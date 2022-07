Nejstarší českobudějovický pivovar Samson se po koronavirovém období opět rozjíždí naplno.

Zlatá medaile pro Samson | Foto: Pivovar Samson s.r.o.

Pivovar Samson ožil především s otevřením pivovarské zahrady v samotném areálu hned vedle řeky Malše, kde si návštěvníci mohou užít čerstvé pivo přímo z pivovaru. Své brány otevřel také všem svým fanouškům, kteří se mohou v rámci prohlídek podívat do moderních i historických částí areálu. Pro své příznivce si na letošek připravil i řadu novinek a nadále boduje na světových degustačních soutěžích. Více v rozhovoru s generálním ředitelem Pivovaru Samson Danielem Dřevikovským.

Co nového se za poslední rok stalo v Pivovaru Samson?

Využili jsme dobu covidovou pro realizaci a přípravu mnoha aktivit, které posunuly pivovar opět o kus dál. Z mnoha investičních akcí bych vyzdvihl modernizaci sudové stáčecí linky, která zajistila maximální kvalitu našeho sudového piva. Že jdeme správným směrem, se ukázalo hned na počátku tohoto roku, kdy jsme rozšířili prodej sudového piva Samson do desítek nových provozoven nejen kolem komína. Hospodští si dokonce o naše pivo sami volají, tak jako tomu bylo v 90. letech, kdy byl Samson na výsluní. Dále jsme připravili projekt Pivovarské zahrady Samson, která je umístěna přímo v areálu pivovaru hned vedle řeky Malše, kam návštěvníci mohou připlout i lodí a kde si mohou návštěvníci vychutnat letní posezení s čerstvě stočeným nefiltrovaným ležákem Samson. Novinkou jsou i prohlídky pivovaru s odborným výkladem, prohlídkou rozsáhlého historického podzemí pivovaru a závěrečnou ochutnávkou přímo z tanků.

Zdroj: Pivovar Samson s.r.o.

Jak jste se vypořádali s druhým rokem pandemické krize?

Během pandemie pivovarský tým nezahálel a pracoval na mnoha projektech, které přinesly ovoce v podobě získaných cen z mezinárodních i tuzemských soutěží kvality piva. Uspěli jsme například s naším klasickým ležákem na prestižním mezinárodním klání European Beer Challenge, které se konalo v Londýně. Odborná porota zde koncem dubna hodnotila tisíce pivních vzorků z 39 zemí světa, naše pivo bylo jedním z nich. Máme obrovskou radost a je to pro nás zároveň závazkem do budoucna, kdy všichni v pivovaru chceme, aby na naše pivo budějčáci byli patřičně hrdí jako jsme i my v pivovaru. Za měsíc červen také evidujeme největší prodej sudového piva za posledních deset let, to je skvělý úspěch. Děkuji tak všem zaměstnancům pivovaru, bez jejich píle bychom to nedokázali.

Pivovarská zahradaZdroj: Pivovar Samson s.r.o.

Uváděli jste na trh v poslední době nějakou novinku?

Máme novinku Pito za studena chmelené, mladší bratr historicky prvního nealko piva v Československu, které se vyznačuje vyšší hořkostí docílené použitím technologie studeného chmelení. Nové Pito za studena chmelené má výraznější hořkost než Pito klasické, takže jsme vyšli vstříc těm, kteří mají v oblibě hořčejší piva.

Zdroj: Pivovar Samson a. s.

Plánujete další investice, dojde k nějakým změnám?

Plán se aktuálně tvoří, chtěli bychom opět investovat do moderních pivovarských technologií s cílem dodávat pivo Samson v maximální možné kvalitě a v souvislosti s děním ve světě též do budoucna připravujeme projekty s důrazem na úsporu energií. Dále se chystáme na další sezónu, která bude náročná z důvodu turbulencí na trhu energií, surovin a obalových materiálů. Věřím, že se s výzvami dokážeme poprat stejně dobře, jako se s nimi popraly generace sládků před námi a že pivo Samson bude i nadále dělat radost spotřebitelům v našem regionu, ale i na exportních trzích, kam i dnes putuje více než polovina naší produkce.

VarnaZdroj: Pivovar Samson s.r.o.