Několika miliony korun přispěla Plzeň profesionálním hasičům na novou techniku. Díky finanční podpoře tak pořídil Hasičský záchranný sbor (HZS) Plzeňského kraje například chemické obleky, detekční techniku, kompresor na plnění tlakových lahví, zásahové obleky se systémem aktivní ochrany hasiče a peníze využil i na dofinancování nového automobilového žebříku, s nímž se hasiči dostanou až do výšky 40 metrů.

Primátor Roman Zarzycký (vlevo) při předávání techniky. Vedle něj je ředitel územního odboru HZS Plzeň Pavel Musil, dále je velitel hasičské stanice Plzeň - Střed Jan Beran a zcela vpravo velitel hasičské stanice Plzeň – Slovany David Kváč | Foto: Martin Pecuch

Novou techniku v květnu předali primátor Roman Zarzycký a radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

„Věřím, že zásahy, které s ní budete realizovat, pro vás budou bezpečné. Přeji vám, abyste se vždy v pořádku vrátili do svých domovů, a také děkuji za službu, kterou na území města Plzně i kraje vykonáváte,“ řekl během předání na Hasičské stanici Plzeň - Košutka primátor Roman Zarzycký. Podle ředitele Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Františka Pavlase patří vedení města Plzně obrovský dík. „Velmi si toho vážíme. S tím, co nejsme schopni zafinancovat v rámci standardu ze státního rozpočtu, nám vypomáhá právě město Plzeň. Tím pomáhá vlastně i všem občanům, protože hasiči tu jsou pro občany Plzně a okolí,“ uvedl František Pavlas a dodal, že pravidelná podpora ze strany města směrem k hasičům trvá již dvě desítky let. „Velmi si vaší práce vážíme, osobně ji považuji za přínosnou pro každého občana našeho města. Děkuji, a hlavně vám přeji, ať daná technika pomáhá,“ uvedl Jiří Winkelhöfer.

Body záchrany jsou u boleveckých rybníků

V městských lesích u boleveckých rybníků byly vyznačeny první body záchrany. Tabulky s označením polohy mají sloužit pro lepší orientaci hlavně v krizových situacích a usnadnit dojezd všech složek integrovaného záchranného systému, tedy zdravotníků, policistů či hasičů. Prvních 16 tabulek bylo rozmístěno v květnu.

„Ne každý se v krizové situaci dobře orientuje a dokáže popsat cestu na místo, kde není žádná ulice a dům s číslem. Tabulky s označením bodu záchrany mohou situaci usnadnit a třeba pomoci zachránit život nebo les v případě, že někdo ohlásí rozdělaný oheň mimo povolená veřejná ohniště, nebo uvidí topícího se plavce. Rozmístění tabulek s označením bodů záchrany vítám a doufám, že další v budoucnu přibydou,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Prvních 16 tabulek jsme instalovali v květnu, původně jsme jich navrhli celkem přes stovku, a to ve všech vhodných místech na území Plzně, které spravuje Správa veřejného statku města Plzně, včetně těch mimoplzeňských, jako je například oblast Kokotských rybníků,“ uvedl vedoucí oddělení vodního hospodářství a rybářství Správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar.

Správa veřejného statku města Plzně, která se o městské lesy a rybníky stará, za výrobu prvních 16 tabulek označujících body záchrany v rekreační oblasti Boleveckých rybníků zaplatila celkem 4 102 korun včetně DPH. Instalaci dalších bude město řešit po vyhodnocení letošní sezóny.

První body záchrany byly vyznačeny v rozsáhlých lesních porostech českých hor. Systém, který prověřil čas a je v gesci Ministerstva vnitra, respektive jeho generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, slouží k upřesnění polohy všem, kteří potřebují v krizové situaci přivolat pomoc. Body záchrany na svém území vyznačila již i jiná velká města jako například Praha nebo Hradec Králové.

V městských lesích u boleveckých rybníků byly v květnu instalovány body záchrany, které slouží k lepší orientaci v krizových situacích.Zdroj: Martin Gregar