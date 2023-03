Sedmý ročník festivalu světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK proběhne v pátek 24. a sobotu 25. března vždy od 19 hodin do půlnoci. Pod mottem Urban Jungle, které zdůrazňuje důležitost přírody v městském prostředí, provede návštěvníky 14 instalacemi umělců z České republiky, Itálie, Maďarska, Nizozemí, Slovenska a Arménie po trase podél řeky Radbuzy mezi areálem DEPO2015 a Plzeňským Prazdrojem.

Přírodní motivy protnou většinu míst festivalu. Jednou z hlavních instalací je Živý les Kateřiny Blahutové v Plzeňském Prazdroji, kde mohou návštěvníci rozzářit sedm obřích nafukovacích objektů a zároveň vhozením mince přispět na ochranu přírody a životního prostředí v Plzeňském kraji. V pivovaru, jehož budovy zahalí do obřích projekcí uskupení Nightprojection, je umístěna také jedna ze dvou placených interiérových instalací. Výjimečně bude otevřena reprezentativní budova ředitelství pivovaru Plzeňský Prazdroj, v níž maďarské uskupení Visual Fenyszóró rozhýbá desítku upravených školních meotarů v instalaci Urban Jungle. Druhá placená instalace je umístěna hned na začátku festivalové trasy v Autobusové hale DEPO2015. Je jí obří interaktivní hra Netykavky od českého multimediálního umělce INITI. Jinak jsou všechny další instalace a díla přístupná zdarma.

Na nádvoří DEPA čekají na návštěvníky také tři nadrozměrná světlená tělesa OHMEGA od studia Kashmir vedeného výtvarníkem Miroslavem Kaškou. Další instalace budou k vidění podél řeky Radbuzy. Pod Železničním mostem se představí lasermappingová show od LasermanCZ. Košatý platan v Kopeckého sadech promění umělec Pavel Liška v CerebriTREE, který vše ve svém okolí pohltí do světelné neurální sítě. Pod mostem u Jána bude situovaná malá party zóna a interaktivní videomapping nizozemského uskupení AlexP. Na trase bude dále k vidění také Parazit, tajuplné dílo slovenských Ausgang Studio, poetická instalace Pavly Beranové Slet slov nebo na zvuky reagující oči v landartu Animals autorů Ivo Opla a arménského fotografa Surena Manvelyana.

Úplnou novinkou festivalu je projekt Škola videomappingu, který láká kreativce z Plzeňska. Lektorem programu je profesor univerzity v Palermu – Luca Pulvirenti. Cílem této iniciativy je vyškolit letos minimálně tři kreativce, kteří představí své cca minutu dlouhé dílo na lokaci U Branky. Do projektu se přihlásilo v otevřené výzvě 15 kreativců, z nichž 12 bylo vybráno a probíhá jejich výuka. Ta je zdarma a nejlepší ze studentů navíc získá finanční odměnu. „Letošní festival je po loňské edici s katedrálou úplně jiný. Kromě trasy, která vede více přírodou, je důležitým prvkem Škola videomappingu. Stejně jako festival samotný, tak i tento projekt navazuje na dlouhodobou snahu DEPO2015 zvyšovat úroveň místního kreativního sektoru a vytvářet příležitosti pro jeho uplatnění. Věřím, že na lokaci U Branky se vytvoří skvělá atmosféra s videomappingy různých stylů“ říká kurátor a producent festivalu Jiří Suchánek.

V rámci festivalu si budou moct návštěvníci vyrobit a odnést originální svítící brýle s motivy divokých zvířat a rostlin. Workshop Born to be Wild, který ocení především návštěvníci s dětmi, připravuje DEPO2015 spolu se Střední odbornou školou „Nerudovka“. V DEPO2015 bude zahájena také výstava Ještě ne světlo, a už ne tma českého výtvarníka Davida Kolovratníka.

„Jsem ráda, že Festival světla BLIK BLIK představuje již sedm let kvalitní digitální umění a zároveň ve velké míře zapojuje veřejnost všech generací z Plzně i širokého okolí. Startuje tak bohatou sezónu kulturních akcí v plzeňském veřejném prostoru.“ doplňuje k festivalu radní pro kulturu a památkovou péči města Plzně Eliška Bartáková.

Důležitým tématem festivalu je zmenšení ekologické stopy. Produkční tým DEPO2015 řeší ještě více než v minulosti spotřebu energií. Festival využívá v maximální možné míře ekologické zdroje světla a projekcí. Navíc se vypíná na pět desítek lamp veřejného osvětlení. Dalším z opatření je úspora více než 50 % veškerých tiskovin a větší důraz na digitální komunikaci. Za tímto účelem byl vytvořen nový web www.blikblik.cz, který funguje zároveň jako průvodce pro návštěvníky s chytrým telefonem. Naleznou zde kompletní přehled o instalacích, mohou si stáhnout mapu festivalové trasy nebo se po ní nechat navigovat. Ti, kdo si potrpí na šustění papíru, si mohou mapu vytisknout na domácí tiskárně, případně si ji za symbolický poplatek zakoupit na místě. Po festivalu bude vyhodnocena energetická bilance, která poslouží jako východisko pro další akce.



Společná vstupenka na dvě placené instalace je k dostání v předprodeji na www.goout.cz. Ostatní instalace ve veřejném prostoru jsou ZDARMA. Pro pohodlí návštěvníků budou po celé trase rozmístěna také místa s občerstvením a toalety.

Více informací naleznete na webu www.blikblik.cz.

Praktické informace k festivalu BLIK BLIK Průběh festivalu:

Pátek 24. 3. 2023 Sobota 25. 3. 2023

19.00—24.00 19.00—24.00



Cena instalací:

Na dvě placené instalace platí jedna společná vstupenka. Ta se kupuje na konkrétní den. Čas je libovolný. Ostatní instalace jsou přístupné ZDARMA.



Cena vstupenek online v předprodeji je do 22. 3. 2023:

Základní: 125 Kč

Dítě do 15 let: 50 Kč

Dítě do 100 cm výšky / ZTP / ZTP/P + 1: ZDARMA

Rodina 2 + 3: 300 Kč



Cena vstupenek online od 23. 3. 2023 a na místě na pokladně:

Základní: 150 Kč

Dítě do 15 let: 70 Kč

Dítě do 100 cm výšky / ZTP / ZTP/P + 1: ZDARMA

Rodina 2 + 3: 400 Kč



Kde koupit vstupenky:

Vstupenky lze koupit online v předprodeji na portále GOOUT nebo na místě v pokladně.

SEZNAM INSTALACÍ FESTIVALU SVĚTLA BLIK BLIK 2023 URBAN JUNGLE



01 | NETYKAVKY

INITI (CZ)

Interiérová interaktivní instalace (bezbariérová)

Autobusová hala DEPO2015

Netykavky jsou minimalistická interaktivní instalace přímo inspirovaná dílem avantgardního umělce Anthony McCalla a jeho pracemi vytvořenými ze světelných paprsků. Jedná se o rekonstrukci jeho světelných soch s přidanou schopností reagovat na dotyk. Pro BLIK BLIK vytvořil multimediální umělec INITI celkem 5 zatím největších Netykavek, které sahají do výšky až 8 metrů.

02 | BORN TO BE WILD

STŘEDNÍ ŠKOLA NERUDOVKA A DEPO2015 (CZ)

Workshop

Tržnice DEPO2015



Vyrobte si brýle, které vás přenesou do prostředí deštného pralesa. Obklopí vás divoká zvířata i rostliny, které se vám díky fotoluminiscenční barvě na očích doslova rozzáří. Aby vám brýle vydržely svítit celou noc, budou na trase festivalu připraveny dobíjecí světelná stanoviště. Výtěžek z příspěvků na materiál využitý při workshopu bude použit na podporu projektu Díky dětem.

03 | JEŠTĚ NE SVĚTLO, A UŽ NE TMA

DAVID KOLOVRATNÍK (CZ)

Výstava obrazů

Kavárna Ústředna DEPO2015

Často temná, noční atmosféra obrazů Davida Kolovratníka (1978) je povětšinou narušena ostrým kontrastem světla, které působí, jako by zrovna někdo zmáčknul fotoaparát s bleskem. Na jiných plátnech je temnota jemněji prostoupena modrou či petrolejovou oblohou a my se tak ocitáme ve velmi pomíjivém okamžiku, kdy v kratičké chvilce přechodu mezi nocí a dnem střídá tmu světlo. Časté přírodní náměty se v aktuální Kolovratníkově malbě objevují v podobě kořenů, tedy něčeho stabilního, trvalého, pevného, ale také ve formě zvláštních a svým způsobem znepokojujících rozpínavých a bujících struktur.

04 | OHMEGA

KASHMIR STUDIO — MIROSLAV KAŠKA (CZ)

Světelné sochy

DEPO2015 — nádvoří

Nadrozměrná Platónská tělesa fascinovala lidi od dávných časů. Tři taková tělesa se premiérově objevují i na festivalu BLIK BLIK. Jedná se o dva 20stěny (icosahedron) a jeden 32stěn (truncated icosahedron). Tyto objekty díky zavěšení působí jako hvězdné brány a prozařují krajinu paprsky sakrální geometrie. Je do nich vtisknuta řemeslná zručnost a vášeň pro světlo a stín Kashmir studia pod vedením výtvarníka Miroslava Kašky. Podobnost s písmenem řecké abecedy Omega a symbol elektrického odporu OHM propůjčila zavěšeným tělesům své jméno.

05 | ANIMALS

SUREN MANVELYAN (ARM)

A IVO OPL (CZ)

Interaktivní landartová instalace

Pod Kožíškovou lávkou

Šimpanz, Muflon, Krkavec nebo Kramerův papoušek. To je jen část zvířat, která můžete digitálně potkat na landartové instalaci, která vychází z fotek předního arménského fotografa. Fotky očí byly rozhýbána na 40 vysloužilých mobilních telefonech. Stejně jako v přírodě ale platí, že při vyrušení hlukem zvířata zmizí…

06 | MOSTY

LASERMANCZ (CZ)

Lasermapping

Pod Železničním mostem

Digitální umění propojí dvě významné inženýrské stavby s řekou Radbuzou. Železniční most, jehož historie sahá, až do roku 1862 a sousedící most Milénia (1997). Hlavními instrumenty instalace „Mosty“ je laser, který desítky paprsků obkreslí křivky obou mostů, ale i pronikne společně s hudbou a zvuky do světa přírody.

07 | CEREBRITREE

PAVEL LIŠKA (CZ)

Landart videomapping

Kopeckého sady

Co je důležité, je očím neviditelné… CerebriTREE, strom jako symbol komunikace. Světelná instalace multimediálního umělce Pavla Lišky vizualizuje lidským očím neviditelné procesy odehrávající se "kdesi uvnitř“. Tok životadárné mízy, přeměna kyslíku na oxid uhličitý, komunikace mezi faunou a flórou. Stejně jako v lidském mozku, i ve stromě neustále probíhá sdílení informací, o kterém ani nevíme, často ho ani neovlivníme a přece se děje.

08 | ŠKOLA VIDEOMAPPINGU

LUCA PULVIRENTI (IT) + STUDENTI

Videomapping

U Branky, Smetanovy sady

(partnerem je Konplan)

Naše ŠKOLA VIDEOMAPPINGU nabízí unikátní příležitost, jak proniknout do světa světelného umění. Během března se *účastníci projektu zaškolí u profesora Luca Pulvirenti, zakladatele a kreativního ředitele projektu mammasONica a na festivalu BLIK BLIK 2023 poté předvedou své finální práce na fasádě Vzdělávací a vědecké knihovny Plzeňského kraje! Program vznikl v rámci rozvoje kreativního sektoru na Plzeňsku zdarma a jako bonus vítěz soutěže obdrží cenu prize money 20.000 Kč.

​09 | PARAZIT

AUSGANG STUDIO (SK)

Světelná instalace

Náplavka na Radbuze (pod kavárnou)

(Projekt je kofinancován vládou Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádského grantu z Mezinárodního Visegrádského Fondu.)

Parazité jsou součástí našeho světa a vždy jím byli. Řídí se základním principem přežití a jsou závislí na svém hostiteli. V mnohých případech jsou parazité zobrazováni jako zlomyslné síly, které symbolizují vykořisťování a ničení. Umělce fascinují už od nepaměti. Buď hostitele využijí a zlikvidují jako ve Vetřelci Ridley Scotta, nebo s ním naopak žijí v těsném „partnerství“. Případně se užívají jako metafora k ovládání lidí. V současném světe je nepředstavitelné se odpojit od toku informací a v budoucnosti se to bude za považovat za největší formu vzpoury. Parazit slovenského uměleckého dua AUSGANG studio se živí informacemi. A čím více potravy má, tím je zuřivější.

10 | MAPP

ALEXP (NL)

Interaktivní videomapping

Pod mostem U Jána

Retro kočárek, na něm scanner, projektor, videomapping a spousta radosti v jednom, to je MAPP (Mapping at Private Properties). Autorské duo z Nizozemí AlexP s oblíbeným interaktivním videomappingem projelo již festivaly v USA, Německu, Portugalsku a nyní se přestavuje na Náplavce u Radbuzy. Staňte se součástí živého obrazu…

11 | SLET SLOV

PAVLA BERANOVÁ (CZ)

Světelná instalace

Štruncovy sady

Ptáci byli odjakživa považováni v mnoha kulturách jako symbol svobody. Písmo pak jako uchovatel národních tradic, vzpomínek a kulturního dědictví. Světelná designerka Pavla Beranová vtiskla tyto hodnoty do 21 svítících objektů za použití krátkých textů a básní, které posbírala od kreativců v 16 jazycích. Světlo prostupuje perforované texty a promítá se na okolní krajinu. Hudba a zvuky byly zkomponovány českou zpěvačkou a skladatelkou Vladivojna La Chia.

12 | VOLÁNÍ DIVOČINY

NIGHTPROJECTION (HU)

Obří projekce

Pivovar Plzeňský Prazdroj

Přes tisíc metrů čtverečních budov polije maďarské výtvarné duo statickými projekcemi, které ladí s tématem letošního festivalu BLIK BLIK stejně jako pivní sýr k místnímu ležáku. Květiny, džungle, rostliny všeho druhu i drobnou faunu můžete hledat hned na několik budovách směrem k pivovarské lávce.

13 | ŽIVÝ LES

KATEŘINA BLAHUTOVÁ, SIGNAL FESTIVAL, PRUSALAB (CZ)

Interaktivní instalace

Pivovar Plzeňský Prazdroj

(Hlavní partner instalace: Hannah, další partneři: PrusaLab, Signal festival)

Nechte doma auto, vezměte drobné mince a přijďte na nádvoří Plzeňského Prazdroje, kde na Vás čeká světelná instalace Kateřiny Blahutové. Ta je demonstrací ekosystému, který vyžaduje neustálou spolupráci a vytrvalost k tomu, aby byl plný života. Vhozením mince vyšlete kapku vody, která oživí jeden ze stromů.

14 | URBAN JUNGLE

VISUAL FENYSZÓRÓ (HU)

Interiérová analogová projekce

Generální ředitelství — Plzeňský Prazdroj

(partnerem je Plzeňský Prazdroj)

Pro BLIK BLIK se exkluzivně otevírají dveře reprezentativních prostor budovy ředitelství Plzeňského Prazdroje. Všichni hračičkové jistě ocení, co vše lze při troše zručnosti a kreativity vykouzlit z vysloužilých meotarů. Ty se podařilo maďarské skupině Visual Fenyszóró rozhýbat a pomocí servomotorů synchronizovat tak, že spolu s hudebním podkresem vytváří neobvyklou symfonii ušitou na míru interiéru funkcionalistické vily.