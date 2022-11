MAS Moravský kras (Místní akční skupina) již sedmým rokem přispívá ke zvýšení kvality vzdělávání na území ORP Blansko. Za podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MAS realizuje Místní akční plán vzdělávání (MAP), který aktivizuje a zapojuje školy, školky, neziskové organizace, obce, města, zkrátka všechny partnery, kteří mají co mluvit do vzdělávání v území.

Plán, který pomáhá rozvíjet vzdělávání na Blanensku | Foto: MAS Moravský kras z.s.

Místní akční plán propojil a zapojil téměř všechny školy a jiná vzdělávací zařízení na území. Pracovníci MAP se snažili najít řešení pro jejich aktuální potřeby, např. nabídkou vzdělávacích workshopů pro pedagogy nebo sdíleným rodilým mluvčím anglického jazyka na školách či lekcemi Malé technické univerzity zaměřenými na zlepšení technických dovedností předškolních dětí.

Každá zapojená škola měla možnost získat podporu na svoje aktivity, které rozšiřovaly znalosti dětí ve čtenářských, matematických nebo dalších dovednostech. Školy hojně využívaly možnost navštívit centra volného času ve svém okolí, např. Dům přírody, Technické muzeum nebo Lipku, často si do školy pozvali odborníky na daná témata. Úspěch u dětí měly i besedy s autory.

Zdroj: MAS Moravský kras z.s.

MAP ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pořádal workshopy a setkání pedagogů základních i mateřských škol pro sdílení dobré praxe.

V rámci projektu byly zakoupeny Klokanovy kufry školkám, přes 20 ks. Pořádaly se pravidelné workshopy a setkání k proškolení a práci s touto pomůckou. Klokanův kufr je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem do školy. Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje jeho silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází řešení.

V projektu působil i speciální pedagog, který poskytoval přímou pedagogickou podporu malotřídním školám v území.

Zdroj: MAS Moravský kras z.s.

Dalším užitečným výstupem projektu je regionální učebnice, na které spolupracovali odborníci z Muzea Blanenska, Střediska ekologické výchovy Rychta Krásensko a Domů přírody Moravský kras. Regionální učebnice obsahuje přírodovědnou část a jednotlivé kapitoly se zaměřením na kras, lesy, bezlesou krajinu, ochranu přírody a vodstvo.

MAP podporoval i akce sdružení CIRSIUM, které zastřešuje venkovské školy Moravského krasu. Jsou to ZŠ a MŠ Jedovnice, ZŠ a MŠ Křtiny, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Ostrov u Macochy, ZŠ a MŠ Podomí, ZŠ a MŠ Sloup.

Místní akční plány (MAP) se realizují po celé republice a jsou dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy velký přínosem. Díky MAP se ukazuje, že např. ředitelé škol jsou velmi přetížení administrativou.

Informace o Místním akčním plánu v OPR Blansko:

Zapojeno 30 školských zařízení a 17 dalších organizací

Celkový rozpočet projektu: 12,5 milionu Kč

Podpořeno 200 akcí jednotlivých škol

Zajištěno 500 akcí pro školy a veřejnost

Zapojeno 22 škol do sdílení rodilého mluvčího anglického jazyka

Hodnocení projektu ze strany zapojených škol:

„Projekt měl pozitivní vliv na kvalitu vzdělávacího procesu – došlo ke zlepšení kvality klimatu ve škole, přípravy předškoláků na vzdělávání, vzdělávání pedagogů, kvality vybavení škol.“

„Měli jsme možnost pozvat do školy odborníky a udělat tak žákům výuku zajímavější.“

„Rádi jsme se zúčastnili workshopů na podporu čtenářské nebo matematické gramotnosti (např. lekce s Klokanovým kufrem), využili setkávání a sdílení pedagogů a speciální pedagoga.“