci na ministerstvu často stříleli bez dat naslepo, o jejich investiční programy do bydlení pak nebyl mezi obcemi zájem. Teď podklady existují a díky tomu je zlepšení na dosah. Obce a města se sedmi miliardami na výstavbu dostupného bydlení již počítají a mají o ně velký zájem. Už nyní ví ministerstvo o 167 rozpracovaných bytových projektech obcí – víc než třetina z nich už má i stavební povolení.

Investice, co se vrátí, nikoliv jednorázový výdaj

Dostupné bydlení je investice do budoucích generací. Nejde o sociální bydlení, ale o odlišný koncept. Využít ho může výrazně širší skupina občanů, a to především mladí lidé, senioři, střední třída, lidé pracující ve veřejně prospěšných profesích jako například učitelé, zdravotníci apod. Jsou to vydané peníze, které se ale v budoucnu vrátí. Peníze půjdou do dostupných nájemních bytů hlavně v podobě výhodných úvěrů obcím, které je budou postupně do státní kasy vracet. A co víc, finance na dostupné bydlení už byly vyjednány s Evropskou unií a vláda jejich využití schválila. Jsou nejen naším závazkem vůči lidem a obcím po celé republice, kde jsou projekty připravovány, ale tvoří i jeden z milníků Národního plánu obnovy a celkové reformy bydlení v ČR.

Investice do výstavby a rekonstrukce bytů vláda slíbila v programovém prohlášení, a konkrétně jsme je představili v první polovině tohoto roku. Nízká dostupnost bydlení především pro mladé je jedním z nejpalčivějších problémů dneška. Nesmíme se bát ho řešit. Investujme do výstavby dostupných bytů co nejdříve.

Zadavatel/zpracovatel: Česká pirátská strana