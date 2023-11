Plzeň má novou čestnou občanku, světoznámou tenistku Barboru Strýcovou

Světoznámá tenisová hráčka Barbora Strýcová se stala Čestnou občankou města Plzně. Ocenění převzala z rukou primátora Romana Zarzyckého. „Je to pro mě obrovská čest, je to něco trochu jiného, něco, co mě překvapilo, až mě to dojalo. Nesmírně si toho vážím. Beru to tak, že jsem toto ocenění dostala za celou tu svoji kariéru, že jsem něco dělala dobře,“ reagovala Barbora Strýcová po přijetí ocenění. To jí bylo uděleno 28. října 2023 v obřadní síni plzeňské radnice.

Barbora Strýcová, světoznámá tenisová hráčka | Foto: archiv autora