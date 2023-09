Z garáže až na prodejny řetězce Kaufland, aneb jak se zrodil minipivovar Matuška.

Foto: Kaufland Česká republika

Pivo je od pradávna považováno za všelék. Jeho mírná konzumace prospívá lidskému organismu a mnoho odborníků považuje pivo za zdravější než víno. Že jsou Češi národem pivařů je nad slunce jasné, i proto se v našich končinách rodí spousta rodinných minipivovarů. Jedním z nich je i minipivovar Matuška, který byl založen bezmála před patnácti lety. Na počátku vařil Martin Matuška, sládek a zakladatel minipivovaru Matuška, své pivo v garáži. V pivovaru byl zpočátku jen se synem Adamem a Adamova babička jim k tomu vypomáhala. Dnes má minipivovar více než 100 odběratelů, mezi kterými je třeba velikán Kaufland.

„V roce 2009 jsme uvařili první várku spodně kvašeného tmavého piva. Tehdy jsme ještě působili v garáži,“ vzpomíná na začátky pivovaru Martin Matuška, který v pivovarnickém oboru působí od roku 1981. Na počátku vařil pivo se synem Adamem, dnes má minipivovar přes 10 zaměstnanců a své pivo dodává do jednoho z největších retailových řetězců v Česku. „Jsme určitě rádi, že se nám povedlo navázat spolupráci s tak velkým hráčem, jako je Kaufland. Díky němu se naše pivo dostane i k lidem, kteří se o minipivovary vůbec nezajímají, ale rádi třeba ochutnají něco nového,“ vysvětluje Adam Matuška výhodnost spolupráce s Kauflandem. „Z kapacitních důvodů je ale naše pivo dostupné jen v prodejnách Kauflandu v Praze,“ dodává. Kaufland totiž v rámci své strategie trvale udržitelného sortimentu přináší na své pulty regionální produkty, které jsou dostupné v rámci daného regionu.

Češi mají rádi lehčí a citrusová piva

„Pivo vaříme řemeslným způsobem, tedy bez filtrace či pasterizace. Nejvíce pyšní jsme na naši Desítku, nicméně naším nejprodávanějším pivem je svrchně kvašená California, což je lehké svěží pivo, které má díky užití amerických chmelů citrusové aroma. Kromě toho jsou také oblíbená spodně kvašená piva, v našem případě to je Desítka a Dvanáctka, ale také kyselá piva s obsahem ovoce“, vysvětluje pivní trendy posledních let sládek Matuška. Řemeslná piva z minipivovaru Matuška mohou lidé koupit jak v čepované, tak lahvové verzi. „Máme zhruba 100 odběratelů, takže myslím, že dostupnost našich piv je v hlavním městě vcelku slušná. V této otázce nám také pomohla spolupráce s Kauflandem, který naše pivo v rámci Prahy přibližuje spoustě zákazníků,” dodává Matuška. Prodejny řetězce Kaufland v Praze mají v nabídce pivo z minipivovaru Matuška celoročně. Konkrétně na pultech najdete již zmíněnou Californii, dále pak Apollo Galaxy, 13stupnový svrchně kvašený Pale Ale s australskými a novozélandskými chmely a Raptor, což je IPA, která se v pivovaru vaří přes 10 let.