Plesná je krásná sama o sobě. Pro její obyvatele to je nejlepší místo nejen k příjemnému bydlení.

vlevo Jiří Brůna a vpravo Vladimír Mach | Foto: osobní archív

Jeden se celoživotně zakoukal do baseballu a softballu, druhý je zručný domácí kutil. Jsou vášnivými cestovateli, ať už na kole, motorce nebo autem. Oba spojuje Plesná, která má podle nich mimořádné charisma a kterému chtějí vracet život. Vladimír Mach a Jiří Brůna si tento obvod 15 kilometrů vzdálený od centra Ostravy vybrali jako domov pro sebe a své blízké a je pro ně velkou srdeční záležitostí.

O čem teď nejčastěji mluvíte?

Mach: O tom, čím „rozdýchat“ Plesnou, jak ji udělat atraktivnější, pro lidi zábavnější a přátelštější.

Brůna: Také o tom, jak zvětšit stopu Plesné. Lidé se u nás znají a věřím, že mají zájem na tom, aby náš obvod získal trochu víc velkorysosti, vzletu a optimismu. Mám na mysli kvalitu života se vším všudy. Patřím spolu s Vladimírem k lidem, kteří nebrečí, nenadávají a neříkají, že „teď nemáme v rozpočtu peníze, že si musíme počkat na lepší podmínky.“

Jiří Brůna, lídr v městském obvodě Ostrava-Plesná za hnutí OstravakZdroj: Ostravak

Takže když chcete dosáhnout dobrého výsledku, tak to rovnou uděláte?

Brůna: Ano, založit ruce a čekat, to je cesta do pekel.

Mach: Plesná si zaslouží, aby to v ní žilo! Potřebujeme hřiště pro děti, vytvořit místo nejen pro naše dříve narozené, kde by si užili spoustu zábavy, učili se nové věci, byli aktivní a víc spolu mluvili. Měli bychom přestat plýtvat svým volným časem, rozšiřovat sousedské vztahy, spolupracovat a podporovat činnost místních spolků.

Jak to chcete udělat?

Mach: Naším cílem je v prvé řadě zapojit obyvatele do chodu obvodu. Máme představu, že na základě jejich názorů necháme zpracovat strategický plán rozvoje Plesné. Potřebujeme ho jako sůl. Samozřejmě budeme chtít získat vhodné pozemky do vlastnictví obce. To je naše priorita, pokud se na podzim zástupci hnutí Ostravak dostanou do vedení obvodu, okamžitě začneme připravovat strategické rozvojové aktivity.

Brůna: Navíc podpoříme vybudování domu s pečovatelskou službou. Svou pozornost zaměříme na nejmladší generaci Pleseňáků. Chceme intenzivně poskytovat pomoc školce a spolupracovat s Domem dětí a mládeže. Dále budeme pokračovat v pořádání již tradičního festivalu Májová Plesná. Se Sokolem Plesná dokončíme relaxační park pro veřejnost v prostorách bývalého koupaliště. Ale je třeba říct, že v obvodu je nezbytné začít řešit hlavně dopravní situaci a postavit chodníky, na pořadu dne je zlepšení bezpečnosti i čistoty a pořádku.

Májová Plesná má dlouholetou tradici a láká k vám každý rok tisíce návštěvníků. Víte o tom, že řadě lidí odjinud, když se jich zeptáte na Plesnou, se vybaví právě tato akce?

Mach: Aby ne. Folklor a dobrá muzika stále táhnou.

Brůna: Můj kolega je příliš skromný, řeknu to proto za něj. (smích) On stál u zrodu tohoto festivalu a výrazně se podílí už 24 let na jeho dramaturgii a přípravě. Pomáhá i s pořádáním velmi oblíbené celoroční sportovní soutěže okolních obcí s názvem Vesnické sportovní hry, dříve Vesnická olympiáda.

Mach: Je pravda, že mým životem se jako červená nit táhnou sport a kultura. Při studiu na gymnáziu v Porubě v polovině sedmdesátých let stál jsem u vzniku softballového oddílu Permon Pustkovec – dnešního baseballového a softballového klubu Arrows. S hráči i trenérským týmem jsem v kontaktu dodnes. Dlouhé roky jsem také hrdý Sokol, deset let jsem v tomto velmi činorodém spolku starostoval. Jiří v Sokole dodnes působí jako člen výboru.

Zdroj: Jan Vlček

V komunální politice nejste žádnými nováčky. Je to výhoda, nebo naopak?

Mach: Už páté volební období jsem členem zastupitelstva městského obvodu, z toho posledních osm let v barvách hnutí Ostravak. Stávající volební období jsem předsedou Finančního výboru a členem kulturní komise. A jestli je práce na radnici pro obec výhodná? Takhle jsem nikdy nepřemýšlel.

Brůna: Je to tak, radní nebo zastupitel v každé obci nebo městě by se měl snažit nelpět na dosažených výsledcích a pořád se posouvat dál. Vím, o čem mluvím. V roce 2000 jsem začal pracovat na úřadě městského obvodu Svinov na hospodářském odboru. Jako referent jsem měl na starost údržbu, uzavíraní nájemních smluv na nebytové prostory, pozemky, veřejného prostranství, chod a údržbu hřbitova a podobně. V roce 2002 jsem byl zvolen do zastupitelstva městského obvodu Svinov. Před šestnácti roky jsem se natrvalo přestěhoval do Plesné. Neustále mě zajímá, co a jak se u nás děje, co by se mělo a mohlo změnit. Možná se někomu zdá, že v Plesné čas běží vlastním tempem a pomaleji než jinde. Důležité je, že my z hnutí Ostravak chceme nabídnout způsoby, jak ten čas měřit na míru všech zde žijících obyvatel.

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

Zadavatel. Ostravak, hnutí občanů

Zpracovatel: Ostravak, hnutí občanů