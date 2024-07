Když se na přelomu 18. a 19. století objevily první syntetické plasty, ještě nikdo netušil, jaký boom zažijí. Dnes by se dalo říci, že žijeme v době plastové. Plasty jsou jednoduše všude. Zatímco pro jedny se jedná o nenahraditelný materiál, jiní by jej nejradši sprovodili ze světa.

Foto: www.samosebou.cz

Pravdou je, že recyklace plastů trochu vázla a první PET láhev se podařilo zrecyklovat až v 90. letech minulého století. Dnes už je ale jen na nás, zda dáme plastům druhou šanci.

Není plast jako plast aneb Něco málo z „plastové“ historie

Plast rozhodně nejsou jen PET láhve a obaly v obchodech. Existuje také ABS, PVC, EVA, HDPE, LDPE, polyuretan, mikroten, polyester či polystyren. A to je pořád jen malý výčet plastových materiálů, jež se používají díky svým jedinečným vlastnostem napříč odvětvími k nejrůznějším účelům. Však který jiný materiál je tvrdý či měkký, dokonale tvarovatelný, pružný, odolný vůči nízkým i vysokým teplotám a ještě k tomu všemu zvládne hrát všemi barvami…

Když v 50. a 60. letech 19. století vyvinul Angličan Alexander Parkes první plast – celuloid – z přírodního kaučuku a nitrátu celulózy, rozhodně netušil, jakou revoluci způsobí. Ostatně problematická hořlavá celulóza nepředurčovala tento materiál, používaný především k výrobě filmů, k rozmanitému použití.

Základ však byl položen, a tak na začátku 20. století vznikl pod rukama belgického chemika Lea Hendrika Baekelanda bakelit, první plně syntetický materiál z fenolů a formaldehydu. I když měl původně sloužit jako izolace elektrických kabelů, rozšířil se do dalších odvětví a uplatnil se při výrobě hraček, nábytku, šperků, kuchyňských potřeb i třeba Trabanta.

Ve 20. letech 20. století bylo vyrobeno první akrylátové sklo neboli plexisklo, o dekádu později vinylové plasty a o další dekádu později nylon.

V 50. letech se začaly objevovat další druhy plastů a masově se začlenily do potravinářství, textilnictví i dalšího průmyslu.

Přelomovým objevem rozhodně byla PET láhev, která byla patentovaná až v roce 1973.

Jak odstranit plasty z přírody? Řešením je recyklace

S masivním rozvojem plastů a jeho stoupající oblibou, kdy se dnes již mnohdy jedná o nenahraditelný materiál v řadě odvětví, však přišly i neblahé dopady na lidské zdraví, ekosystémy a životní prostředí. Mikroplasty se dostávají do vody, půdy i ovzduší, dokonce byly nalezeny i v živých organismech i rostlinách. Rozklad plastů je otázkou řady generací – však jen obyčejné PET láhvi trvá přibližně 100 let, než zmizí z povrchu zemského. Co tedy s tím?

Není tajemstvím, že vědci neustále hledají způsoby, jak zužitkovat plastový odpad a vyvíjejí nové technologie a možnosti zpracování v odpadovém hospodářství. Je proto již běžné, že řada nových plastů je alespoň částečně vyráběna z recyklovaného materiálu. Aby však bylo možné zpracovávat plasty na tzv. druhotnou surovinu, je třeba je správně třídit. A právě to je úkol nás všech.

Zatímco některé přístupy jsou řízeny legislativou (např. zákon o jednorázových plastech, ekologické balení zásilek atd.), to, zda běžně používané plasty dostanou šanci na druhý život, je v rukách každého jednotlivce. Správné třídění a následná recyklace může ušetřit životní prostředí a svět kolem nás.

Jaké plasty lze třídit

Plastové obaly jsou označeny recyklačními symboly, podle nichž poznáme, z jakého materiálu jsou vyrobeny, a zda je lze třídit. Obecně platí, že do žlutého kontejneru můžeme třídit následující druhy plastů:

Polyethylentereftalát (PET) – primárně PET láhve.

– primárně PET láhve. Polypropylen (PP) – např. potravinářské obaly, textilie či autodíly.

– např. potravinářské obaly, textilie či autodíly. Mikroten (HDPE) – např. sáčky či fólie.

– např. sáčky či fólie. Polystyren (PS) – např. výplňový polystyren či jednorázové nádobí.

– např. výplňový polystyren či jednorázové nádobí. Igelit (LDPE) – např. různé sáčky a fólie.

– např. různé sáčky a fólie. Ostatní (7) – najdete-li na obalu recyklační symbol s číslem 7, označuje ostatní plasty určené k recyklaci.

Kromě sběrných nádob na plasty je možné odložit větší objemy plastů také ve sběrných dvorech. Správným vytříděním plastů umožníme jejich recyklaci nebo přeměnu na energie, čímž ušetříme zdroje i životní prostředí. Proto třiďte odpad, má to smysl!