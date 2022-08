Pivovar Ferdinand oslaví 125 let. Buďte u toho

Komerční sdělení

Benešov, 29.srpna 2022 – Vařit pivo beze spěchu a tradičním způsobem i ve 21. století? Jde to, ukazuje benešovský Pivovar Ferdinand, který letos slaví 125 let od svého vzniku. Žádné technologické vymoženosti tu nehledejte, Ferdinand si zakládá na ruční práci a poctivě ošetřeném pivu. Řadí se tak mezi rukodělné a typicky české pivovary s českým kapitálem. Kvalitu piva neustále sledují ti nejzručnější pivovarníci, kteří zde pracují desítky let. Pokud máte rádi autentické pivovary s prvotřídním pivem, Ferdinand vás jistě nezklame.

