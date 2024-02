Město Plzeň realizuje projekt, díky němuž pomáhá lidem, jimž může hrozit sociální vyloučení, se získáním bydlení. Zároveň poskytuje garance majitelům bytů. Projekt s názvem Podpora dostupnosti bydlení v Plzni je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Světlana Budková, radní města Plzně pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení. | Foto: archiv autora

„Hlavním cílem projektu je pomoci zajistit bydlení lidem, kterým by mohlo hrozit sociální vyloučení, a to nejen v městských nájemních bytech. Zároveň chceme pomoci těm, kteří bydlení hledají, propojit je s majiteli volných bytů. Vlastníkům zajistíme garance, aby neměli obavy do projektu se zapojit,“ uvedla radní města Plzně pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková.

Realitní agentura města Plzně (RAMP) propojí pronajímatele s nájemcem. Ti se spolu domluví na výši nájemného a uzavřou nájemní smlouvu. Agentura bude garantovat pronajímateli čtyři měsíční nájmy. Tyto čtyři garantované měsíční nájmy však budou stanoveny podle výše cen nájmů uvedených v cenové mapě ke dni uzavření nájemní smlouvy. Garanční plnění ze strany agentury se vztahuje na pohledávky nájemce i na škody způsobené v pronajatém bytě, a to po dobu sjednanou v garanční smlouvě.

„Zároveň pronajímatel bude mít jistotu, že nájemci poskytuje podporu náš sociální pracovník oddělení prevence ztráty bydlení, který mu pomůže se zabydlením, bude mu dále pomáhat například se zajištěním práce a podáním žádostí o sociální dávky. Bude dohlížet, aby dostál všem svým závazkům, či pomáhat projednávat třeba i případná nedorozumění se sousedy. Tato míra podpory je individualizovaná, aby odpovídala potřebám nájemce a jeho rodiny, a také pronajímatele,“ vysvětlila Světlana Budková a upozornila, že mezi RAMP a pronajímatelem bude sepsána dohoda o spolupráci, kde bude uveden i seznam poskytovaných garancí.

RAMP spolupracuje s městským Kontaktním místem pro bydlení v Jagellonské 563/8, na které se obrací osoby v bytové nouzi s žádostí o pomoc. „Tyto dvě organizace společně shromažďují informace o zájemcích o bydlení, ověřují jejich finanční situaci, spolehlivost a kompetence k samostatnému bydlení, na základě kterých bude probíhat párování vhodného kandidáta s nabídkou bytů,“ uvedla vedoucí Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně Lenka Walterová a dodala, že prostřednictvím pracovníků RAMP budou zajišťovány prohlídky nemovitostí a připravována administrativní zajištění vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem.

Majitelé bytů na území města Plzně, kteří mají zájem svou nemovitost pronajmout prostřednictvím RAMP, se mohou obracet na realitní makléřku Janu Nejdlovou, mobil: 725 848 211, e-mail: nejdlova@ozsylvan.cz.,

Zdroj: archiv autora

Peníze z plesu města Plzně půjdou na dobrou věc

Výtěžek ze vstupného z 19. reprezentačního plesu města Plzně, který se konal v pátek 19. ledna 2024 v Měšťanské besedě, poskytne město na charitativní účely. „Rád bych zavedl novou tradici, a to věnovat část z vybraného vstupného na reprezentační ples města Plzně charitativním účelům. Těm, kteří pomáhají druhým, rozdělíme přesně 77 777 korun. Děkuji všem, kteří si zakoupili vstupenky a tím podpořili dobrou věc,“ řekl primátor Roman Zarzycký. Město nyní vybírá, na jaké projekty peníze poskytne.

19. reprezentační ples města PlzněZdroj: archiv autora

