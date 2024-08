Málo možností k příjemnému setkávání a odpočinku i dopravní zatížení historického náměstí jsou hlavními důvody, proč nyní lidé plzeňským náměstím Republiky spíše jen procházejí a často nemají důvod se na něm zdržovat déle. Návod, jak tuto situaci změnit, prostor zpříjemnit pro pobyt a zatraktivnit ho pro každodenní trávení času, by měla přinést architektonická soutěž, kterou vyhlásilo město Plzeň.

Náměstí Republiky | Foto: Statutární město Plzeň

„Po měsících příprav jsme se dostali do fáze, kdy je architektonická soutěž oficiálně vyhlášena a jsou zveřejněny soutěžní podmínky. Nyní je řada na soutěžících, aby zpracovali své návrhy, ze kterých na podzim bude vybírat ty nejlepší odborná porota,“ vysvětlil Pavel Bosák, technický náměstek primátora.

Podle primátora Romana Zarzyckého budou mít na výslednou podobu náměstí vliv renomovaní odborníci. „Jsem za to rád. Pevně věřím, že výsledný návrh bude stát za to a díky němu se podaří na náměstí vysadit i stromy,“ uvedl primátor. V soutěžní porotě zasedá řada uznávaných odborníků nejen z oblasti architektury a urbanismu.

Hlavní cíle, které by měl návrh na revitalizaci náměstí Republiky splňovat a které vycházejí ze soutěžního zadání, jsou následující:

- Zlepšit vnímání pobytové kvality a bezpečnosti veřejného prostoru.

- Zónovat prostor za účelem iniciace nových dějů a identifikaci ploch např. pro rozvoj předzahrádek, při zachování možnosti pořádání velkých společenských akcí a trhů.

- Zvýšit komfort a bezpečnost pěších a cyklistů (fyzické zajištění základní trasy pro cyklisty – vhodné řešení zádlažby pro hladký pojezd).

- Zvýšit počet chodců mezi náměstím a lokalitou U Zvonu (v Dřevěné ulici).

- Snížit počet kolizních míst.

- Zajistit plynulost MHD (preference MHD je na východní straně náměstí).

- Zlepšit odtokové poměry a retenci vody v území.

- Umístit prvky zelené infrastruktury (včetně základního řešení hospodaření s dešťovými vodami).

- Doplnit městský mobiliář včetně městského informačního systému.

Architektonická soutěž byla zveřejněna v obchodním rejstříku a soutěžící mohou své návrhy zasílat do 30. září 2024. Porota následně všechny návrhy vyhodnotí v druhé polovině října. Soutěžní návrhy budou představeny veřejnosti prostřednictvím výstavy.

Sportmanie Plzeň 2024 začíná v sobotu 17. srpna, přípravy vrcholí

SportmanieZdroj: Statutární město PlzeňV sobotu 17. srpna startuje v parku za OC Plzeň Plaza už 9. ročník největší sportovní akce pro veřejnost v Plzni – Sportmanie Plzeň. Ta se otevře veřejnosti už v 10 hodin a přinese obrovskou porci sportu, zábavy, soutěží, kultury, besed, exhibicí a autogramiád. V úvodní den například zazpívají muzikáloví herci Divadla J. K. Tyla manželé Pavel a Charlotte Režní a po slavnostním zahájení čeká na návštěvníky vystoupení kapely ABBA Stars. Program bude nabitý i v dalších dnech. Od neděle bude součástí Sportmanie ranní cvičení od 7 hodin, ve všední dny přibude i cvičení pro seniory od 9 hodin. Podvečery budou patřit hudebním kapelám, zahrají mj. On Fire, The Dixie Hot Licks, Brideband a připraveny jsou i taneční workshopy. Podrobnější informace jsou na https://sport.plzen.cz/SportmaniePlzen. Vstup na akci je zdarma, otevřeno bude ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin, v závěrečnou neděli 25. srpna pak do 16 hodin.

SportmanieZdroj: Statutární město Plzeň

V sadovém okruhu se lze v horkých letních dnech osvěžit pod mlžítkem

Příjemné osvěžení v horkých letních dnech poskytují občanům i návštěvníkům centra Plzně dva nově instalované mlžící sloupky. Ty vytvářejí chladivý vodní sprej a spuštěny jsou každý den od 10 do 19 hodin, pokud teplota dosahuje letních 25 stupňů Celsia. Jedno mlžítko je u fontány v Kopeckého sadech mezi Měšťanskou besedou a Corsem, druhé pak v sadech Pětatřicátníků mezi Lokálem a prodejnou vstupenek Divadla J. K. Tyla.

MlžítkoZdroj: Statutární město Plzeň