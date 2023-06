Síť kaváren CrossCafe staví na dlouholeté tradici, která začala před 15 lety v Plzni. Provozuje zde už osm poboček.

David Štangler | Foto: CrossCafe original (Lenka Lászlová)

Na naše otázky odpovídal David Štangler, ředitel společnosti CrossCafe original, která provozuje celkem 25 kaváren v 11 českých městech. David Štangler v CrossCafe působí už téměř 10 let, a než se vypracoval na post ředitele, postupně prošel několika pozicemi např. pozicemi provozního nebo regionálního manažera pro východočeský region.

Proč má CrossCafe svoji základnu právě v Plzni?

Oba majitelé naší společnosti pocházejí z Plzně, a právě tady začali podnikat. Provozovali víc než desítku restaurací a hospod, a když se rozhodli vybudovat franchisový koncept kaváren, pro start si celkem logicky vybrali svoje domovské město. První CrossCafe tak otevřeli v roce 2007 v Jungmannově ulici.

Zdroj: CrossCafe original (Kateřina Jakešová)

Co se od té doby v CrossCafe změnilo?

Je toho spousta. V první řadě už dnes v Plzni provozujeme celkem osm kaváren. Za posledního půl roku jsme otevřeli hned tři. Od prosince nás naši hosté najdou v Papírnické ulici a o pár týdnů později jsme otevřeli kavárnu v Boettingerově ulici na Borech. Naším nejnovějším přírůstkem je pobočka u památníku Díky, Ameriko!, která funguje od dubna. Také jsme ušli velký kus cesty v přípravě a kvalitě kávy i ve vývoji našich produktů.

Zdroj: CrossCafe original (Kateřina Jakešová)

Co konkrétně máte na mysli?

Naším dlouhodobým cílem je pracovat na kvalitě naší kávy. Začali jsme v roce 2019 vylepšením receptury našeho signature CrossCafe Blendu a na všechny kavárny jsme přidali druhý mlýnek, kde se pravidelně mění nabídka výběrové arabiky. Nejzásadnější změna probíhá právě teď, jelikož rozjíždíme vlastní pražírnu. I když je to postupný několikaměsíční proces, tak již nyní si na kavárnách můžete koupit domů naši kávu pro různé formy přípravy např. na espresso nebo na filtr. Aktivně také pracujeme na školení našich baristů, ať už jde o základní standardy přípravy nebo latté art. Věřím, že tyto kroky našim hostům přinesou lepší a intenzivnější zážitek.

Na co z vaší nabídky byste nás aktuálně nalákal?

Za sebe zmíním náš již 16 let nejprodávanější dort Berry White s malinami. Já vím, že ho všichni znají, ale je to náš signature produkt a je prostě skvělý. Všechny naše dorty a koláče, které vyrábíme podle receptur našeho šéfkuchaře Luboše Martínka ve vlastní výrobně v Plzni, jsou úspěšné, a to nejen u našich hostů. Koupíte je například na Rohlíku nebo ve vlacích RegioJet.

Zdroj: CrossCafe original (Kateřina Jakešová)

Pokud bych měl upozornit na nějakou novinku, pozval bych vás na Pořádný oběd, který jsme na kavárnách zavedli v minulém roce. Určitě si také všímáte, jak v restauracích rostou ceny obědů a často se snižuje i jejich kvalita. Proto jsme pro naše hosty připravili plnohodnotné menu, které se skládá z polévky a hlavního jídla a stojí méně než menu ve vedlejší restauraci. Máme v nabídce např. naši skvělou tomatovou polévku a noky s kuřecím masem nebo Caesar salát s celerovým krémem. Naší zásadní devizou je také rychlost, takže od objednávky máte oběd připraven do pěti minut.

Zmínil jste zvýhodněné nabídky obědů. Máte pro zákazníky připravené i další akce?

Samozřejmě. Hosté mohou využít například 30% slevu na snídaňová menu a 20% na obědová menu. Jak snídani, tak oběd si zákazník může sestavit podle vlastní chuti ze tří položek z nabídky. Máme také zvýhodněné denní nabídky a členům našeho bonusového programu CrossCard nabízíme každý týden další speciální akce. Stačí se zaregistrovat a začít je využívat.

Kdybyste měl říct, co je v CrossCafe vaší srdeční záležitostí, co by to bylo?

Mojí srdeční záležitostí je CrossCafe jako takové. Je pro mě čest už 10 let pracovat pro českou společnost a být součástí jejího úspěchu. Mám k tomu skvělý tým tvrdě pracujících kolegů, kteří jsou srdcem naší společnosti. Vím, že na spoustu lidí můžeme působit jako „ten velký řetězec“, který má v Plzni osm kaváren, ale to, co děláme, děláme srdcem a snažíme se stále zlepšovat. Opět bych dal za příklad naši kávu, kde jsme udělali i díky kolegyni Lucce Pultarové a jejímu týmu tréninku udělali obrovský kus práce.